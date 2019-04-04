12 противоречивых фактов о Китае, доказывающих, что китайцы живут в другой Вселенной

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Китай — жемчужина Востока, страна с многовековой историей и потрясающей культурой. Казалось бы, чего мы можем не знать об этой стране и ее жителях, но китайцы продолжают нас ошеломлять. Такое впечатление, будто Китай — это не отдельной государство, а другая Вселенная. Ну где еще запрещена реинкарнация, а вместо полицейских собак — гуси?

AdMe.ru одним глазком заглянул в дивный мир Поднебесной и решил поделиться с вами ошарашивающими фактами о ней.

Гусиная полиция

Полиция в сельских районах китайской провинции Синьцзян вместо собак берет на службу гусей. Обученные птицы охраняют полицейские участки. Слух и зрение у них не хуже, чем у собак, а их агрессивность и ярко выраженный инстинкт защиты территории позволяют гусям быть более ярыми охранниками, чем собаки. Также в китайской армии есть голубиные войска численностью более 10 000 почтовых голубей. Эта птичья армия дает преимущество китайцам, если высокие технологии выйдут из строя.

Геймеры проходят принудительную реабилитацию

В Китае запрещены Facebook, Twitter, Google и игровые приставки. Но количество молодых интернет-зависимых китайцев все равно достаточно велико. Поэтому по всей стране построены лагеря для физической реабилитации геймеров. Молодые люди проходят интенсивный курс физической подготовки, носят униформу и спят в камерах. Если родители понимают, что у них не получается самостоятельно помочь своему ребенку справиться с интернет-зависимостью, они могут отправить его в так называемый учебный лагерь. За последние годы в Китае выросло число таких лагерей. Некоторые из них государственные, но большинство представляют собой частные центры и школы, и пока что такие лагеря остаются популярными.

Реинкарнация вне закона

Тибетские буддисты верят, что ламы и другие религиозные деятели могут сознательно влиять на то, как они возрождаются, и часто перерождаются много раз, чтобы продолжать свои религиозные занятия. Таких людей называют «тулку» и верят, что они являются «живыми Буддами». В 2007 году правительство Китая приняло постановление, согласно которому каждый из этих людей, планирующих возродиться, должен заполнить заявление и подать его в несколько правительственных учреждений на утверждение.

Многие китайцы до сих пор живут в пещерах

Яодун, или дом-пещера, — это особая форма земляного убежища, распространенная на территории Лёссового плато на севере Китая. Как правило, такие жилища вырезаны на склоне холма или выкопаны горизонтально. За счет особой конструкции зимой в домах-пещерах тепло, а летом сохраняется прохлада. Около 40 млн человек в Северном Китае живут в яодунах. Многие пещерные дома передаются по наследству, а их стоимость может достигать $ 45 тыс.

Высокий процент загрязнения воздуха по всей стране

Во многих мегаполисах Китая, особенно в Пекине (Бейджин), Урумчи, Ланьчжоу, Чунцине, Цзинане, смог — уже привычный «атрибут». И многие китайцы без масок не выходят на улицу. Вред от прогулки по улицам Пекина без маски равен тому, как если выкурить пачку сигарет за день.

Один часовой пояс

Китай расположен на территории 4 часовых поясов, но официально во всей стране единое время, которое определяется по времени в Пекине. В результате в Синьцзяне, на самом западе страны, официально солнце встает около 10:00.

Деньги как божество

В Китае к деньгам относятся по-особенному, их уважают и чтят как божество. Поэтому на любые праздники принято дарить только деньги, причем обязательно в красном конверте. Если вы подарите кому-то деньги без конверта, то их просто не возьмут (даже взятку). Красный цвет в китайской культуре символизирует жизнь и благополучие.

В Китае не принято выпускать выходящих из вагона метро

В основном в китайском метро есть специальные очереди для каждой двери вагона, и в час пик они огромны. Поэтому никто никого не пропускает: если тебе нужно выйти на этой станции, тогда проталкивайся через толпу людей. Никто и слова не скажет — все так делают. Вообще китайцы не особо вежливы, и нормы этикета у нас с ними очень различаются.

