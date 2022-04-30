12 случаев, когда знаменитости выбрали такую обувь, которую все до сих пор обсуждают с пеной у рта

Большинство знаменитостей вынуждены регулярно подогревать внимание к себе, в том числе при помощи неслыханных модных выходов. Стремясь выглядеть стильно и неповторимо, они порой выбирают гениальные наряды, а уже в следующий раз могут выглядеть абсурдно. Причем вся соль броского образа часто кроется в деталях — например, в обуви.

Мы в AdMe.ru решили припомнить случаи, когда оригинальные туфли звезд вдруг стали главной темой для обсуждения.

Блейк Лайвли

Для одного из своих недавних выходов Блейк Лайвли выбрала монохромный образ: алое платье с камнями и яркие бордовые туфли Manolo Blahnik. Вот только пряжка на классических лодочках выбивалась из общего цветового решения, и актриса решилась закрасить ее лаком для ногтей. Позже она извинилась за свою выходку перед дизайнером.

Эль Фэннинг

В этом году бренд Loewe стал одной из главных сенсаций недель моды, представив на подиуме босоножки с акцентным каблуком в виде немыслимых предметов — флакона лака для ногтей, цветка розы, свечки для торта или разбитого яйца. Туфли часто обсуждали в медиа, но в реальной жизни (или хотя бы на красной дорожке) мы их так и не видели. Одной из первых сюрреалистичную пару рискнула надеть Эль Фэннинг. «Идеальный утренний образ», — подписала она свой снимок.

Тильда Суинтон

Редко кто в Голливуде осмеливается появиться на красной дорожке в одном и том же наряде дважды. Но только не Тильда Суинтон. На премьере фильма «Память», где она сыграла главную роль, актриса позировала в ботильонах 10-летней давности. В сети заметили, что она уже надевала их в 2011 году во время одного из интервью. Очередной выход Суинтон стал знаменательным не только в контексте ее личного стиля, но и с точки зрения моды на устойчивость: актриса как нельзя лучше продекламировала отказ от чрезмерного потребления.

Леди Гага

Леди Гага никогда не стремилась стать типичной обитательницей Голливуда. Вместо того чтобы, как большинство коллег по цеху, выбирать обувь из последних коллекций брендов, она то и дело появлялась на красных дорожках (а иногда и во время будничных выходов) в самых безумных туфлях, которые только можно представить. В очередной раз поклонники певицы посворачивали головы, когда она надела кожаные ботильоны на 23-сантиметровом каблуке. Мало кто осмелится носить такие за пределами сцены — а Леди Гага ловко делает это в городе.

Анджелина Джоли

В 2014 году, к премьере фильма «Малефисента», Анджелина Джоли устроила коллаборацию с Christian Louboutin. Они вместе создали туфли со скульптурным каблуком со зловещим изгибом, вдохновленные образом экранной колдуньи. Энджи позировала в них на протяжении всего промотура к фильму и ожидаемо спровоцировала массу обсуждений своего образа в прессе. Как оказалось, это была не пустая модная акция: средства от продажи особенной коллекции пошли на благотворительность.

Хелена Бонем Картер

Мы любим Хелену Бонем Картер за то, что она умеет быть странной в самом лучшем смысле этого слова. В 2011 году актриса пришла на «Золотой глобус» в разных туфлях: на одной ноге изумрудная, на другой алая. На закономерный вопрос о своем образе она ответила: «Почему бы и не надеть неподходящую друг к другу обувь? Кто сказал, что так нельзя? Я просто развлекалась. Для меня мода — это фантазия и сочетание невероятных вещей. Вот что я люблю. Я искренне люблю наряжаться».

Селин Дион

В коллекции Селин Дион около 10 000 пар обуви, которые она вынуждена хранить на складе в Лас-Вегасе. И конечно, среди этого многообразия есть несколько уникальных экспонатов. Одно из самых дорогостоящих приобретений певицы — сапоги Saint Laurent, усыпанные кристаллами. Несмотря на высокую цену и ультрагламурный дизайн, Дион носила их вполне буднично — с джинсами и черным бомбером.

Сандра Буллок

Все взгляды устремились на ноги Сандры Буллок в 2015 году, когда она пришла на премьеру «Миньонов» в расписанных на заказ туфлях с персонажами мультфильма. Спереди на желтых лодочках был нарисован забавный глаз в защитных очках, точно как у вымышленного существа, а над пяткой были пришиты «ресницы». Реплики туфель актрисы с ее автографом были позже представлены на благотворительном аукционе Charity Buzz.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер, как и ее знаменитая героиня Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», славится своей любовью к обуви. В 2011 году нежное чувство актрисы вылилось в экстравагантный выход в лодочках Christian Louboutin, изображавших львиные лапы. И хотя туфли были почти все время скрыты под подолом длинного платья, они вызвали массу обсуждений.

Ким Кардашьян

На заре отношений с Канье Уэстом Ким Кардашьян еще не была модной иконой и во время первой беременности нередко попадала впросак с модными образами. Один раз, будучи уже на приличном сроке, Ким попыталась надеть сандалии с прозрачным пластиковым ремешком на щиколотке. О том, что это не самый удачный выбор для отекших ног, она, очевидно, не подумала. А папарацци поспешили запечатлеть модный провал звезды и сделать его достоянием таблоидов.

Дуа Липа

Надеть ботфорты на красную дорожку — это смело. Но и это еще не предел. В 2017 году Дуа Липа появилась на премии ASCAP Awards в темно-серых сапогах, доходивших до талии. Голенище одного из них певица отвернула, по всей видимости, для того, чтобы у ее расшитого звездами платья остался шанс быть замеченным.

Фрэнсис Макдорманд

Мы привыкли видеть знаменитостей на «Оскаре» в роскошных и гламурных нарядах. Но Фрэнсис Макдорманд не обращает внимания на подобные условности. В 2019 году актриса вышла на сцену премии Академии в элегантном платье в пол и небрежных замшевых биркенштоках. Ее ансамбль, сочетающий в себе высокую моду и комфорт, стал самым смелым в тот вечер.