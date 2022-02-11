12 реальных свадебных традиций из разных уголков мира, которые для нас звучат как шутка

Наверное, всем женихам и невестам хочется, чтобы свадьба положила начало счастливой и долгой совместной жизни. Поэтому многие предпочитают не забывать о суевериях, которые «работают» веками, а в каждой стране есть свои свадебные традиции.

AdMe.ru решил выяснить, чем отличаются эти мероприятия в разных частях света и каким вычурным обычаям следуют новобрачные по всему миру.

Грузия

В Грузии существует огромное количество традиций, связанных с бракосочетанием. Но есть одна самая необычная, которая, к сожалению, постепенно уходит в прошлое. Грузинская свадьба отмечается несколько дней. На 4-й день друзья невесты подвешивают жениха к потолку и отпускают только после того, как его родственники принесут выкуп в виде хинкали.

Кения

Если вы однажды попадете на свадьбу масаи в Кении, не удивляйтесь, когда отец плюнет на голову или грудь невесты — своей дочери. Это делается на удачу. Для племени масаи плевок — знак уважения и защита от сглаза. В день свадьбы невесте бреют волосы и смазывают голову бараньим жиром и маслом, свадебное платье представляет собой шкуру коровы, а вместо букета ей дарят молоко и жир в тыкве.

Корея

В Корее жених дарит гуся родителям невесты, своим будущим тестю и теще, в знак верности их дочери. Эти птицы моногамны, поэтому стали символом счастливого брака. Раньше дарили, как правило, живых диких гусей, сейчас все чаще их заменяют деревянными.

Индия

В южных штатах Индии в день свадьбы проводят веселый ритуал: жених делает вид, что не собирается вступать в брак. Он берет в руки трость, зонтик и другие вещи, необходимые путешественнику, и притворяется, что покидает торжество. Отец невесты бросается к жениху и умоляет его не уезжать. Через несколько минут препирательств тот «принимает» свою невесту, и они обмениваются гирляндами в знак согласия.

Мьянма

Гости на свадьбах в Мьянме любят шутить с подарками. Могут преподнести огромную, красиво украшенную коробку, а в ней — конвертик с деньгами. Или заворачивают дорогие подарки в упаковку от дешевых. Например, на богатой свадьбе в коробку из-под фена могут положить ключи от автомобиля.

Бразилия

Бразильские женихи по завершении свадебной церемонии выставляют на аукцион свой галстук, но предварительно разрезают его на несколько частей. Эти кусочки они продают гостям, а вырученные деньги тратят во время медового месяца.

Венесуэла

Новобрачные незаметно сбегают с собственной свадьбы, не прощаясь с гостями. Считается, что если им это удастся, то брак будет удачным.

Ирландия

Когда молодожены танцуют на свадьбе, у невесты одна нога должна всегда касаться пола. Согласно ирландским поверьям, если девушка не будет следовать этому правилу, явятся злые феи и унесут ее прочь.

Канада

Среди франкоговорящих канадцев есть традиция: гости платят за то, чтобы молодая с ними потанцевала. Иногда действо усложняют: монеты кладут в туфли невесты, и она должна танцевать так. Денег может быть настолько много, что поднимать ноги становится действительно сложно.

Румыния

Гости со стороны невесты похищают ее прямо с торжества, отвозят в людное место (обычно это туристическая достопримечательность) и держат там «в заложниках». Все это сопровождается песнями, танцами и прочим весельем. С женихом ведут переговоры по телефону. Выкупом обычно становятся напитки либо искусное признание в любви своей суженой.

Таджикистан

По таджикским традициям невеста не должна сразу отвечать на вопрос муллы. Достойная девушка сначала молчит. Чтобы она вымолвила «да», подруги и родня щиплют ее за руки, потом предлагают ей сладости. Если невеста согласится сразу, это будет неприлично. Еще один интересный обычай касается бровей: таджикская девушка до свадьбы не должна их выщипывать. Так молодые люди узнают, что она свободна.

Уэльс

В Уэльсе существует красивая старинная традиция: когда парень влюбляется в девушку и готов сделать ей предложение, он вырезает для нее из дерева «Ложку любви» (Lovespoon). Впрочем, в наши дни их в основном покупают в специализированных магазинах. Составными частями этого украшения являются ключи, символизирующие ключ к сердцу, и бусины — их число равно количеству детей, которых мужчина хочет завести в браке.