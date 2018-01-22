12 событий, которые стали самыми обсуждаемыми в интернете в 2017 году

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2017 год передал бразды правления 2018-му. Каждому он запомнится чем-то особенным и важным, но есть вещи, которые определяют каждый год в целом. Музыка, мода, фильмы, юмор — вот о чем будут говорить спустя десятилетия и ностальгировать по ушедшим временам. AdMe.ru предлагает вспомнить забавные и трогательные события, самые популярные песни и сериалы, взлеты и провалы киноиндустрии — все, что развлекало нас на протяжении 2017 года.

Самые кассовые фильмы года

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Давным-давно в далекой-далекой галактике...» Не знаем, как во всей галактике, но в мире самым кассовым фильмом прошедшего года стали «Звездные войны: Последние джедаи». 8-й эпизод одной из самых любимых саг всех времен принес своим создателям почти $ 1,3 млрд. И это не окончательные цифры — прокат фильма все еще продолжается.

«Красавица и Чудовище»

Кстати, так как фильм о космических приключениях стартовал только в декабре, еще совсем недавно пальму первенства по сборам уверенно держал ремейк знаменитого диснеевского мультфильма «Красавица и Чудовище». Любовь к сказкам и красивой картинке принесла киностудии $ 1,26 млрд.

Ремейк «Оно»

Продолжая тему кино, нельзя не вспомнить ремейк популярного сериала 90-х «Оно», снятый по роману Стивена Кинга. Первый трейлер фильма побил рекорд «Форсажа» по количеству просмотров за сутки. Кстати, ремейк вышел спустя 27 лет после сериала, а по сюжету романа Пеннивайз — клоун-злодей — появляется как раз каждые 27 лет.

«Твин Пикс: Возвращение»

Еще одно не менее символическое киновозвращение этого года, которое всколыхнуло мир кинолюбителей, — «Твин Пикс». Дэвид Линч смог удивить не только неискушенных зрителей, но даже своих поклонников. Новая встреча с героями туманного городка состоялась спустя 25 лет, как и обещала Лора Палмер агенту Куперу в конце 2-го сезона.

Прекрасный старт

Если говорить о сериалах, нельзя не вспомнить две нашумевшие новинки этого года, успевшие собрать не только миллионы зрителей у телеэкранов, но и многочисленные премии и награды. Лучшим драматическим сериалом критики назвали «Рассказ служанки», основанный на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд и повествующий о жизни в вымышленном тоталитарном государстве в будущем.

«Большая маленькая ложь», названный как критиками, так и многими зрителями лучшим мини-сериалом, собрал под своим крылом яркий актерский состав: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Александр Скарсгорд, Лора Дерн. 7 эпизодов рассказывают о жизни нескольких семей в маленьком городке, которую переворачивает вверх дном убийство. Примечательно, что, для того чтобы узнать не только имя убийцы, но и личность жертвы, нужно посмотреть весь сериал.

Кинопровалы-2017

Многообещающий фильм Гая Ричи «Меч короля Артура» стал одним из главных кассовых провалов 2017 года — он даже не окупил затраты на съемки. Планировалось, что картина станет 1-й частью киновселенной из 6 фильмов, но после отзывов критиков и сборов планы оказались под вопросом.

Фантастическая картина Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» стала самым дорогим французским и европейским фильмом. Но ни бюджет, ни участие в фильме таких звезд, как Кара Делевинь и Рианна, не принесли ему успеха. «Валериан» едва покрыл затраты на производство, получил средние оценки от критиков и зрителей и потерял возможность получить сиквел.

Disney покупает Fox

В 2017 году Walt Disney Company договорилась об одной из крупнейших сделок в мировой медиаиндустрии — покупке медиахолдинга 21st Century Fox за $ 52 млрд. Вместе с киностудией и некоторыми каналами Disney получит также права на многие популярные фильмы и франшизы: «Дэдпул», «Фантастическая четверка», «Люди Х», «Симпсоны», «Аватар» и многие другие. Забавно, что «Симпсоны» снова предсказали такое развитие событий еще 19 лет назад.

Самая популярная песня

6 января 2017 года Эд Ширан выпустил первый сингл из будущего альбома «Divide» — «Shape of You». Интересен тот факт, что изначально эту песню Эд писал для Рианны, но впоследствии решил исполнять сам и включить в альбом. И не прогадал: сингл возглавил все возможные чарты, стал первым по количеству покупок и скачиваний, а также прослушиваний на стриминговых сервисах. Таким образом, «Shape of You» стала самой популярной песней 2017 года.

Despacito

Эту песню смело можно назвать саундтреком года — даже не зная испанского, каждый хоть раз подпевал: «De-spa-ci-to». Мнения о хите этого года ожидаемо разделились, но клип на данный момент имеет больше 4,5 млрд просмотров, что обеспечило ему звание самого просматриваемого видео не только 2017 года, но и за все время. Кстати, ремикс с участием Джастина Бибера выдвинут на 3 номинации музыкальной премии Grammy.

Самое забавное интервью

Еще одним популярным видео стал момент из интервью профессора Роберта Келли, которое он давал в прямом эфире телеканалу ВВС. В самый разгар беседы в комнату, из которой в эфир выходил профессор Келли, вбежали двое его маленьких детей. Чуть позже в комнате появилась жена, которая даже не подозревала о происходящем, пока не увидела это по телевизору. К слову, Роберт закончил интервью, а видео в считаные часы стало вирусным, сделав его участников одной из самых популярных семей в мире.

Новый рекорд твиттера

Самым знаменитым твитом 2017 года стал призыв о помощи студента Картера Уилкерсона. Популярная тема «Сколько мне нужно ретвитов, чтобы» в его случае не только помогла ему получить возможность есть бесплатные наггетсы целый год, но и побить рекорд по ретвитам знаменитого селфи с «Оскара» Элен Дедженерес, который держался на 1-м месте с 2014 года.

Самый популярный пост в истории инстаграма

Певицу Бейонсе не зря прозвали «Королевой Би»: даже ее пост в инстаграме о второй беременности собрал более 8 млн лайков за сутки, став самым популярным фото во всей истории сети. Сейчас количество лайков перешагнуло 11-миллионнный порог, что обеспечило снимку первенство и по итогам 2017 года.

И напоследок...