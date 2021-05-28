12 современных игрушек, которые сначала сломают взрослым мозг, а потом вызовут приступ ностальгии

Пользователи интернета старше 30 лет пытаются понять, о чем шутят зумеры, постоянно упоминая слова «поп-ит» и «симпл-димпл». Оказывается, речь идет о популярных игрушках, от которых дети просто без ума — примерно так же, как они недавно фанатели по спиннеру.

Пока мы сидели в офисах, производители не стояли на месте и придумали множество занятных товаров для детей. Мы в AdMe.ru изучили новинки и внезапно поняли, что многие из них имелись и у нас, просто они были не такими модными и навороченными.

1. Поп-ит и симпл-димпл

У наших детей есть поп-ит — яркая игрушка-антистресс с резиновыми пупырками, которые нужно выдавливать. У нас таких изысков не было, зато была упаковочная пузырчатая пленка. Некоторые в редакции AdMe.ru до сих пор снимают стресс при помощи такой пленки. А вы? Лайфхак для родителей: если у игрушки много пупырок, то это поп-ит, если мало — симпл-димпл.

2. Сквиш

Мягкие игрушки для тисканья в руках, которые мы покупаем своим детям, называются сквишами. Обычно они сделаны из мягкого пеноматериала, который легко мнется и быстро восстанавливает форму. Их главная цель — помочь снять стресс. Почти как старый добрый капитошка, которого многие из нас покупали себе — ну, или выпрашивали у родителей.

3. Торофлакс

Кинетическая игрушка в виде металлической нити, закрученной кольцами, пользуется большой популярностью. В интернете полно роликов о том, как классно перекатываются эти кольца. Эта штука очень напоминает разноцветную «радугу» из нашего детства. Только торофлакс представляет собой более усовершенствованную ее версию.

4. Slab

Игрушка Slab в форме цилиндра не просто катается по столу, но еще и отскакивает от него и даже самостоятельно прыгает. С помощью такой штуки можно освоить множество трюков, которые выглядят как настоящая магия. Весь фокус — в смещенном центре тяжести. Точно так же, как и у балансирующих птиц, которые были в ходу когда-то.

5. Тесто для лепки

Для развития мелкой моторики у малышей какой-то гений придумал использовать соленое тесто. Из него можно лепить классные фигурки, при этом, если ребенок потащит игрушку в рот, он не рискует попасть на больничную койку. В нашем детстве с развитием мелкой моторики отлично справлялся пластилин, но вот есть его, конечно, было нельзя.

6. Hot Wheels

О машинках Hot Wheels мечтают многие дети, да и взрослые тоже. А если к ним прилагается еще и извилистый трек, то это вообще восторг. Именно такие эмоции маленькие мы испытывали при виде старой доброй железной дороги.

7. Робот U.bo

Многие из нас в детстве заводили электронного зверька-тамагочи, который жил в яйцеобразном пластиковом корпусе. Питомца нужно было кормить и развлекать. Если хозяин плохо ухаживал за любимцем, тот погибал. Современные тамагочи стали гораздо круче. Теперь это полноценный робот: он умеет двигаться, есть печенье из рук хозяина и реагировать на прикосновения. У него даже есть мимика.

8. Baby Born

Baby Born — это немецкая линейка реалистичных кукол. Они настолько популярны, что сейчас так называют всех пупсов, которые не просто выглядят как настоящие малыши, но и умеют пить, есть, ходить на горшок и плакать. Такие игрушки приводят в восторг даже взрослых. Еще бы, ведь в нашем детстве кукла, у которой открывались глаза, уже была крутой.

9. Бластер Nerf

Современные пистолетики фирмы Nerf пользуются популярностью как у детей, так и у взрослых. Они легкие, удобные и не травмируют игроков, потому что пули сделаны из специальной мягкой пены. Кстати, старые добрые пистолетики с пистонами почти ничем не уступали этой крутой игрушке.

10. Квадрокоптер

Квадрокоптер стал не только девайсом для аэросъемки, но и отличной детской игрушкой. Правда, у него был крутой предшественник — игрушечный вертолет, который запускался при помощи специального пускателя с намотанной леской внутри. Он мог взлететь под самый потолок и приземлиться на пол. Никаких двигателей, никакого радиоуправления — чистая механика.

11. Модульная магнитная ручка

Ручка, сделанная из магнитов, — это не только канцелярская принадлежность, но и конструктор. Ее можно легко разобрать на части. Стоп, что-то это нам напоминает. Точно, секционный карандаш, состоящий из цветной полупрозрачной трубочки и маленьких грифелей внутри.

12. Слайм

Желеобразная субстанция, которую так приятно мять и весело бросать в кого-то, недавно произвела настоящий фурор. Но если приглядеться, то в модной штучке вы узнаете лизуна, который раньше был у многих. Сейчас прогресс дошел до того, что поиграть со слаймом можно с помощью мобильного приложения. Это удобно хотя бы потому, что родителям не приходится потом оттирать слизь с ковров и других поверхностей в доме.