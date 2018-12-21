12 событий в истории, которые выглядят слишком странно, чтобы быть правдой (Но это так)
Вопреки известному мнению, история человечества — это не только войны. Это также древние обычаи, безумные изобретения, смелые открытия и люди, которые вызывают восхищение и желание брать с них пример.
AdMe.ru расскажет про 12 исторических фактов, в которые трудно поверить с первого раза.
1. Человек, которого преследовали из-за бороды
В 1800-х годах в Европе и США обладатели бороды считались либо сумасшедшими, либо еретиками, поэтому мужчины не носили пышные бороды. Кроме Джозефа Палмера, который не брил бороду из-за своих убеждений и в знак свободы выбора.
Однажды в переулке на него напали четверо мужчин, которые пытались насильно лишить его волос на лице. Палмер успешно отбился от нападавших и ранил их, за что попал в тюрьму. Там же он написал книгу-дневник о свободе личного выбора, которая стала невероятно популярной. Когда Палмер умер в 1873 году, его похоронили на вечнозеленом кладбище. На могильном памятнике был высечен портрет умершего с бородой, как при жизни, и была нанесена надпись: «Преследуют за ношение бороды».
2. В викторианском Лондоне почта приходила по 12 раз в день
В XIX веке Королевская почта была самой эффективной в мире и доставлялась аж 12 раз в день. Тогда она была чем-то вроде мессенджера, при отправке указывалась фраза Return of Post — это означало, что нужно ответить немедленно. Люди часто жаловались, если письмо не приходило в течение 2 часов. Позже, во время войны, количество доставок снизилось до 4 раз в день, а затем до 1 раза.
3. В русской деревне Цовкра есть традиция: каждый житель должен пройти по канату
Деревня Цовкра находится в Дагестане. Никто не знает, как началась эта традиция, но ремеслом канатоходца жители владеют с детства и передают основы мастерства из поколения в поколение. По канату тут ходят даже пенсионеры. С 1930 года жители села считают канатоходство видом искусства, на которое приезжают посмотреть люди со всего мира.
4. Самураи носили на спине большие надувные шары
В Японии существовал специальный отряд самураев, который практиковал тактические отступления, чтобы заманить врага в ловушку. Эти самураи использовали специальный плащ, называемый хоро. Хоро надувался, как воздушный шар, и защищал воина и лошадь от попадания стрел в спину. Так и получалось, что воины передвигались с огромными шарами за спиной.
5. Так выглядит складной нож корсиканской вендетты, украшенный надписью «Пусть все твои раны станут смертельными»
Вендетта — кровная месть, принцип правосудия, согласно которому убийство должно быть отмщено полноценным наказанием убийцы и его родственников. Это древнейший регулятор общественных взаимоотношений не только на Корсике, но и у других народов.
Но на Корсике такой кинжал хранился в каждой семье. И хоть он использовался не так часто, суть его сводилась к одному: мести. Сегодня купить классическую корсиканскую «вендетту» практически невозможно. Все кинжалы делаются в соседних странах и выглядят по-другому.
6. В Викторианскую эпоху были популярны ванны-качалки
В XIX веке гидротерапия стала особенно популярна. Считалось, что вода помогает вылечить любую болезнь, поэтому стали изобретать различные странные устройства для погружения в воду. Так, в 1891 году были бешено популярны ванны-качалки, в которые можно было сесть и раскачиваться, будто на море. При этом вода практически не выливалась, а волны помогали снять стресс. Поэтому врачи могли прописывать своим пациентам такие ванны.
7. Смерть в Средневековье была спокойной
8. Чарльз Дарвин был первым человеком, который поставил колеса на офисное кресло
Возможно, вы слышали об этом, но мало кто сегодня знает, как это выглядело. Дарвин работал в лаборатории, и, чтобы кататься по офису и быстрее изучать различные образцы, он приделал к креслу колесики. Спустя много лет в результате естественного отбора его изобретение вытеснило из офисов все другие стулья.
9. Стетоскоп был изобретен благодаря смущению
Очень религиозный врач Рене Лаэннек однажды пришел к молодой даме, которая жаловалась на боли в сердце. Рене постеснялся прикладывать ухо к груди женщины, поэтому он взял лист бумаги, сделал из него узкий цилиндр, один конец приставил к груди, а другой — к уху. В результате он услышал удары сердца гораздо громче и четче. Его это так поразило, что через некоторое время он улучшил и запатентовал изобретение, назвав его «стетоскоп».
10. У древних египтян был удивительно продуманный календарь
Новый год у них начинался 19 июня — в день, когда на небе появлялась звезда Сириус. Год состоял из 12 месяцев (тот, фаофи, атир, хойяк, тиби, мехир, фаменот, фармути, пахон, пайни, эпифи, месори). Каждый из них длился ровно 30 дней. А месяц делился на 3 большие недели (по 10 дней каждая) и на 6 малых (по 5 дней). Последние 5 дней не входили ни в один месяц, а добавлялись в конце года. В итоге получалось ровно 365 дней.
11. Лайонел Ройс — еврейский актер, которого восхваляли в нацистской Германии
Актер Лайонел Ройс (Lionel Royce) потерял работу из-за того, что был евреем в нацистской Германии. Тогда он пошел на уловку: отправился в Альпы, отрастил бороду и осветлил все волосы при помощи перекиси водорода. Затем он вернулся на сцену в Германию, где был расценен нацистами как «доказательство превосходства арийской крови». Позже, когда началась война, он уехал в США и стал одним из самых востребованных актеров кино.
12. В 2009 году сотрудники IT-компании решили проверить, кто доставит данные быстрее: голубь или ADSL-модем
В 2009 году сотрудники крупной южноафриканской IT-компании решили передать одну и ту же информацию 2 способами: через ADSL (по модемному соединению) и отправив почтового голубя Уинстона с флеш-картой из одного офиса в другой. Голубь Уинстон, вооруженный флешкой на 4 Гб, доставил посылку за 2 часа на расстояние в 100 км, в то время как модем отправил только 4 % данных. Интересно, а что, если повторить этот эксперимент сегодня? Кто выиграет?