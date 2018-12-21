12 событий в истории, которые выглядят слишком странно, чтобы быть правдой (Но это так)

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Вопреки известному мнению, история человечества — это не только войны. Это также древние обычаи, безумные изобретения, смелые открытия и люди, которые вызывают восхищение и желание брать с них пример.

AdMe.ru расскажет про 12 исторических фактов, в которые трудно поверить с первого раза.

1. Человек, которого преследовали из-за бороды

В 1800-х годах в Европе и США обладатели бороды считались либо сумасшедшими, либо еретиками, поэтому мужчины не носили пышные бороды. Кроме Джозефа Палмера, который не брил бороду из-за своих убеждений и в знак свободы выбора. Однажды в переулке на него напали четверо мужчин, которые пытались насильно лишить его волос на лице. Палмер успешно отбился от нападавших и ранил их, за что попал в тюрьму. Там же он написал книгу-дневник о свободе личного выбора, которая стала невероятно популярной. Когда Палмер умер в 1873 году, его похоронили на вечнозеленом кладбище. На могильном памятнике был высечен портрет умершего с бородой, как при жизни, и была нанесена надпись: «Преследуют за ношение бороды».

2. В викторианском Лондоне почта приходила по 12 раз в день

В XIX веке Королевская почта была самой эффективной в мире и доставлялась аж 12 раз в день. Тогда она была чем-то вроде мессенджера, при отправке указывалась фраза Return of Post — это означало, что нужно ответить немедленно. Люди часто жаловались, если письмо не приходило в течение 2 часов. Позже, во время войны, количество доставок снизилось до 4 раз в день, а затем до 1 раза.

3. В русской деревне Цовкра есть традиция: каждый житель должен пройти по канату

Деревня Цовкра находится в Дагестане. Никто не знает, как началась эта традиция, но ремеслом канатоходца жители владеют с детства и передают основы мастерства из поколения в поколение. По канату тут ходят даже пенсионеры. С 1930 года жители села считают канатоходство видом искусства, на которое приезжают посмотреть люди со всего мира.

4. Самураи носили на спине большие надувные шары

В Японии существовал специальный отряд самураев, который практиковал тактические отступления, чтобы заманить врага в ловушку. Эти самураи использовали специальный плащ, называемый хоро. Хоро надувался, как воздушный шар, и защищал воина и лошадь от попадания стрел в спину. Так и получалось, что воины передвигались с огромными шарами за спиной.

5. Так выглядит складной нож корсиканской вендетты, украшенный надписью «Пусть все твои раны станут смертельными»

Вендетта — кровная месть, принцип правосудия, согласно которому убийство должно быть отмщено полноценным наказанием убийцы и его родственников. Это древнейший регулятор общественных взаимоотношений не только на Корсике, но и у других народов. Но на Корсике такой кинжал хранился в каждой семье. И хоть он использовался не так часто, суть его сводилась к одному: мести. Сегодня купить классическую корсиканскую «вендетту» практически невозможно. Все кинжалы делаются в соседних странах и выглядят по-другому.

6. В Викторианскую эпоху были популярны ванны-качалки

В XIX веке гидротерапия стала особенно популярна. Считалось, что вода помогает вылечить любую болезнь, поэтому стали изобретать различные странные устройства для погружения в воду. Так, в 1891 году были бешено популярны ванны-качалки, в которые можно было сесть и раскачиваться, будто на море. При этом вода практически не выливалась, а волны помогали снять стресс. Поэтому врачи могли прописывать своим пациентам такие ванны.

7. Смерть в Средневековье была спокойной

Но только на картинах, на которых всех умирающих персонажей изображали с необычно спокойным выражением лица. Согласно одному из основных предположений историков, такие лица рисовались по религиозным убеждениям. Считалось, что раз Иисус был спокоен при распятии, то всем нужно делать так же.

8. Чарльз Дарвин был первым человеком, который поставил колеса на офисное кресло

Возможно, вы слышали об этом, но мало кто сегодня знает, как это выглядело. Дарвин работал в лаборатории, и, чтобы кататься по офису и быстрее изучать различные образцы, он приделал к креслу колесики. Спустя много лет в результате естественного отбора его изобретение вытеснило из офисов все другие стулья.

9. Стетоскоп был изобретен благодаря смущению

Очень религиозный врач Рене Лаэннек однажды пришел к молодой даме, которая жаловалась на боли в сердце. Рене постеснялся прикладывать ухо к груди женщины, поэтому он взял лист бумаги, сделал из него узкий цилиндр, один конец приставил к груди, а другой — к уху. В результате он услышал удары сердца гораздо громче и четче. Его это так поразило, что через некоторое время он улучшил и запатентовал изобретение, назвав его «стетоскоп».

10. У древних египтян был удивительно продуманный календарь

Новый год у них начинался 19 июня — в день, когда на небе появлялась звезда Сириус. Год состоял из 12 месяцев (тот, фаофи, атир, хойяк, тиби, мехир, фаменот, фармути, пахон, пайни, эпифи, месори). Каждый из них длился ровно 30 дней. А месяц делился на 3 большие недели (по 10 дней каждая) и на 6 малых (по 5 дней). Последние 5 дней не входили ни в один месяц, а добавлялись в конце года. В итоге получалось ровно 365 дней.

11. Лайонел Ройс — еврейский актер, которого восхваляли в нацистской Германии

Актер Лайонел Ройс (Lionel Royce) потерял работу из-за того, что был евреем в нацистской Германии. Тогда он пошел на уловку: отправился в Альпы, отрастил бороду и осветлил все волосы при помощи перекиси водорода. Затем он вернулся на сцену в Германию, где был расценен нацистами как «доказательство превосходства арийской крови». Позже, когда началась война, он уехал в США и стал одним из самых востребованных актеров кино.

12. В 2009 году сотрудники IT-компании решили проверить, кто доставит данные быстрее: голубь или ADSL-модем