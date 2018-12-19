12 свадеб, которые стали самыми обсуждаемыми в 2018 году

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2018 год был богат на бракосочетания знаменитостей. Большинство из них отдали предпочтение небольшим тайным церемониям, скрытым от посторонних глаз. Но были и те пары, за свадьбой которых следил весь мир. Приятно видеть улыбки на лицах молодоженов в такой важный для их новой семьи день.

Мы в AdMe.ru надеемся, что свадьба для этих знаменитостей лишь начало прекрасной совместной жизни, которая растянется на долгие счастливые годы.

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино

Заядлый холостяк Квентин Тарантино впервые женился. Его избранницей стала израильская певица и модель Даниэлла Пик. Помолвку отмечали в Израиле, а официальное торжество состоялось 28 ноября в Лос-Анджелесе. Пара впервые встретилась еще в 2009 году, а любовные отношения между ними завязались в 2016-м.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

12 октября принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за бывшего управляющего ночным клубом Джека Бруксбэнка в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке . Свадьба была выдержана в осеннем стиле. Помимо членов королевской семьи, на торжестве также можно было увидеть ряд знаменитостей, среди которых были Лив Тайлер , Деми Мур , Кейт Мосс , Кара Делевинь , Наоми Кэмпбелл и Робби Уильямс .

Эми Шумер и Крис Фишер

Комик Эми Шумер вышла замуж за шеф-повара Криса Фишера 13 февраля в Малибу. Свадьба состоялась спустя всего лишь 3 месяца после знакомства. Гостей было немного, около 80 человек. Среди приглашенных знаменитостей можно было увидеть Дженнифер Энистон , Джейка Джилленхола и Дженнифер Лоуренс .

Кейли Куоко и Карл Кук

В июне звезда сериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко обменялась свадебными клятвами с профессиональным наездником Карлом Куком. Пара поженилась на территории конюшен недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния. На небольшом торжестве присутствовали близкие друзья и члены семьи.

Мэттью Льюис и Анджела Джонс

Мэттью Льюис , известный по роли Невилла Долгопупса во франшизе о Гарри Поттере , в мае объявил в Instagram о свадьбе с организатором мероприятий Анджелой Джонс. Пара впервые встретилась в январе 2016 года на одной из вечеринок Universal Studios . Поженились влюбленные в Италии.

Приянка Чопра и Ник Джонас

У индийской актрисы Приянки Чопры и американского музыканта Ника Джонаса была одна из самых впечатляющих свадеб, торжества по случаю которой длились не один день. Пара обручилась в июле после 2 месяцев отношений. Официальных церемоний было несколько. Сначала все отправились в Мумбаи , где прошел традиционный индийский обряд с нанесением мехенди , плавно перетекающий в Сангит — веселье с песнями и танцами. Бракосочетание по христианским обычаям состоялось во дворце Умайд-Бхаван в Джодхпуре . Невеста выглядела потрясающе в платье от Ralph Lauren с огромной вуалью длиной 23 м. На следующий день церемония прошла согласно индуистским традициям. На этот раз Приянка была в традиционном красном платье, дизайнером которого стал Sabyasachi Mukherjee . После всех торжеств, вернувшись обратно в Нью-Дели , новоиспеченные муж и жена устроили еще один свадебный прием для друзей и коллег.

Роуз Лесли и Кит Харингтон

О свадьбе актеров сериала « Игра престолов » Роуз Лесли и Кита Харингтона широкой общественности было известно заранее. Всего на торжестве присутствовало около 200 гостей. Среди приглашенных можно было увидеть Питера Динклэйджа , Эмилию Кларк и Софи Тернер . Торжество проходило в шотландском замке Уордхилл, владельцами которого является семья Лесли.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Небольшая свадебная церемония модели Тины Кунаки и актера Венсана Касселя прошла на юге Франции. На торжество были приглашены только самые близкие члены семьи и друзья. В качестве свадебного наряда Кунаки выбрала платье от Vera Wang .

Хилари Суонк и Филипп Шнайдер

В последний месяц лета, 18 августа, актриса Хилари Суонк вышла замуж за своего давнего возлюбленного — предпринимателя Филиппа Шнайдера. Они обменялись клятвами на тайной церемонии в заповеднике Санта-Лючия в Кармеле, штат Калифорния. Пара начала встречаться после того, как их общий друг устроил им свидание вслепую в 2016 году.

Карли Клосс и Джошуа Кушнер

Модель Карли Клосс и бизнесмен Джошуа Кушнер начали встречаться в 2012 году. Спустя 5 лет, а именно 18 октября, пара решила связать себя узами брака. Молодожены предпочли провести церемонию в северной части штата Нью-Йорк в тесном семейном кругу согласно еврейским традициям. Однако Клосс и Кушнер планируют отпраздновать свадьбу еще раз весной следующего года — на этот раз будет пышное торжество с большим количеством приглашенных.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Свадьба американской актрисы Гвинет Пэлтроу и телевизионного продюсера Брэда Фэлчака состоялась 27 сентября. Церемония прошла на заднем дворе дома невесты на Лонг-Айленде . Среди приглашенных были замечены Кэмерон Диаз с мужем Бенджи Мэдденом, Роберт Дауни — младший с женой Сьюзан и Стивен Спилберг . Актриса выбрала в качестве подвенечного наряда платье от Valentino.

Меган Маркл и принц Гарри

Самой ожидаемой и обсуждаемой свадьбой 2018 года стало бракосочетание британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл . Прямую трансляцию торжественной церемонии 19 мая смотрели миллионы людей по всему миру. Задолго до дня свадьбы были известны практически все детали. Однако невеста удивила всех выбором наряда. Она предпочла лаконичное платье с открытыми плечами, дизайнером которого стала Клэр Уэйт Келлер, креативный директор Givenchy .