Как выглядят 12 самых богатых женщин мира и чем они занимаются

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Когда мы слышим о богатых женщинах, в голове всплывают образы известных актрис, топ-моделей и жен состоятельных мужчин.

Мы в AdMe.ru решили сломать стереотип и показать вам тех самых женщин, которые владеют собственными миллионами и даже миллиардами.

12. Шейха Моза, Катар

Возраст: 58 лет

Состояние: $ 10 млн Эта эффектная женщина — Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед, вторая жена эмира Катара и мать 7 детей. Она не только принимает активное участие в политической и общественной жизни страны, но и уделяет внимание развитию наук и технологий. Имея несколько почетных докторских званий, Шейха Моза также заслужила славу одной из самых стильных первых леди планеты.

11. Иванка Трамп, США

Возраст: 35 лет

Состояние: $ 740 млн Старшая дочь Дональда Трампа могла бы жить, полагаясь на отцовские деньги, но решила заработать свои миллионы. Иванка владеет несколькими фирмами, успешно ведет бизнес, участвует в телепередачах и даже написала книгу. Посвящая свободные часы семье, Иванка находит время и для себя: посмотрите, как роскошно она выглядит в свои 35.

10. Панси Хо, Китай

Возраст: 54 года

Состояние: $ 3,4 млрд Панси Хо — дочь владельца игорной империи в Китае Стэнли Хо. У Панси 16 братьев и сестер, но только она заработала собственные миллиарды. Сегодня ее состояние значительно превышает отцовское.

9. Маргарита Луи-Дрейфус, Франция

Возраст: 55 лет

Состояние: $ 5,3 млрд Самая богатая русская женщина в мире — Маргарита Луи-Дрейфус, урожденная Маргарита Богданова. После смерти мужа она получила в наследство компанию и футбольный клуб «Олимпик». В настоящее время Маргарита занимает должность генерального директора в собственной компании, к тому же она снова вышла замуж и воспитывает 2 детей.

8. Керри Перродо, Сингапур

Возраст: 66 лет

Состояние: $ 5,3 млрд Керри получила несколько миллиардов долларов после смерти мужа. Губерту Перродо принадлежала одна из крупнейших частных нефтяных компаний. Теперь компанию возглавляет их сын, а Керри занимается благотворительностью и в свои 66 выглядит великолепно.

7. Шарлотта Казираги, Монако

Возраст: 31 год

Состояние: $ 5,7 млрд Шарлотта Казираги — 8-я в очереди на трон Монако. Внучка Грейс Келли работает журналисткой, а свободное время посвящает конному спорту. И чего таить, Шарлотта унаследовала от бабушки не только королевские богатства, но и яркую внешность.

6. Кристи Уолтон, США

Возраст: 68 лет

Состояние: $ 6,1 млрд Вдова наследника мировой сети Wal-Mart долго входила в двадцатку богатейших людей планеты. На сегодняшний день состояние Кристи Уолтон поуменьшилось, зато она остается одной из самых известных женщин-филантропов в мире.

5. Айрис Фонтбона,Чили

Возраст: 74 года

Состояние: $ 13,7 млрд Айрис Фонтбона — одна из тех, кто получил свое состояние в наследство после смерти мужа. Став самой богатой чилийкой в мире, в 74 года Айрис руководит семейным бизнесом и, надо признать, прекрасно выглядит.

4. Лорен Пауэлл Джобс, США

Возраст: 53 года

Состояние: $ 20 млрд Вдова основателя компании Apple все больше привлекает внимание общественности. Получив после смерти мужа акции, Лорен Пауэлл Джобс заняла одно из ведущих мест в списке богатейших женщин планеты, продолжила вести дела и всерьез занялась благотворительностью.

3. Сюзанна Клаттен, Германия

Возраст: 55 лет

Состояние: $ 22,5 млрд Сюзанна Клаттен вместе с братом владеет половиной акций BMW, а кроме того, стоит во главе фармацевтической компании. Самая богатая женщина Германии успешно ведет бизнес, а свободное время проводит в семейном кругу.

2. Элис Уолтон, США

Возраст: 67 лет

Состояние: $ 38,7 млрд И вновь упомянем сеть Wal-Mart: дочь ее основателя Сэма Уолтона занимает 2-е место в нашем списке. Элис увлекается искусством и собирает собственную коллекцию, она также открыла Музей американского искусства в 2011 году. Чего уж тут, когда у тебя на счету десятки миллиардов долларов, можно расслабиться и уйти в любимое дело с головой.

1. Лилиан Беттанкур, Франция