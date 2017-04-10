12 шокирующих находок, сделанных с помощью карт Google

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Разглядывая фотографии нашей планеты, сделанные из космоса, можно найти немало интригующих и порой необъяснимых вещей. AdMe.ru собрал для вас самые странные и загадочные предметы и места, которые обнаружили на картах Google обычные пользователи интернета из разных уголков мира.

В ноябре 2006 года Линн Хикокс обнаружила на картах Google расположенное в канадской провинции Альберта геологическое образование, напоминающее голову индейца с наушником в ухе. На самом же деле это не что иное, как результат длительной эрозии почв, а провод от наушника и ухо — дорога, идущая к нефтяной вышке, и сама вышка.

В 2007 году неподалеку от иракского города Садр было обнаружено озеро кроваво-красного цвета . Вокруг этого события было немало спекуляций. Версии же происхождения аномалии были самыми разными — от сточных вод до отходов расположенной рядом скотобойни. Однако причина внезапной перекраски так и не была установлена. Сегодня озеро выглядит так же, как и другие.

Остров Галешняк , принадлежащий Хорватии, был обнаружен на спутниковых картах в 2009 году. Остров быстро стал популярным, причем не только в интернете, так что некогда необитаемая часть суши превратилась в место паломничества влюбленных со всего мира.

Лабиринт в форме отпечатка человеческого пальца, выложенный из известняковых плиток, находится в парке «Хоув» английского города Брайтон. Он был создан в 2006 году по эскизу художника Криса Друри . Отличие этого лабиринта от многих других состоит в том, что дорога, ведущая к центру, не имеет тупиков и ответвлений.

Спутниковый снимок, сделанный в 2009 году в Нидерландах, обнаружил один из пользователей сайта Reddit. Сцена показалась похожей на убийство, и на сайте возникло бурное обсуждение , что же это на самом деле. Однако никакого кровавого преступления на этом снимке не зафиксировано. Жительница Альмере Жаклин Кенен опознала в жестоком «убийце» своего золотистого ретривера, который, по ее словам, обожает купаться. А то, что было принято за следы крови, на самом деле всего лишь вода, которая стекла с шерсти собаки.

Здание, принадлежащее ВМС США, чья форма повторяет свастику, заметили пользователи Google в 2006 году. В командовании ВМС заявили, что сходство с этой фигурой было обнаружено только на стадии строительства, когда уже нельзя было ничего изменить. В 2007 году было выделено $ 600 тыс. на изменение ландшафта и установку солнечных батарей таким образом, чтобы они скрыли форму здания. Сегодня на спутниковых картах можно увидеть только один из L-образных корпусов военной базы, остальные же закрыты пластинами солнечных батарей.

Этот снимок улицы был сделан в небольшом японском городке Мусасино в марте 2013 года. Это один из тех случаев, когда «композиция» была выстроена специально — пользователи и команда сайта Daily Portal Z, узнав о том, что улицы будут сфотографированы для Google, решила увековечить себя на карте.

Этот заброшенный и поросший деревьями корабль был снят спутником на реке Парраматта, протекающей вблизи австралийского Сиднея. Судно под названием SS Ayrfield было спущено на воду в 1911 году. В 1972 году его списали, и с тех пор корабль пришвартован в устье реки.

Этот объект, похожий формой на НЛО из фантастических фильмов, был обнаружен на одной из заброшенных ферм рядом с румынским городом Тимишоара. Находка породила массу слухов о том, что на нашу планету приземлился инопланетный корабль. На самом же деле летающая тарелка не что иное, как заброшенная водокачка , которая некогда снабжала Тимишоару водой.

Эти странные круги в пустыне Сахара на самом деле были созданы в 1997 году руками людей, состоящих в творческом объединении D.A.S.T. Сделана скульптура из двух спиралей, исходящих из центра, одна из которых создана из конусов, расширяющихся по мере отдаления от начала, а вторая — из углублений, сооруженных по тому же принципу. По замыслу создателей спираль должна исчезнуть со временем под воздействием эрозии. Однако и сейчас, спустя 20 лет, ее прекрасно видно даже из космоса.

Авиабаза «Девис-Монтен» находится рядом с американским городом Тусон и является, возможно, крупнейшим в мире местом консервации авиатехники — на приколе здесь стоят около 4 400 самолетов и 40 космических кораблей. Каждый год сюда поступает около 400 единиц техники и столько же продается или уничтожается.

Джейсон Кук, 25-летний охранник из английского Ноттингема , рассматривая спутниковые снимки озера Лох-Несс, заметил существо, плавающее в его водах. И хотя достоверных свидетельств существования знаменитой Несси нет, многие посчитали, что именно ее и запечатлел всевидящий спутник Google.