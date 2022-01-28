12 секретов красоты, которыми пользуются бразильянки, чтобы сражать окружающих наповал

У многих Бразилия ассоциируется с красотой. И речь не только о зажигательных танцовщицах на карнавалах или знаменитых моделях. Кажется, что каждая бразильянка осознает свою привлекательность и транслирует это в мир. Благодаря богатому прошлому и смешению традиций различных народов сформировались уникальные и эффективные приемы, позволяющие женщинам этой страны выглядеть привлекательно.

Мы в AdМe.ru решили узнать, какие бьюти-секреты хранят местные красотки и как с их помощью поддерживают себя в форме.

1. Берут от кокосов максимум

Хотя кожа бразильянок привычна к постоянному воздействию солнечных лучей, именно из-за жаркого климата они регулярно используют увлажняющие и восстанавливающие средства, например кокосовое масло. Кроме этого, местные красотки знают, что употребление кокосовой воды делает кожу более здоровой и чистой.

2. Занимаются спортом ради здорового, а не худого тела

Многие бразильянки имеют пышные формы, но это не значит, что они не любят спорт. Женщины тренируются в зале и выходят на утренние пробежки не ради похудения. Спорт в Бразилии — форма проявления любви к себе и заботы о здоровье, а не способ достижения стереотипного идеала. «Сильный, но не худой» — так можно назвать распространенную концепцию в бразильском подходе к телу.

3. Любят свой возраст

В Бразилии проводятся конкурсы красоты среди женщин разных возрастов. Многие из них уже бабушки. Так, на конкурсе в Сан-Паулу победила бразильянка 62 лет, а возраст некоторых участниц в подобном соревновании несколько лет назад доходил до 87 лет. Возможно, благодаря такому спокойному отношению к возрасту женщины Бразилии заботятся о себе не ради вечной молодости, а ради удовольствия от процесса.

4. Предпочитают лимфодренажный массаж обычному

Массаж любят многие бразильцы. Но особенно сильно — скульптурный или лимфодренажный. Он активизирует лимфатическую систему организма и уменьшает отеки. Бразильская модель Аманда Уолш считает такой массаж своим секретом красоты.

5. Носят яркую одежду и не стесняются принтов

Одежда бразильянок — это очередной способ выразить свою индивидуальность. Поэтому для их гардероба характерно обилие цвета и принты: тропические, горошек, яркие полосы и асимметричные формы.

6. Жгут волосы свечами

В Бразилии очень популярна особая процедура для волос: обжигание, или велатерапия. Прядь волос скручивают в жгут и проводят огнем свечи по всей длине, сжигая таким способом секущиеся кончики. Этот тренд возник потому, что бразильянки предпочитают носить длинные волосы, а таким способом можно добиться гладких волос, не уменьшая их длины.

7. Танцуют в любое время и в любом месте

Танцы — один из самых заметных аспектов бразильской культуры, что, конечно, отражается на чувственности и фигурах местных женщин. Например, танец самба, который завоевал их сердца еще в XIX веке, может сжечь 400 калорий и очень полезен для здоровья и хорошего настроения.

8. Привозят косметику из путешествий

Бразильянки стараются покупать лучшие продукты для ухода за кожей. Иногда выбор на местном косметическом рынке ограничен или качество недостаточно хорошее, поэтому женщины любят запасаться косметическими товарами во время путешествий. Кроме того, часто такие покупки обходятся дешевле.

9. Считают, что скрывать эмоции — значит вредить своей коже

Подавление эмоций и стресс влияют на качество кожи. Она становится тусклой, тонус уменьшается. В Бразилии принято открыто выражать свои мысли и чувства — как хорошие, так и плохие. Это предотвращает излишнюю эмоциональную нагрузку и в конечном счете выражается в сиянии кожи лица.

10. Следят за собой с детства

По словам знаменитой модели Адрианы Лимы, ухаживать за собой бразильянки начинают в юном возрасте. Обычно дети не делают какие-то серьезные процедуры, бьюти-рутина может заключаться лишь в регулярном посещении дерматолога или косметолога, который определяет тип кожи, склонность к аллергии и тому подобное. На основе этого могут быть рекомендованы специальные продукты, предназначенные для детской кожи, средства для волос, тела, витамины.

11. Натираются песком

Песочный скраб в Бразилии гораздо популярнее привычных нам сахарного скраба или скраба из соли. Проводят процедуру прямо на пляже. Считается, что таким образом можно эффективно отшелушивать ороговевшие частицы, улучшать тонус кожи и делать ее более гладкой.

12. Выпрямляют волосы в технике Toca de Cabelo

Традиционная технология выпрямления волос, которая передается из поколения в поколение, называется Toca de Cabelo — шапочка для волос. Благодаря этому методу можно избежать повреждения волос, как при использовании утюжка. Бразильянки обматывают волосы вокруг головы, прикрепляя их большими шпильками, и создают таким образом тугую «шапочку». На ночь на голову надевают платок, а утром получают естественным образом выпрямленные волосы без применения тепла и больших затрат времени и усилий.