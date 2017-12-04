12 ситуаций, с которыми столкнется весь мир, когда его покинет Елизавета II

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Ни для кого не секрет, что Елизавета II является рекордсменом по продолжительности царствования за всю историю Великобритании. Королеве уже 91 год, и 65 лет она находится во главе британского престола. Несомненно, весь мир привык к этому властному монарху, но что же случится, когда королевы Елизаветы II не станет? Редакция AdMe.ru подготовила для вас материал, раскрывающий все события, которые произойдут после того, как мир узнает о столь важной утрате для него.

12 дней траура

Вся страна встанет, как только жители Соединенного Королевства узнают о смерти Елизаветы II. В буквальном смысле. Размеренная и запланированная жизнь британцев перестанет быть таковой как минимум на 12 дней. Начнется траур.

Многомиллиардные потери

В трауре будут находиться абсолютно все. Но главное — остановит свою работу Лондонская фондовая биржа. В современном мире, в котором время — деньги, такая продолжительная пауза влечет огромные финансовые потери. Фактически Великобритания потеряет миллиарды фунтов стерлингов. А так как Лондон является одним из мировых финансовых центров, то убытки от его закрытия затронут и другие страны.

Активация секретного протокола RATS

В случае кончины королевы Елизаветы II ВВС активирует секретную систему, которая оповестит людей по радио о случившемся. Этот протокол используют почти столетие, чтобы сообщить о смерти высокопоставленных королевских особ. Достаточно сигнала RATS, чтобы разработанный в мельчайших подробностях план экстренных действий был приведен в исполнение. Однако задействуют не только бездушных машин: лакей в траурной ливрее повесит на ворота Букингемского дворца объявление в специальной рамке, чтобы гости и жители столицы смогли узнать о печальной новости. Это старинная традиция.

Будут опубликованы уже заготовленные некрологи

Крупнейшие мировые агентства уже подготовили достойные некрологи: смерть королевы Елизаветы II — значимое событие абсолютно для всех. Конечно же, когда это произойдет, в материалы внесут нужные поправки. Но уже сейчас все готово к тому, чтобы редакторы нажали нужную кнопку для публикации печальной новости. Так, например, у культовой газеты The Times уже есть статьи на первые 11 дней после ухода королевы Елизаветы II.

Весь мир поприветствует нового монарха

По старинной традиции, королевская власть не может прерываться. Никогда. И как только действующий правитель испускает дух, его власть автоматически переходит преемнику. Именно поэтому королевский флаг не будет приспущен на время траура. И на момент объявления всему миру о кончине Елизаветы II Соединенным Королевством уже будет править новый монарх. Им с большой вероятностью станет 68-летний Чарльз, принц Уэльский.

Парламент даст клятву верности новому королю

Все члены парламента Великобритании принесут свои клятвы верности новому монарху на специальной церемонии. На это парламентариям дано несколько дней. В случае отказа высокопоставленному лицу запретят голосовать и присутствовать на заседаниях, а также лишат зарплаты. Забавно, но республиканцы, выступающие за упразднение монархии, присягают со скрещенными пальцами. Таким образом они пытаются убедить себя и остальных в несостоятельности происходящего.

Изменят национальный гимн Великобритании

Сейчас национальный гимн Соединенного Королевства начинается со слов «Боже, храни королеву», но после восхождения на престол нового монарха слова заменят на «Боже, храни короля». Также будут выпущены новые банкноты и монеты с портретом Чарльза, обновят британскую военную символику, а на шлемах полицейских появятся новые надписи. Из обращения выйдут почтовые марки с изображением Елизаветы II.

Титул принцессы Уэльской будет оспорен

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, возможно, не получит титул принцессы Уэльской. В отличие от ее законного супруга, который автоматически станет претендентом на престол, а значит, и обладателем нового титула — принца Уэльского. А все из-за невероятной любви британцев к трагически погибшей принцессе Диане. Уж слишком прочно титул «принцесса Уэльская» связан с матерью Уильяма, чтобы на него претендовать. Именно поэтому герцогине посоветовали рассмотреть возможность отказа от него.

Частичный распад Британского Содружества

Известный факт, что Елизавета II является официальной главой 52 стран, многие из которых стали частью Британской империи против воли. Сегодня каждая страна имеет безоговорочное право в любой момент выйти из Содружества наций, а смерть королевы станет только поводом для осуществления государственного отделения. Стоит отметить, что за последние десятилетия этим правом воспользовались почти 10 стран, а последней стала Мальдивская Республика в 2016 году.

Референдум против монаршей власти

Британцы из тех, кто по-настоящему любит своих правителей. Рейтинги королевы Елизаветы II всегда находились на верхних позициях, а все потому, что монаршая семья не имеет реальной власти и не управляет страной. Это некий символ Соединенного Королевства. При желании британский народ может с легкостью избавиться от монархии с помощью простого референдума — именно так Великобритания вышла из состава Европейского союза. Но никто этого делать не будет. Уж точно не в ближайшее время.

Всеобщее прощание с Елизаветой II

Отдать дань уважения королеве сможет каждый желающий. Ведь монарший гроб выставят в Букингемском дворце на несколько дней, чтобы жители и гости столицы смогли проститься с Елизаветой II. Также стоит отметить, что где бы ни встретила свою смерть монаршая особа, тело сначала доставят в Лондон.

2026 год — королеве Елизавете II исполнится 100 лет

Сейчас Елизавета II находится под присмотром королевского врача, профессора медицины Хью Томаса. Именно он решает, кто из приближенных к важной особе должен знать какую-либо информацию о состоянии здоровья монарха. Например, в 1936 году за несколько часов до смерти королевский доктор ввел правящему тогда монарху Георгу V 750 мг морфина и 1 г кокаина, предварительно опубликовав бюллетень: «Жизнь короля мирно движется к концу». По предположениям аналитиков, действующий монарх проживет еще 4 года. Но давайте все вместе пожелаем этой удивительной женщине крепкого здоровья, чтобы в 2026 году мы смогли стать свидетелями ее 100-летнего юбилея. И это вполне реально, если учитывать, что мать Елизаветы II покинула этот мир, перешагнув вековую отметку.