12 секретов красоты титулованных особ, благодаря которым каждая девушка сможет выглядеть по-королевски

За представительницами королевских семей постоянно наблюдают миллионы. Каждое появление на публике сопровождается щелчками профессиональных и любительских фотокамер, а снимки заполняют СМИ во всех концах света. Поэтому монаршие особы скованы множеством правил выбора макияжа и ухода за собой.

Мы в AdMe.ru разузнали, какие секреты позволяют принцессам и герцогиням выглядеть на миллион и оставаться примером для подражания.

Подходящая форма бровей

Кейт Миддлтон умело подчеркивает форму бровей, плавно приподнимая их изгиб, благодаря чему взгляд получается более открытым, а брови выглядят естественно и аккуратно. Важную роль сыграло то, что мода на выщипывание бровей прошла, и лицо Кейт без этих манипуляций стало смотреться гармоничнее.

Акцент на скулы

Не перегружать лицо контурингом, а грамотно расставлять акценты — целое искусство. Кейт использует розовый оттенок бронзатора, который придает лицу свежести.

Классические оттенки помады

Шарлен, княгиня Монако, не боится использовать яркую помаду, но выбирает классические красные цвета. Она всегда выглядит элегантно в стильных нарядах, умело подбирая к ним глянцевые или матовые тона макияжа.

Естественные локоны

Уже в студенческие годы Кейт выбрала для себя стрижку с мягкой градуировкой, которая придает прическе объем. Когда дело шло к помолвке, будущая герцогиня начала вытягивать пряди и подкручивать их кончики. Теперь, будучи частью королевской семьи, Кейт предпочитает естественный цвет волос и волнистые локоны.

Акцент на глаза

Герцогиня делает макияж сама, даже во время подготовки к свадьбе она не прибегала к услугам визажистов. Последнее время Кейт отдает предпочтение smoky eyes коричневых оттенков, чтобы акцентировать внимание на зеленом цвете глаз.

Нюдовый лак для ногтей

Японская принцесса Хисако Такамадо предпочитает короткие ногти квадратной формы, аккуратно обработанные и всегда безупречные. Чаще всего принцесса наносит лак бежевых или нюдовых оттенков.

Прозрачный тон для лица

Став членом королевской семьи, Меган начала использовать легкий тональный крем, не скрывающий ее естественный цвет кожи и веснушки. Кстати, такой тон лучше наносить не кистью, а бьюти-блендером.

Простые укладки

Современные королевские особы избегают сложных укладок, склеивающих и утяжеляющих волосы, отдавая предпочтение объемным прическам, здоровым и блестящим волосам. Королева Иордании Рания особое внимание уделяет прикорневому объему.

Подходящие средства, чтобы быстро сделать макияж

Кузина принцев Гарри и Уильяма принцесса Евгения должна быть всегда готова к вниманию публики, при этом ее облик не должен напоминать «инстаграмное лицо». Она призналась, что часто красится прямо в машине по пути на мероприятия. Евгения обходится минимумом косметики и особенно любит бронзер и тушь.

Гимнастика для лица

Меган Маркл заботится о естественной красоте, поэтому скульптурность лицу придает с помощью упражнений для овала лица по методике Николы Джосс.

Советы визажистов

Сейчас каждой из нас доступны видеоуроки макияжа, где мы можем почерпнуть полезные идеи. Визажист Мэри Гринвелл, которая работала с принцессой Дианой, посоветовала ей отказаться от синей подводки, чтобы природный голубой оттенок ее глаз заиграл сильнее.

Увлажнение кожи

Королева Елизавета II тоже делает макияж самостоятельно, приглашая профессионального визажиста только для подготовки к публичным выходам. Выглядеть гораздо моложе своих лет ей позволяет ежедневное увлажнение кожи.