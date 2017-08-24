12 современных вещей, которые на самом деле изобрели еще в древности

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Не все об этом знают, но некоторые изобретения, которые принято называть современными, на самом деле были придуманы столетия или даже тысячелетия назад. Поэтому утверждать, что все древние люди были примитивны — это вопиющая несправедливость. AdMe.ru нашел для вас 12 вещей, которые появились гораздо раньше, чем мы привыкли считать.

1. Протезирование и пластическая хирургия, 3000 г. до н. э.

Первые попытки исправить недостатки внешности предпринимались уже в глубокой древности, причем небезуспешно. Например, древнеегипетский протез большого пальца ноги не только выглядел эстетично, но и вполне эффективно помогал замещать утраченный палец. А в Индии в 800 году до н. э. уже умели корректировать форму носа, используя для этого кожу со лба или щек.

2. Канализация, ок. 2600 г. до н. э.

Самые ранние канализационные сооружения были обнаружены у индской цивилизации: в Мохенджо-Даро существовали общественные туалеты и система городской канализации. Также канализация имелась в Древнем Вавилоне, в некоторых городах Древнего Китая и в Древнем Риме, где она представляла собой грандиозный инженерный проект под названием Cloaca Maxima («Большая Клоака») и сохранилась до наших дней.

3. Батарейка, ок. 2500 г. до н. э.

Багдадская батарейка представляет собой сосуд, внутри которого находится медный цилиндр с железным стержнем внутри. Копии этой батарейки и в самом деле способны создавать напряжение. Возможно, жителям Древнего Вавилона был известен метод гальванизации, для которого и использовались такие сосуды, хотя скептики возражают, утверждая, что они служили лишь для хранения свитков.

4. Огнемет, ок. 420 г. до н. э.

Прототип этого грозного оружия был впервые применен в сражении при Делии. Древний огнемет, или «греческий огонь», представлял собой медную трубу, через которую извергалась жидкая горючая смесь. В качестве выталкивающей силы использовался сжатый воздух или мехи наподобие кузнечных.

5. Будильник, ок. 400 г. до н. э.

Древнегреческий философ Платон пользовался водяными часами, которые умели издавать звуковой сигнал, оповещая его о времени начала лекций. А в Древнем Китае в качестве будильника использовались градуированные палочки с привязанным на нитке грузом. Палочки поджигали, через определенное время пламя подбиралось к нитке, после чего груз падал на металлическую подставку.

6. Роботы, 323 г. до н. э.

Прообразами современных роботов были женские фигуры, установленные на маяке на острове Фарос. Они поворачивались через равные промежутки времени и отбивали склянки, а по ночам издавали трубные звуки, предупреждая мореплавателей о близости берега. Гораздо позднее, в XVII–XVIII вв. в Западной Европе стали популярны автоматоны — заводные механизмы, похожие на человека или животных и способные выполнять различные действия.

7. Устройство для автоматического открывания дверей, I в.

Автоматические храмовые двери были известны еще в Древней Греции. В то время ими управляли с помощью эолипила Герона — древнейшего прототипа парового двигателя. На алтаре, под которым скрывались трубы с водой, разводили огонь, а пар приводил в действие систему блоков, связанную с дверьми. Таким образом создавалась иллюзия волшебства, что было только на руку жрецам.

8. Торговый автомат, I в.

В наше время торговые автоматы продают что угодно — от игрушек до свежеиспеченной пиццы, а во времена все того же Герона Александрийского в них можно было купить только святую воду для омовенияи рук в храмах. В устройство бросали монетку, и она приводила в движение механизм, который выдавал покупателю порцию воды.

9. Одометр, I в.

Как и паровой двигатель, прибор для измерения пройденного транспортным средством пути, или одометр, был изобретен Героном Александрийским. Первый одометр представлял собой набор колесиков с цифрами, которые по мере движения образовывали число, обозначавшее пройденный путь. Независимо от Герона, подобное устройство было изобретено китайским философом и ученым Чжаном Хэном.

10. Сейсмоскоп, 132 г.

А вот еще одно изобретение Чжана Хэна — сейсмоскоп, который реагировал на приближающееся землетрясение. Функционировал он довольно своеобразно, но точно: из драконьей пасти выкатывался бронзовый шарик и попадал прямо в рот сидящей под ней жабы, указывая на сторону, в которой происходили подземные толчки.

11. Компьютер, 100 г. до н. э.

Антикитерский механизм считают «древним компьютером», поскольку это устройство могло отслеживать движение небесных тел и предстоящие солнечные и лунные затмения. Также оно применялось для вычисления даты начала Олимпийских игр.

Предмет в руках у девушки на этой древнегреческой надгробной стелле напоминает по форме современный ноутбук, что дает повод для размышления сторонникам теорий заговора. Разумеется, ноутбуков в 100 г. до н. э. еще не существовало, а этот предмет, по-видимому, всего лишь шкатулка с ювелирными украшениями или благовониями.

12. Солнцезащитные очки, X в.

Принято считать, что изобретателями этого предмета стали инуиты, которым приходилось защищать свои глаза от «снежной слепоты». Очки народов Крайнего Севера не имели стекол, их роль исполняли прорези. Первые очки со стеклами (точнее говоря, с дымчатым кварцем) появились позже, в XII в. в Китае, и использовались они не для защиты от солнца, а чтобы скрыть выражение глаз.

Бонус: Древний скафандр

А вот еще одна загадка, не дающая покоя сторонникам теорий заговора: на фасаде 300-летнего Нового собора в Саламанке (Испания) красуется самый настоящий астронавт. Неужели наши предки уже летали в космос или встречались с инопланетянами в скафандрах?

На самом деле, все очень просто: фигурка астронавта была добавлена при реставрации собора в 1992 году — это всего-навсего шутка, так же как и еще одна фигура, изображающая фавна с мороженым в руках.