12 советов по уходу за волосами, которыми парикмахеры не спешат делиться

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Доподлинно известно, что все девушки мечают о роскошной шевелюре. Именно поэтому мы приняли решение разобраться в вопросе, как отрастить густые и здоровые волосы. Для этого мы прошерстили специализированные сайты, блоги и форумы для парикмахеров и нашли действительно полезные рекомендации, о которых обычно не говорят. Так о чем же молчат мастера?

Ловите список важных правил от AdMe.ru, соблюдая которые вы сделаете ваши волосы предметом зависти и восхищения.

1. Покажите мастеру не только те образы, которые нравятся, но и которые не нравятся тоже

Перед походом в салон стилисты рекомендуют подобрать не только фото 3 причесок, которые вам нравятся, но и снимки образов, от которых вы категорически отказываетесь. Так парикмахер поймет, что с вашими волосами делать точно нельзя. С выбором цвета следует поступать точно так же. И обратите внимание на знаменитостей, с которыми у вас схожий типаж — это самый простой путь найти свой образ и свою прическу.

2. Не откладывайте визит на выходные

Постарайтесь, чтобы ваш первый поход в салон не выпал на субботу. Обычно это самый загруженный день у всех мастеров, и они физически не смогут уделить вам много времени. Создать новый образ или просто подстричься вечером, например, в четверг — чем не отличная идея?

3. Мойте голову правильно

Голову рекомендуется мыть дважды. В первый раз мы смываем грязь и жир, а во второй уже все полезные свойства шампуня проникают в волосы. Если намыливаете волосы дорогим шампунем один раз, то знайте, что это особо не отличается от мытья недорогим средством. Во второй раз количество шампуня рекомендуется уменьшить.

4. Используйте масло или бальзам перед мытьем головы

Если у вас волосы сухие на концах, то перед мытьем головы на кончики волос нанесите бальзам или кокосовое масло. После это можно начинать процедуру мытья: на корни волос добавьте шампунь, а образовавшуюся пену распределите по всей длине. Затем смойте все теплой водой. Суть в том, что бальзам или масло не дадут шампуню агрессивно воздействовать на кончики волос и те будут более эластичными.

5. Не перегревайте волосы

При сушке волос феном сначала надо укладывать челку, а потом — все остальные волосы. Причем волосы на затылке надо тянуть вперед через верх так, чтобы вы чувствовали напряжение у корней. Завершайте сушку феном в режиме холодного обдува: он способствует закрытию чешуек на волосах, отчего пряди выравниваются, приобретают гладкость и шелковистость.

6. Смиритесь с тем, что состав средств для осветления волос идентичен

Мастера знают, что клиенты, мягко говоря, не любят слово «обесцвечивание», если оно используется в стенах парикмахерской. Поэтому они используют такие слова, как «осветление». Но независимо от того, как они смягчают это слово, если парикмахер убирает темный цвет с ваших волос, то он использует средство, в составе которого есть перекись водорода. Исключение из правил — процедура декапирования, при которой для осветления используются кислоты.

7. Наберитесь терпения, чтобы добиться идеального цвета волос

Очень часто нам обещают цвет волос мечты за 1–2 процедуры, но знайте, что в парикмахерском искусстве цвет — это настоящая наука. Идеальный тон зачастую может получиться только после 3–4 сеансов окрашивания. Закон жизни: натуральная брюнетка или шатенка никогда не будут иметь такой же светлый тон волос, как натуральная блондинка. Но можно набраться терпения и прийти к нужному тону поэтапно. Дайте мастеру время.

8. Попробуйте многоуровневые стрижки

Некоторые девушки страются поддерживать волосы длинными и стригут их одним ровным срезом. Бытует мнение, что так они выглядят моложе. Однако парикмахеры советуют по мере взросления смягчать линии вокруг лица. И тогда на помощь приходят многоуровневые стрижки — «каскад» или «лесенка» в разных вариациях.

9. Оцените пользу сухого шампуня

Поистине революционная новость: сухой шампунь можно использовать для укладки волос. Брызгать его нужно точечно по всей длине — так вы получите необычные волны, которые будут красиво обрамлять лицо. А обладательницы окрашенных волос могут раз в неделю вместо полноценного мытья головы пользоваться сухим шампунем. Тогда цвет останется ярким, а волосы дольше будут чистыми.

10. Делайте массаж солью

Массаж головы солью — эффективная процедура для тех, кто хочет отрастить длину и укрепить корни волос. Это отличная альтернатива салонным спа-процедурам, которые выполняются с использованием профессиональной косметики и обычно стоят недешево. Намочите пряди теплой водой, протрите сухим полотенцем и покройте кожу головы морской солью. В течение 10 минут помассируйте легкими движениями и вымойте волосы обычным способом. Если у вас жирные или нормальные волосы, то такой массаж можно делать 1 раз в неделю. Если сухие — то не чаще 1 раза в 2 недели.

11. Не доверяйте слепо разрекламированным процедурам для волос

Кератиновое восстановление — дорогостоящая процедура по уходу, которую предлагают салоны красоты, заманивая клиентов тем, что якобы во время нее кератин и аминокислоты проникают внутрь волос, полностью их восстанавливая. На самом деле кератин липнет к поверхности волоса, а эффект от него длится несколько месяцев. При этом кератин небезопасен. Практически во всех средствах содержится формальдегид, который вреден для слизистых и кожных покровов: он вызывает раздражение, зуд, сыпь. А в средствах, на упаковке которых указано «без формальдегида», обычно содержатся метиленгликоль, формалин, метанал и метандиол — ингредиенты, которые выделяют формальдегид при нагревании или смешивании с водой.

12. Узнайте, за какие услуги стоит переплачивать, а за какие — нет

Многие убеждены, что стрижка горячими ножницами по качеству лучше обычной: нагретые ножницы якобы запечатывают кончики волос и не дают им сечься. Но чаще всего стрижка горячими ножницами не спасает от проблем. Повреждения могут быть не только на концах, но и в середине волоса, поэтому голова будет выглядеть ухоженной только после того, как вы сострижете все «плохие» волосы. А этого результата можно достигнуть и обычной стрижкой.