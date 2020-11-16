12 самых странных вещей, которые люди использовали вместо денег. Некоторые из них даже в кошелек не положишь

Один коллекционер сказал: «Деньги как гравитация. Все о них знают и используют, но никто не может объяснить, что это». Неудивительно, что в разные времена люди использовали в качестве платежного средства едва ли не все, что попадалось под руку, будь то камни, цветы или сыр.

Мы в AdMe.ru знали, что человечество не сразу пришло к купюрам и монетам, но некоторые валюты стали для нас настоящим открытием. Уверены, вас они тоже не оставят равнодушными, а уж «деньги» в бонусе точно вызовут ностальгию по былым временам.

Крышки от бутылок (Камерун)

В 2005 году камерунские производители напитков начали выпускать бутылки с призами под крышечками. Каждый покупатель мог выиграть бесплатный напиток, мобильный телефон или автомобиль. Реклама удалась, а предприимчивые камерунцы даже извлекли из нее выгоду. Теперь они расплачиваются крышками за такси. Бутылка напитка стоит $ 1, и крышечки как раз хватает на поездку с ветерком по городу. Впрочем, регион издавна славился оригинальным выбором валюты. Раньше здесь высоко ценились картофелемялки — их использовали для крупных торговых сделок, а за 30 штук можно было «купить» жену.

Камни раи (остров Яп, Микронезия)

На экзотическом острове отродясь не было золота, алмазов и других ценных ресурсов. Единственной отрадой местных жителей были экспедиции на соседние острова, из которых они привозили огромные камни. Островитяне дали валунам название «раи» и стали использовать их вместо денег. Ценность камня зависит от его истории. Если его привез известный моряк или при транспортировке погибло много людей, стоимость возрастает. Диаметр раи может достигать 4 метров, вес — 4 тонн. Но если вы когда-нибудь окажетесь на острове и получите сдачу таким камушком, не беда. Монолиты не нужно забирать с собой: после сделки они автоматически станут вашей собственностью.

Сыр (Италия)

Больше тысячи лет назад сыром можно было заплатить практически за любой товар. И хотя времена изменились, сырная традиция сохранилась до сих пор. Итальянский банк Credito Emiliano принимает любимое лакомство Рокфора в качестве залога для фермерских ссуд. Но есть одно условие: это должен быть молодой пармезан. Он созревает в специально обустроенном хранилище и ждет, пока собственник выплатит ссуду. Если человек не выполняет своих обязательств, банк продает выдержанный пармезан по рыночной стоимости.

Соль (Древний Рим)

Соль издавна использовали для консервирования продуктов и в медицине, а из-за ограниченного производства она ценилась на вес золота. Служащим Римской империи даже выплачивали жалованье солью, и называлось оно salarium (от sala — «соль»). Любопытно, что в английском языке заработную плату называют salary, а в французском — salaire. Другие народы тоже понимали ценность белых кристаллов. К примеру, на территории современной Эфиопии вместо монет использовали плитки каменной соли.

Ракушки (Азия, Африка, Океания)

Необычная валюта была распространена в регионах с выходом к Индийскому и Тихому океану. Люди собирали раковины каури (особый вид моллюсков) и обменивали их на нужные товары. В одних странах ракушки нужно было просто подсушить, в других — разбить на части и в каждой просверлить дырочку. Такие деньги были в ходу аж до XX века, но не исчезли и сегодня. Известно, что в некоторых регионах Папуа — Новой Гвинеи ракушки до сих пор используются в торговле.

Ножи (Китай)

Никто не может точно сказать, почему в Китае начали использовать вместо денег оружие. По одной из версий, обнищавший принц позволил солдатам обменивать ножи на еду. Другая версия гласит, что простым людям разрешили оплачивать клинками мелкие штрафы. Археологи нашли множество ножей, а на некоторых даже обнаружили цифры и надписи, которые могли обозначать ценность конкретного предмета («рыба», «овца» и др.). Впрочем, в VII веке китайцы избавились от «монет»-ножей и придумали первые бумажные деньги.

Чай (страны Азии)

Долгое время в регионе были очень популярны чайные брикеты. Высушенные листья измельчали, смешивали с мукой или навозом и прессовали в кирпичики. Потом из них заваривали чай и употребляли в пищу, если другой еды под рукой не было. Благодаря удобству перевозки и очевидной практичности брикеты стали использовать вместо денежной наличности. Чайные деньги были распространены в Китае, Монголии и Сибири. А в Тибете они ценились так высоко, что за некоторое количество спрессованного чая можно было купить меч, коня и другое имущество.

Какао-бобы (Центральная Америка)

Майя и ацтеки использовали какао-бобы определенного вида (не те, из которых делают напиток) в качестве бартерной валюты. Например, за 10 штук спокойно можно было купить кролика. После исчезновения великих империй какао не сдало своих позиций и играло роль валюты в Гватемале, Никарагуа, Бразилии и Мексике. Даже сейчас ароматные бобы котируются на мировых товарных биржах.

Тюльпаны (Голландия)

В XVII веке страну всколыхнула тюльпаномания. Цветы стали дико популярными, их стоимость постоянно росла, и почти все население крутилось в тюльпановом бизнесе. Люди продавали даже право на владение непосаженными луковицами, в чем четко просматривается прототип современного рынка фьючерсов. На пике цветочной лихорадки растения стали самостоятельной валютой. В 1663 году за горстку луковиц можно было купить целый дом. Люди обменивали на отборные тюльпаны тонны продуктов, землю и целые угодья.

Леденцы (Аргентина)

В 2008 году в стране почти исчезли металлические деньги. В условиях острого дефицита и экономического кризиса одни люди копили монеты, чтобы потом перепродать их дороже, а другие переплавляли сентаво и песо на медь. Населению приходилось исхитряться, чтобы оставить при себе звонкую наличку, которая нужна была как минимум для оплаты проезда в общественном транспорте. В то время многие магазины начали давать вместо сдачи конфеты, и покупателям приходилось принимать их в качестве денег. Ведь в противном случае магазин просто округлял счет в свою пользу.

Купоны программы лояльности (Канада)

В стране есть особая валюта, которую некоторые местные жители называют национальной версией денег из «Монополии». С 50-х годов компания Canadian Tire, занимающаяся продажей автомобильных и хозяйственных товаров, выпускает купоны программы лояльности. За каждую покупку клиент получает бумажки определенного номинала, которые потом может потратить в этом же магазине. Все бы хорошо, только номиналы у купюр очень маленькие: 5, 10 и 25 центов, $ 1 и $ 2. Чтобы оплатить дорогостоящий товар, придется нести в магазин целый чемодан «денег», которые потом еще и нужно пересчитать. По этой причине многих раздражает валюта Canadian Tire. Зато цветные купоны принимают в некоторых заведениях, например в Онтарио на них можно купить бургер. Однажды я стоял в очереди за человеком, который покупал за такие деньги газонокосилку. Это сущее наказание! © Coffeedemon / Reddit

Бонус: спорим, у вас тоже были такие деньги?