12 секретов, которые помогают звездам даже без ретуши и фильтров выглядеть как с обложки

За годы в публичной сфере знаменитости обзаводятся не только фанатами и почитателями, но и действенными лайфхаками, которые помогают им блистать в любой ситуации. И у каждого они свои. Одни контурируют тело, другие надевают специальное белье, а третьи не выходят из дома без лифт-обуви.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, к каким уловкам прибегают публичные личности, чтобы эффектно пройтись по ковровой дорожке. А в конце статьи на примере Николь Кидман мы расскажем о том, как звездам иногда приходится выкручиваться из непредвиденных ситуаций.

Зрительно увеличивают формы с помощью белья

Чтобы формы выглядели пышнее, некоторые звезды выбирают белье на размер больше и заполняют пустое пространство дополнительными силиконовыми вкладышами или сложенными вдвое съемными подушечками. А еще для этих целей используют экземпляры с передней застежкой и близко посаженными чашками, которые за счет особой конструкции придают формам необходимый объем.

Контурируют тело

Недостаточно выбрать правильное белье, нужно еще позаботиться о том, чтобы кожа декольте лоснилась в свете софитов. Для этого стилисты покрывают открытые участки тела мерцающим маслом, а также корректируют формы с помощью игры светотени.

Носят обувь на плоском ходу под длинными платьями

Чтобы ногам было комфортно во время многочасовых мероприятий, нередко актрисы надевают на красную дорожку кроссовки или ботинки на плоской подошве. Так, Блейк Лайвли явилась на премьеру фильма «Главный герой» в удобных конверсах вместо привычных лабутенов. А Вупи Голдберг без стеснения продемонстрировала репортерам на «Оскаре» скрывающиеся под платьем грубые ботинки.

Или вообще не надевают ее

А иногда отказаться от каблуков вынуждает наряд. Кто бы мог подумать, что под красивым подолом винтажного наряда Valentino Зендаи спрятано не что иное, как обычные белые носки. Так как платье было в единственном экземпляре и скорректировать длину не получилось, стилистам звезды пришлось выкручиваться с помощью подручных средств.

Используют вазелин, чтобы продлить стойкость парфюма

Перед тем как нанести свой любимый аромат, знаменитости покрывают кожу в точках пульсации небольшим количеством вазелина. Ведь помимо смягчающих свойств средство также обладает особенностью удерживать запахи и помогает продлить действие духов.

Корректируют фигуру с помощью трусов пуш-ап

Чтобы довести свои и без того прекрасные тела до совершенства, некоторые обитательницы звездного олимпа надевают под платья белье со специальными подушечками для увеличения объема в нужных местах, а проще говоря, трусы с эффектом пуш-ап.

Надевают лифт-ботинки

В арсенале актеров также присутствуют небольшие хитрости. Обладающий небольшим ростом 172 см актер Том Холланд признался, что казаться выше на красных дорожках ему помогает обувь со скрытым подъемом — излюбленные Томом Крузом лифт-ботинки. Помимо этого, для того чтобы выглядеть визуально выше, актер всегда позирует перед камерами, становясь на шаг впереди коллег.

Защищаются от холода дополнительными слоями одежды

Большинство дизайнерских нарядов выполнены из тончайших материалов, а на красной дорожке не всегда бывает тепло. И чтобы не замерзнуть, подолгу позируя перед камерами, находчивые селебрити надевают под роскошные платья дополнительный слой одежды. Актриса Джамила Джамил поведала о том, что во время «Золотого глобуса» 2018 года под красивым струящимся платьем Monique Lhuillier на ней также были обтягивающие джинсы. «Потому что холодно!» — написала она.

Убирают пятна с одежды подсластителем

Неожиданные пятна на одежде — коварный враг любого, даже самого безупречного образа. По заверению стилиста Джо Зи, среди клиентов которого актрисы Пенелопа Крус и Дженнифер Гарнер, в таких случаях на помощь приходит жидкий подсластитель. Достаточно всего лишь нанести на проблемный участок пару капель вещества, а затем аккуратно удалить его остатки — и от нежелательного пятна не останется и следа.

Подолгу сидят у парикмахеров, чтобы добиться эффекта небрежности

Не одни женщины часами наводят марафет в салонах красоты. Оказывается, собираясь на важные мероприятия, даже Джонни Депп заглядывает к парикмахеру. А его фирменная прическа — результат кропотливой работы стилиста по волосам.

Бреют лицо

Помимо привычных косметических процедур сиять коже в важный вечер помогает дермапланинг — механическое отшелушивание лица, во время которого с помощью тонкого лезвия удаляется ороговевший слой кожи, а также сбриваются пушковые волосы. После такой процедуры макияж ложится идеально, а кожа словно светится изнутри. Поэтому неудивительно, что многие звезды, в том числе Тараджи Хенсон и Кейли Куоко, являются ее поклонниками.

Скрывают под платьями свежие шрамы от операций

Иногда выбор падает на платье того или иного фасона не из-за модных предпочтений, а из практических соображений. Ведь одежда может служить отличной маскировкой последствий недавно перенесенных хирургических вмешательств или косметических процедур. Например, в 2013 году Шарлиз Терон посетила церемонию награждения Power of Women журнала Variety в мини-платье молочного цвета с лентой на шее, призванной спрятать след от перенесенной операции.

Бонус

Как бы тщательно звезда ни готовилась к важным событиям, форс-мажорных ситуаций не удается избежать никому. Так, в 2017 году на «Оскаре» с Николь Кидман приключилась беда: лямка платья актрисы порвалась прямо посреди церемонии. Но, не растерявшись, она блистательно вышла из положения, перевязав бретельки так, что никто и не догадался о маленьком курьезе.