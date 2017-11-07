12 неординарных женщин, которые во многом опередили свое время

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Как говорила Фаина Раневская: «Женщины — это не слабый пол. Слабый пол — это гнилые доски». AdMe.ru согласен с этим высказыванием и нашел несколько примеров, которые его подтверждают. А бонус в конце статьи еще раз позволит вам убедиться, что все стереотипы о «женской слабости» не более чем глупые предрассудки.

12. Ла Пола

Поликарпа Салавариета, или Ла Пола, как называют ее колумбийцы, прожила короткую, но яркую жизнь, приняв участие в борьбе своей страны за независимость от Испании. Поликарпа снабжала партизанские отряды разведывательными данными и набирала для них добровольцев, за что испанские власти приговорили ее к смерти. В 1967 году в честь Ла Полы был учрежден праздник — День колумбийской женщины.

11. Элизабет Блэкуэлл

Элизабет Блэкуэлл стала первой женщиной в истории США, которая получила высшее медицинское образование. Несмотря на царившие в то время патриархальные взгляды, ей удалось открыть свою практику, а в 1857 создать больницу для неимущих женщин и детей Нью-Йорка.

10. Гертруда Белл

Археолог Гертруда Белл была, пожалуй, одной из самых влиятельных женщин своего времени. В совершенстве зная арабский язык и ближневосточные традиции, Белл помогла установить современные границы Ирака после распада Османской империи. Арабские шейхи считали Гертруду «равнозначной мужчине», а британский главнокомандующий в Месопотамии присвоил ей звание майора секретной разведки.

9. Нелли Блай

«Леди сенсация» Нелли Блай стала одной из первых женщин-журналистов, причем свою работу она получила после гневного письма, отправленного ею в редакцию газеты после выхода статьи, где женщины были представлены в самом неприглядном свете. Одной из самых известных работ Нелли стало разоблачение психбольницы, для чего девушка сама притворилась больной и провела 10 дней в ужасающих условиях.

8. Гертруда Кезебир

Пример Гертруды Кезебир доказывает, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Ей было 37, когда она ушла от нелюбимого мужа, поступила в колледж и начала профессионально заниматься фотографией. Фотопортреты Гертруды вскоре стали популярны, они и в наши дни считаются шедеврами пикториализма — техники, которая сближает фотографию с живописью.

7. Энни Оукли

Энни Оукли прославилась как необычайно меткий стрелок. После смерти отца 8-летняя Энни стала кормилицей в своей семье, продавая подстреленную ею дичь. Наибольшую популярность Энни принесли выступления в шоу «Дикий Запад», где она попадала в мишень, целясь из-за спины при помощи зеркала. Помимо выступлений Оукли занималась благотворительностью и выступала в защиту прав женщин.

6. Мадам Си Джей Уокер

Предприниматель и филантроп Си Джей Уокер стала первой женщиной в США, которой удалось заработать миллионное состояние. Источником дохода мадам Си Джей Уокер стала продажа косметики и средств для ухода за волосами, предназначенных для афроамериканских женщин. Также Уокер обучала других женщин, помогая им создать собственный бизнес.

5. Мод Вагнер

Если уж даже в наши дни на женщину с татуировками некоторые люди бросают неодобрительные взгляды, то можете себе представить, каково пришлось Мод Вагнер из-за ее увлечения. Мод стала одной из первых женщин в ХХ веке, которая не только делала себе тату, но и выучилась искусству их нанесения.

4. Аннет Келлерман

Более чем скромный по нынешним меркам купальный костюм профессиональной пловчихи Аннет Келлерман считался совершенно недопустимым в начале ХХ века. Несмотря на то что Аннет была арестована за «вопиющую непристойность», вскоре благодаря ее усилиям громоздкие панталоны и платья для купания были забыты.

3. Шарла Такрал

К сожалению, женщинам в Индии приходится нелегко и в наши дни. Поэтому вдвойне удивительно, что в 1936 году 21-летняя Шарла Такрал стала первой женщиной, получившей лицензию пилота. Хотя по семейным обстоятельствам Шарле пришлось отказаться от своей мечты стать пилотом гражданской авиации, в дальнейшем она сумела построить успешный бизнес как дизайнер одежды и ювелирных украшений.

2. Нэнси Уэйк

Англичанка Нэнси Уэйк стала одним из лучших иностранных агентов во Французском сопротивлении во время Второй мировой войны. Нэнси проявила себя как настоящий солдат, а за способность уходить от преследований гестапо ее прозвали Белая Мышь. После войны Нэнси перебралась в Австралию, где пыталась построить политическую карьеру, а в 2001 году вернулась на родину, где скончалась в возрасте 98 лет.

1. Розалинд Франклин

Биофизик Розалинд Франклин внесла весомый вклад в науку, сделав четкие рентгенограммы структур ДНК. Но, к сожалению, ее заслуги были недооценены и Нобелевскую премию за открытие структур ДНК получили Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон и Морис Уилкинсом. Их работы были основаны на данных, полученных Франклин, а ее имя даже не было упомянуто.

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