12 правил красоты и стиля, которые соблюдает каждая знающая себе цену жительница Италии

При упоминания Италии у нас возникают ассоциации со старинной архитектурой, изысканной кухней и, конечно же, модой. Ведь в стране родились многие влиятельные дизайнеры, а ее жительницы славятся утонченным чувством стиля. Создается впечатление, что женщины передают его по наследству вместе с красотой.

Мы в AdMe.ru выведали некоторые правила, которыми руководствуются дочери Италии при уходе за собой и подборе одежды.

Используют лимон как универсальное средство красоты

Все знают, что сок лимона полезен, потому добавляют его в стакан воды, чашку чая или заправку для салата. Но в Италии женщины используют этот плод цитрусовых еще и в качестве универсального косметического средства. Лимонный сок наносят на ногти, чтобы напитать их витамином C, на кожу в качестве тоника и на волосы для блеска. Также лимон обладает антибактериальными свойствами. В известном фильме «Малена» с актрисой Моникой Беллуччи есть сцена, в которой главная героиня совершает гигиенические процедуры без мыла, используя лишь воду и лимонный сок.

Предпочитают натуральные брови

Итальянские женщины часто передают свои секреты красоты из поколения в поколение, и один из них гласит: «Не трогай брови». Они стремятся оставить эту часть лица максимально естественной, поэтому их мало прельщает идеальная форма с укладкой волосок к волоску. Если итальянки и прибегают к пинцету, то, в отличие от жительниц других страх, не делают акцент на изгибе брови, а придают бровям натуральную, слегка округлую форму.

Пользуются сухим шампунем

Жительницы Италии могут похвастаться роскошной, густой шевелюрой. Однако они убеждены в том, что частое мытье головы вредит волосам: пена смывает не только грязь, но и важный защитный барьер. Потому женщины предпочитают лишний раз освежить прическу сухим шампунем, прежде чем прибегнуть к обычному. Также они стараются сушить волосы естественным способом, а фен использовать лишь в редких случаях.

Носят только черные колготки

Капроновые колготки телесного цвета — модное табу в Италии. Женщины либо не надевают их вовсе, либо, если жаркий сезон уже позади, выбирают темные цвета. Многие модные эксперты солидарны с этим правилом и считают, что образ легко испортить чулками натурального оттенка. Но если обойтись без них никак нельзя, то выбрать стоит такие, что не будут заметны глазу окружающих: тонкие, матовые и максимально соответствующие тону кожи.

Имеют в гардеробе белую футболку на все случаи жизни

Качественная белая хлопковая футболка — базовая вещь, которая найдется в шкафу у большинства итальянских модниц. Это универсальный предмет одежды на все случаи жизни. С футболкой можно составить как романтичный, так и деловой образ, ведь сочетается она с любыми брюками, юбками и костюмами.

Не расстаются с ожерельем

Итальянские женщины превращают даже самый скромный образ в яркий и запоминающийся с помощью броского украшения на шею. Как правило, оно представляет собой длинное ожерелье, которое может быть выполнено как из полудрагоценных камней, так и пластиковых деталей. Однако если модница надевает такой аксессуар, от заметных сережек она отказывается. Правило действует и в обратную сторону. Яркий акцент должен быть только один.

Дополняют легкие платья черными деталями

Когда наступают долгожданные теплые деньки и девушки надевают светлые сарафаны, то, как правило, боятся черными туфлями и сумкой лишить образ легкости. Но в Италии подход совсем другой. Женщины, наоборот, стремятся избежать ассоциаций с пляжем и ищут способы соответствовать городскому стилю. Для этого они сочетают легкое белое платье с черными деталями: ремнем, сумкой, обувью. Либо накидывают сверху жакет или куртку темных цветов.

Не экономят на красивом белье

Жительница Италии считает, что каким бы дорогим ни был ее наряд, женщина никогда не будет выглядеть великолепно, если белье на ней слишком простое. Потому она всегда надевает роскошный комплект под одежду. Оставаясь невидимым для окружающих, изысканное нижнее белье способно наградить свою владелицу гордой осанкой и уверенностью в себе. В этом итальянки убеждены.

Не отказываются от каблуков даже на прогулке

Многие женщины в Италии предпочитают носить обувь на каблуках даже в тех случаях, когда, казалось бы, практичнее было бы надеть кроссовки или кеды. Они уверенной походкой гуляют в элегантных туфлях по брусчатке и даже ездят в них на велосипеде. Каблук может быть разной высоты, но важный критерий — устойчивость. Обувь также относится к тем вещам, на которых модницы никогда не будут экономить. Они подбирают для себя удобную пару туфель из кожи и красуются в ней на улицах Италии.

Добавляют образу романтики с помощью шелкового платка

Французских и итальянских девушек роднит любовь к шелковым шейным платкам. Последние находят им самое разнообразное применение. Они завязывают их на шею, на голову на манер ободка, украшают ручку сумочки и даже используют в качестве пояса. Глянцевый платок привносит в образ романтичность и свежесть, и жительницы Италии не обходятся без этого аксессуара весной и летом.

Носят яркую верхнюю одежду

Итальянский стиль подразумевает только один акцент в образе. Когда наступает осень, уже не так много способов его обозначить. Решение очевидно: нужно выбрать яркую верхнюю одежду. Потому женщины Италии на холодный сезон покупают жакеты, блейзеры и пальто сочных оттенков и с необычными принтами, в то время как жительницы других стран чаще всего отдают предпочтение классическим расцветкам верхней одежды.

Любят одежду с блестками, но есть одно но

Итальянские модницы не против добавить немного блеска с помощью страз или пайеток. Конечно же, если обувь или одежда сверкают, остальные детали образа должны быть неброскими. Однако есть одно важное правило, которому женщины беспрекословно следуют. Всевозможные блестящие детали уместны только после наступления темноты. В дневное же время пайетки и стразы — табу в Италии.