12 распространенных ошибок, которые делают нашу речь безграмотной

34 3

89

11.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Безграмотность — распространенная проблема, которую нужно решать. Ежедневно приходится сталкиваться со множеством грамматических и речевых ошибок. Некоторые из них мы даже не замечаем — настолько они укоренились в сознании. Особенно популярны некоторые плеоназмы (лишние слова, дублирующие или близкие по смыслу).

В этой статье AdMe.ru рассмотрит 12 фраз, которые режут слух и портят впечатление о человеке, произносящем их.

1. Присаживайтесь

Очень часто можно услышать «присаживайтесь», когда предлагают сесть. Данное выражение обрело популярность из-за того, что слово «садитесь» якобы связано с тюрьмой. Однако слово «присесть» употребляется в значении «опуститься, согнув колени» (например на корточки) и «сесть на короткое время». В остальных случаях правильно говорить «садитесь».

2. Я тебя наберу

Сразу хочется спросить: «Куда? Как?» Можно набрать группу из нескольких людей, набрать номер, но никак не человека. Фраза «я наберу твой номер» будет правильной, однако звучать это будет странно. Поэтому лучше сказать «Я тебе позвоню».

3. Бóльшая половина

Половина — это одна из двух равных частей целого. Она никак не может быть больше или меньше другой. Верный вариант — «половина». А если все-таки бóльшая, то часть.

4. Совместное сотрудничество

Сотрудничество предполагает совместную деятельность. Поэтому данная фраза не имеет смысла.

5. Самый худший

«Самый» используют для усиления выражения. Слово «худший» — это превосходная степень прилагательного «плохой», и не нужно его усиливать еще. Поэтому правильно говорить «худший» или «более плохой».

6. Подняться вверх по ступеням

«Подняться» означает движение вверх. Зачем тогда дополнительно указывать направление? Достаточно сказать «подняться по ступеням» или «идти вверх по ступеням».

7. Я покушал

По стилистическим нормам глагол «кушать» употребляют, обращаясь к детям либо приглашая гостей к столу. Также допустимо использование слова «кушать» (в настоящем или прошедшем времени) с местоимением «я» в речи детей и женщин. Таким образом, правильным будет выражение «я поел».

8. Порезать сыр

Если подразумевается разрезание сыра/хлеба/овощей на несколько частей, то лучше употребить глагол «нарезать». Хоть слово «порезать» и допустимо в устной речи, лучше его избегать.

9. У меня у друга

Часто приходится слышать фразы типа «у меня у друга/родителей/кошки» и т.д. Так говорить нельзя. Этим оборотом собеседника можно ввести в заблуждение: непонятно все-таки, у меня или у друга. Правильно будет сказать «у моего друга/моих родителей/моей кошки» и т.д.

10. Закончить школу

Глагол «закончить» используется, когда подразумевается завершение процесса, доведение дела до конца. Если же мы говорим об образовании, то необходимо применять слово «окончить». Правильно — «окончить школу».

11. Работать пожарником

Пожарный — официальное название должности работника пожарной охраны. «Пожарник» допустимо использовать только в устной речи. Однако лучше сказать «работать пожарным».

12. Отличительная особенность

Особенность — это и есть отличительная черта. Достаточно употребить слово «особенность».