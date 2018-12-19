12 свадеб, которые стали самыми обсуждаемыми в 2018 году
2018 год был богат на бракосочетания знаменитостей. Большинство из них отдали предпочтение небольшим тайным церемониям, скрытым от посторонних глаз. Но были и те пары, за свадьбой которых следил весь мир. Приятно видеть улыбки на лицах молодоженов в такой важный для их новой семьи день.
Мы в AdMe.ru надеемся, что свадьба для этих знаменитостей лишь начало прекрасной совместной жизни, которая растянется на долгие счастливые годы.
Даниэлла Пик и Квентин Тарантино
Заядлый холостяк Квентин Тарантино впервые женился. Его избранницей стала израильская певица и модель Даниэлла Пик. Помолвку отмечали в Израиле, а официальное торжество состоялось 28 ноября в Лос-Анджелесе. Пара впервые встретилась еще в 2009 году, а любовные отношения между ними завязались в 2016-м.
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
12 октября
Эми Шумер и Крис Фишер
Комик
Кейли Куоко и Карл Кук
В июне звезда сериала «Теория Большого взрыва»
Мэттью Льюис и Анджела Джонс
Приянка Чопра и Ник Джонас
У индийской актрисы
Сначала все отправились в
Бракосочетание по христианским обычаям состоялось во дворце
На следующий день церемония прошла согласно индуистским традициям. На этот раз
После всех торжеств, вернувшись обратно в
Роуз Лесли и Кит Харингтон
О свадьбе актеров сериала «
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Небольшая свадебная церемония модели Тины Кунаки и актера
Хилари Суонк и Филипп Шнайдер
В последний месяц лета, 18 августа, актриса Хилари Суонк вышла замуж за своего давнего возлюбленного — предпринимателя Филиппа Шнайдера. Они обменялись клятвами на тайной церемонии в заповеднике Санта-Лючия в Кармеле, штат Калифорния. Пара начала встречаться после того, как их общий друг устроил им свидание вслепую в 2016 году.
Карли Клосс и Джошуа Кушнер
Модель
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Свадьба американской актрисы
Меган Маркл и принц Гарри
Самой ожидаемой и обсуждаемой свадьбой 2018 года стало бракосочетание британского принца Гарри и американской актрисы
Однако невеста удивила всех выбором наряда. Она предпочла лаконичное платье с открытыми плечами, дизайнером которого стала Клэр Уэйт Келлер, креативный директор
Какая из свадеб больше всего привлекла ваше внимание? Свадебное платье какой невесты вы считаете самым удачным?
Фото на превью IMP FEATURES / East News, kaleycuoco / instagram