12 речевых ошибок, которыми нет-нет да и грешат даже умные люди

Русский язык — могучий и великий. А велик он настолько, что даже носители этого языка не могут учесть всех правил в написании и произношении слов. В разговорной речи люди допускают раз за разом одни и те же ошибки, которые режут слух грамотному человеку и тут же зачисляют говорящего в разряд невежд.

Мы в AdMe.ru составили список спорных слов и выражений, с которыми нередко возникают трудности. А в бонусе мы расскажем про слова из «мамского сленга», для которого уже давно пора завести отдельный толковый словарь.

1.

Ударения в русской речи — одна из самых острых тем. По сей день ведутся споры по поводу свеклы и кулинарии, однако правила есть правила. Так же обстоят дела и с нашими опто́выми покупками, но никак не о́птовыми.

2.

Фразу «Сколько время?» с появлением мобильных телефонов можно услышать все реже. Однако и сейчас она встречается в разговорной речи. Чтобы проверить правильность произношения, поставим вопрос: «Сколько (чего?) времени». В конце концов можно заменить эту фразу на «Который час?» — она звучит грамотно и вежливо.

3.

С этими словами нередко возникают проблемы как в написании, так и в произношении. Чтобы больше не ошибаться, можно запомнить глаголы, от которых происходят эти прилагательные: будет будущий (суффикс -ущ) и следует следующий (суффикс -ющ).

4.

Для человека, знающего, как правильно произносятся эти фразы, слышать выражение «Мое день рождения» подобно пытке. Давайте разберемся с этим, чтобы больше не допускать ошибок. Имя существительное «день» — мужского рода, поэтому он «мой». Что касается второй фразы, тут можно поставить вопросы: был (где?) на дне (чего?) рождения.

5.

По поводу феминитивов ведутся ожесточенные интеллектуальные бои между их противниками и сторонниками. И если к «авторкам» и «блогеркам» настроенные негативно люди уже привыкли, то слово «терапевтка» все еще считается грубой ошибкой в разговорной речи. Ни в одном словаре русского языка нет названия профессии «врач-терапевтка».

6.

Если вы все еще стелете на кровать простынь, то у нас для вас есть новость: стелют не простынь, а простыню́. В русском языке есть слово «простыня́», и ударение в нем на первый слог является ошибкой.

7.

Люди часто произносят эту фразу, даже не задумываясь, что запахи не слышат, а чувствуют. Разговорное выражение «слышать запахи» допустимо в русском языке. Однако, если вам предстоит выступать с речью, лучше все-таки говорить «чувствовать запахи»: такая формулировка считается уместной по отношению к ароматам.

8.

Так же как и «полное фиаско», словосочетание «коллега по работе» является лексически избыточным — плеоназмом. Слово «коллега» само по себе означает товарища по работе, поэтому уточнение в этом случае считается маслом масляным.

9.

Очередной плеоназм, который можно услышать в разговорной речи. Вакансия сама по себе означает никем не занятое рабочее место. Если оно несвободно, это уже не вакансия, поэтому уточнение тут будет излишним.

10.

Некоторые люди говорят и пишут это слово неправильно, хотя достаточно один раз запомнить, что это наречие, которое пишется слитно, и проблемы отпадут. Так же дела обстоят и с синонимом «спросонья» — «спросонок».

11.

Фраза, которая кажется привычной, на самом деле в такой формулировке считается неверной. Когда-то люди объединили два словосочетания «имеет место» и «имеет быть» и теперь часто используют его в своей речи.

12.

В этом слове также встречается ошибка как при письме, так и в устной речи. В русском языке нет слова «педиатор», но есть «педиатр» — врач, специализирующийся на детских болезнях.

Бонус

«Мамский сленг», по некоторым ощущениям, существует отдельно от русского языка. И если одни слова в нем понятны без толкования, то в случае с другими срочно требуется пояснительная бригада. Мы сделали для наших читателей перевод некоторых таких слов. Гиня — врач-гинеколог.

Дудонить — сосать пустышку, пить из бутылочки.

Зевло — крикливый ребенок.

Шевелюшки — шевеления ребенка в животе.

Тугородя — беременная женщина, переходившая предполагаемую дату родов; женщина, у которой роды длились не один час.

Губа сковородником — мимика малыша, готового расплакаться.