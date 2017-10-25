12 символов, об истинном значении которых почти никто не знает

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Знаки и символы так укоренились в нашем сознании, что часто мы не задумываемся, откуда они вообще появились. Взять, к примеру, буквы, из которых сложено это предложение. У AdMe.ru есть еще несколько «кирпичиков» для вашей картины мира. Особенно удивил нас последний символ.

Карточные масти

Масти — это не что иное, как стилизованные изображения определенных предметов: пики — это мечи, черви — кубки, трефы — жезлы или дубины, а бубны — монеты. Почему именно эти символы попали на карты, достоверно неизвестно. Игральные карты пришли в Европу из Китая. Возможно, там эти предметы обозначали разные сословия: дворянство (жезлы), духовенство (кубки), торговцев (монеты) и военных (мечи).

Череп и кости

Череп (иногда с костями) — не только символ смерти, но и символ вечной жизни и возрождения, так как кости не подвергаются тлению, когда человек умирает. Поэтому в Европе этот знак можно увидеть на воротах кладбищ, иконах и на полотнах художников. Пиратский же символ не связан с этой историей. Кстати, у морских разбойников не было единого флага, а «Веселый Роджер» был знаком пирата Эдварда Инглэнда. Популяризировал череп и кости автор «Острова сокровищ» Роберт Стивенсон.

Трикветр

Символ из сериала «Зачарованные» на самом деле существует и имеет древнейшую историю. Называется он трикветр. Еще в бронзовом веке в Европе он обозначал положения Солнца на небе (восход, зенит и закат), а также фазы Луны и олицетворял природные циклы. Символ был в ходу у кельтов и скандинавов.

Значки «плей», «пауза» и «стоп»

Точно неясно, кто именно придумал эти знаки. По одной версии, это был живописец Василий Кандинский, по другой — Рейн Веерсем, создавший один из первых кассетников. В любом случае логика значков «стоп» и «плей» такова: квадрат — стабильная, устойчивая форма, а треугольник символизирует движение. Знак «пауза» произошел от музыкального значка «цезура», который служит для разделения музыкальных фраз. Кнопка записи красная, чтобы никто ее случайно не нажал и не стер что-нибудь важное.

Ихтис

Ихтис — древний символ Христа. Дело в том, что первые буквы слов Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoς ῾Υιὸς Σωτήρ (Иисус Христос Божий Сын Спаситель) составляют слово ΙΧΘΥΣ, что значит «рыба» в переводе с греческого. Во времена гонений христиане не могли открыто писать имя Иисуса. Поэтому они придумали писать слово «ихтис» или рисовать рыбу. Вероятно, вы видели этот знак на багажниках автомобилей. По всей вероятности, машина принадлежала христианину.

Красный крест

Если вам кажется, что символ Международного Красного Креста напоминает флаг Швейцарии, то так оно и есть. Идея создать организацию, которая бы безвозмездно помогала раненым и больным, родилась в Швейцарии. Но символ оказался не самым удачным: мусульманские страны не хотели использовать знак, ассоциирующийся с христианством, и для них был создан равноценный символ — красный полумесяц. Израиль же не мог использовать ни тот ни другой знак, поэтому появился еще один, религиозно нейтральный знак — красный кристалл.

Вывеска парикмахерских

Этот символ, похожий на красно-сине-белый леденец, — символ парикмахерских в Европе, Америке и некоторых странах Азии. В былые времена каждый парикмахер был немножечко врачом — мог в случае чего и кровопускание сделать, и зуб выдрать. Так что красный цвет символизировал кровь, а белый — бинты. Не очень-то радужная история. Позже к двум цветам стали добавлять синий.

Звезда жизни

Синяя «звезда жизни» — эмблема службы экстренной медицинской помощи в США. Сейчас она встречается и в других странах. Каждый из 6 лучей звезды обозначает одну из функций службы экстренной медицинской помощи: обнаружение, извещение, отклик, помощь на месте, помощь при транспортировке, транспортировка. В центре — посох Асклепия, древнегреческого бога медицины.

Фонарь Джека

Согласно ирландской легенде, кузнец Джек пошел на сделку с дьяволом и после смерти его душу не допустили ни в рай, ни в ад. Дух Джека скитался по земле, освещая себе путь фонарем, сделанным из репы (да, сначала была именно репа). После у кельтов появилась традиция ставить на окно подобный фонарь, чтобы заблудшие души могли найти путь в чистилище. Гораздо позже репу заменила более красивая тыква.

Олимпийские кольца

Известно, что цветные олимпийские кольца символизируют 5 континентов: желтый — Азию, красный — Америку, черный — Африку, а голубой и зеленый — Австралию и Европу. Но оказывается, инициатор создания современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен не вкладывал в этот символ такое значение. На самом деле смысл символа в том, что из цветов колец и белого фона можно составить флаги всех стран мира. Согласитесь, эта легенда гораздо красивее.

Хамса

Хамса, или «рука Фатимы», — оберег, распространенный в культурах евреев и арабов. Вероятно, есть связь между хамсой и амулетом mano pantea в виде руки, который в разных вариациях встречался в античных Риме и Египте. Позже этот символ проник и в христианство. Он трансформировался в жест благословения и крестного знамения.

Перевернутый крест

Этот символ считается мощным антихристианским знаком, хотя есть у него и другая сторона: по преданию, апостола Петра хотели распять, как и Иисуса, но тот сказал, что не достоин погибнуть так же, и попросил распять себя вниз головой. Так в христианстве перевернутый крест (крест Святого Петра) стал символом смирения и терпения. Поэтому не удивляйтесь, если увидите перевернутый крест в убранстве христианского храма.