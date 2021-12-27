12 растений, которые легко подвинут привычную елку с места главного новогоднего символа в доме

Новый год уже на пороге. А это значит, что мы начинаем судорожно искать подарки, украшать дом, закупаться продуктами на праздничный стол. И, конечно же, наряжаем елки. Эта традиция стара как мир и наверняка уже успела многим поднадоесть. Но, оказывается, есть масса других растений, способных заменить наскучившее дерево.

Мы в AdMe.ru решили рискнуть и обнаружили свежие идеи о том, что может стать главным символом Нового года вместо привычной елки. А в конце статьи вас ждет креативный бонус.

Норфолкская сосна

Научное название этого дерева — араукария разнолистная. Благодаря форме его часто называют живой рождественской елкой. Араукария — медленнорастущее растение, которое отлично подходит для содержания в комнатных условиях, так как в помещении растет еще медленнее.

Туя

Туя очень похожа на елку, за исключением того, что у нее листья не игольчатые, а чешуйчатые. Тую по-другому называют рождественским деревом. Поэтому она полноценная альтернатива елке. Ее можно спокойно ставить как дома, так и во дворе, если вы живете за городом. Это выносливое растение, которое спокойно приспосабливается к морозным зимам.

Фикус бенджамина

Такое, казалось бы, экзотическое дерево тоже можно приспособить в Новый год. Ветви, спускающиеся каскадом, напоминают форму старой доброй елки. А за счет того, что его листья блестят, растение вполне можно украсить лишь несколькими шариками.

Пиния

Пиния также называется итальянской сосной и является одним из символов Рима. За счет своих компактных размеров — годовалые саженцы достигают 20–30 сантиметров в высоту — пинии отлично подходят для маленьких комнат. В новогодний сезон они даже продаются как настольное рождественское дерево.

Розмарин

К розмарину мы привыкли относиться как к кулинарной приправе. Иногда он также встречается в медицине и парфюмерии. Однако куст розмарина гармонично смотрится в качестве новогоднего дерева. Это растение тоже небольшое по размеру и еще имеет прочные стебли, выдерживающие разные украшения.

Пихта благородная

Еще одно популярное в рождественские праздники растение. Это вечнозеленое дерево также отличается крепкими ветвями. Оно достигает примерно 70 метров в высоту, поэтому подойдет и для тех, у кого есть дом за городом и большой двор. Также у этого вида пихты необычные и красивые иголки с синеватым оттенком.

Можжевельник виргинский

Блестящая листва и форма пирамиды превращают это растение в хорошую замену елки. Произрастая на востоке Северной Америки, можжевельник особо популярен в качестве рождественского дерева в некоторых южных штатах и на Среднем Западе США. Однако он хорошо осваивается и в условиях средней полосы России.

Пуансеттия

Это небольшое растение родом из Мексики давно уже является одним из главных символов Рождества на Западе. В Европе и США пуансеттией постоянно украшают дома к Новому году. Ее красные звездообразные лепестки действительно выглядят очень празднично. Пуансеттиями можно украсить все помещения дома и вполне обойтись без классического дерева.

Мандариновое дерево

Мандарины являются одним из главных новогодних символов во многих странах: в Японии, Канаде, США, Великобритании, России и других. Китайцы вообще верят, что в Новый год эти цитрусы привлекают удачу, процветание и долголетие. Поэтому мандариновое дерево станет прекрасной альтернативой елке, а фруктовые плоды заменят украшения.

Ардизия

Одно из общепринятых названий ардизии — рождественская ягода. Растение отличается ярко-красными плодами, которые долго сохраняются после Рождества. Практически все сорта ардизии используются в качестве новогоднего декора. Рождественская ягода может стать главным украшением дома в праздничные дни.

Суккуленты

Суккулентные растения имеют необычный вид за счет мясистых листьев, которые удерживают воду в засушливом климате. Они не похожи на новогоднее дерево, но из них можно создать подобие елки самим. Для этого нужно взять основу — например, проволочный конус, покрыть его влажным мхом и прикрепить на него разные суккуленты. Затем уже можно украсить получившееся изделие новогодними игрушками.

Бонус: даже кактусы становятся новогодним символом

Если вам надоели привычные рождественские деревья, а рукодельничать совсем не хочется, то самый подходящий, хотя и необычный вариант — нарядить кактус. Оказывается, к такому способу прибегают многие, а потом еще делятся фотографиями своих красавцев в интернете. Украсить кактус к Новому году легко, поэтому праздничное настроение вам точно обеспечено.