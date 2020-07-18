12 уловок магазина IKEA, о которых шведы собирались молчать до последнего

Почти 400 магазинов в 48 странах — очевидно, что мебель IKEA уже давно стала частью нашей повседневной жизни: такая же вездесущая, как воздух, и такая же невидимая. Мы уже писали, что широкому успеху ретейлер обязан в том числе и огромному количеству уловок, благодаря которым у нас отключается здравый смысл и включается желание сметать с полок все без разбору. Но это еще не все. Ловите вторую часть нашего небольшого расследования о работе сети магазинов.

На этот раз AdMe.ru постарался раскопать внутренние секреты IKEA, которые выдают ненароком или специально бывшие сотрудники или раскрывают любопытные журналисты.

Быстрые пути через магазин часто меняются

Это делается из-за того, что клиенты в конце концов узнают все секретные проходы и начинают активно ими пользоваться. Так что они постоянно меняются. Это утверждает Пол Робертсон, который работал 10 лет в канадском подразделении компании. Таким образом, спустя какое-то время вы снова вынуждены будете проходить весь длинный путь от начала и до конца.

Работники разговаривают на тайном языке

Так они могут обсуждать какие-нибудь сбои в работе, которые лучше не афишировать, или не создавать панику, когда речь идет о ЧП. К примеру, «код 22» обозначает происшествие возле кассы, связанное с оплатой, а «код 99» обозначает, что в магазине потерялся ребенок. А сообщение «код 1 000 введен в действие» говорит, что возможно чрезвычайное происшествие. Через некоторое время звучит отмена кода либо начинается эвакуация.

На полках стоят книги сотрудников

Почти каждая комната в выставочных залах IKEA украшена парой книжных полок. Но пустыми их оставлять некрасиво, так что по крайней мере в европейских отделениях сотрудников просят приносить книги из собственных коллекций, чтобы заполнить пустующее место. Как правило, это книги, которые соответствуют определенной цветовой гамме. Конечно, используются только популярные книги самого общего пользования.

Если какой-то товар начал очень быстро продаваться, значит его выложили на Pinterest

Компания использует популярную площадку, чтобы дополнительно продвигать свою продукцию. Например, среди студентов, которые хотят быстро и недорого обставить комнату в общежитии. Или среди людей, которые хотят полностью обновить интерьер. Как правило, и те и другие сначала заходят на Pinterest, чтобы поискать идеи по оформлению, и практически 100 %-но натыкаются на посты с упоминаниями IKEA.

Сотрудники заранее готовятся к самым неожиданным ситуациям

Помимо охраны, существует внутренняя добровольная пожарная бригада из сотрудников IKEA. Ребята собираются на тренировки с пожарными и медиками, их учат пользоваться огнетушителями, пожарными шлангами, оказывать экстренную помощь до приезда МЧС и т. д. ©Vetany / Pikabu

Товары, продающиеся со скидкой, могли быть реквизитом на съемках

Бывшие сотрудники говорят, что IKEA бесплатно предоставляет предметы интерьера сотрудникам телекомпаний для проведения съемок. Их используют для декорации сцен в сериалах, а затем продают с уценкой. Кстати, есть даже фильм, снятый в интерьерах шведского магазина.

IKEA не производит бытовую технику

Так что все эти микроволновки и духовки, показанные на выставочных стендах, на самом деле сделаны на заводах Electrolux и других известных брендов. Именно поэтому кухонная техника стоит в IKEA дороже, чем все остальное.

У продавцов нет процента с продаж

Как говорят бывшие сотрудники компании, зарплата у всех фиксированная. Эта мера призвана повысить честность консультантов, ведь в таком случае желания поскорее и побольше что-нибудь продать у консультантов не возникает. Впрочем, в компании не забывают поощрять активных продавцов разными бонусами, так что все-таки мотивация работать лучше есть.

Сотрудники иногда сами чинят пострадавшие товары

Выставочные экземпляры очень быстро приходят в негодность, ведь их ежедневно используют тысячи посетителей. Так что они попадают в отдел уцененных товаров, где рукастые сотрудники могут, например, сколотить новый шкаф из двух поврежденных или поменять у кресел ножки. Так что получается по-настоящему штучный товар.

Если вы видите консультанта, который быстро идет через отдел, то знайте: он идет на обед

Всем нужна еда, даже выносливым продавцам-консультантам из IKEA. Но пока идешь, тебя могут несколько раз поймать. Сотрудники всегда стараются помочь, но если вопрос специфичный, касающийся товаров конкретного отдела, то не обижайтесь на фразу: «Спросите, пожалуйста, вон у того сотрудника».

Бонусы, доступные только своим

У всех сотрудников гибкие графики, которые составляются на месяц с учетом их пожеланий.

Во время смены можно пить безлимитный кофе.

Всем предоставляются 15 %-ная скидка на продукцию и услуги компании и карта лояльности для тех торговых центров, где расположены магазины компании.

В ресторане для персонала количество блюд в разы больше, а цены, соответственно, в разы ниже. Ресторан для работников — это вообще рай, мечта и блаженство. Так вкусно и дешево я нигде не питалась. До сих пор вспоминаю фрикасе из морепродуктов — это был вообще вынос мозга. ©1uck / Pikabu

Продукты названы странно не просто так

Пожалуй, уже почти все знают, что имена товарам в IKEA дают по простой схеме: мягкая мебель — шведские города и села, кровати и гардеробы — норвежские населенные пункты, мебель для столовой — финские населенные пункты, садовая мебель — шведские острова. Есть и исключения. Например, детский мольберт «МОЛА» образован от слова «рисовать», а варочная панель «СМАКЛИГ» — от пожелания «приятного аппетита». Однако не всем известно, что причиной всему этому стала дислексия основателя компании Ингвара Кампрада. Ему было сложно отслеживать товары, применяя традиционную систему, которая актуальна для большинства продавцов. Чтобы стало проще работать, Кампрад и разработал этот способ.