Число «666» в Китае счастливое

Из-за созвучности с определенным китайском словом цифра может считаться счастливой или наоборот. Например, цифра «4» (sì) созвучна со словом «смерть» и всячески игнорируется китайцами. Цифра «6» (liù) означает удачу, а сочетание 3 шестерок — вообще суперудача, поэтому число «666» часто используют в рекламе, на стикерах и в переписках.

Субпродукты в 2 раза дороже мяса

Прежде всего надо запомнить, что в магазинах Китая цена указывается за 0,5 кг. В супермаркетах много непривычных нам продуктов — это не только экзотические фрукты и странные сладости, но и куриные лапки, головы и прочие субпродукты. Мы покупаем такое только на суп или как корм для домашних животных, а китайцы, наоборот, употребляют их в еду, особенно любят куриные лапки. В них много коллагена, что хорошо влияет на здоровье кожи, а вот печень и почки они не едят. Поэтому субпродукты в Китае стоят дороже мяса.

Живые лягушки в супермаркетах

Как таковой китайской кухни не существует — у каждого региона страны своя особая кулинария и блюда. Но большинство китайцев не пьют коровье молоко и не употребляют молочные продукты, так как у многих непереносимость лактозы. Зато почти везде в китайских магазинах можно купить черепах или лягушек, которых могут разделать для покупателя.

Значение слова зависит от того, как его произнести

Об уникальности и сложности китайского языка можно написать не одну диссертацию, но вот пример, который покажет вам, в чем заключается его главная особенность. Китайский — тональный язык, то есть одно и то же слово, произнесенное разными тонами, будет означать абсолютно разные вещи. Китайская скороговорка: Shí shì shī shì shī shì, shì shī, shì shí shí shī. Shì shí shí shì shì shì shī. Shí shí, shì shí shī shì shì. Shì shí, shì shī shì shì shì. Shì shì shì shí shī, shì shǐ shì, shǐ shì shí shī shì shì. Shì shí shì shí shī shī, shì shí shì. Shí shì shī, shì shǐ shì shì shí shì. Shí shì shì, shì shǐ shì shí shí shī shī. Shí shí, shǐ shì shì shí shī shī, shí shí shí shī shī. Shì shì shì shì. На русском же это звучит как: «В каменном доме жил поэт, львов любивший, он поклялся съесть 10 львов. Утром он пошел на рынок. По чистой случайности на рынке появились 10 львов. Когда поэт увидел львов, он выстрелил 10 стрел, и 10 львов умерли. Взамен он получил 10 львиных туш и вернулся в дом. Когда он съел 10 мертвых львов, он понял, что это были 10 каменных львов».

Бабушка — глава семьи и другие особенности менталитета

Почти все китайцы громко разговаривают. Это никак не связано с манерами, просто такова особенность языка — правильная тональность очень важна для передачи нужного значения слова.

Китайцы часто опаздывают. Причины могут быть разными, но их самих это не особенно волнует — они относятся к времени и жизни довольно философски.

Китайцы очень трудолюбивы. В отпуск большинство жителей Китая уходят в одно и то же время — на китайский Новый год.

Китайцы не любят загорать, особенно женщины. Они стараются избегать солнечных лучей, чтобы сохранить светлую кожу.

Белый цвет в Поднебесной — цвет траура и скорби.

Главный член семьи в Китае — бабушка как со стороны мужа, так и со стороны жены. Пожилая женщина у китайцев считается хранительницей семейных традиций, и смерть бабушек — самая горькая утрата.

Большинство мужчин летом ходят, задрав футболку и оголив свой живот. Так они показывают, что достаточно обеспечены, чтобы есть вкусно и вдоволь. А вот женщинам нельзя ходить с декольте даже в жару — это очень неприлично.

Панды — вымирающий вид, они занесены в Красную книгу Китая. За убийство животного полагается срок от 10 лет тюрьмы, а иногда и смертная казнь.

Вежливость у китайцев тоже своеобразная. Китаец может вам высказать прямо в лицо все, что он о вас думает. У них нет понятия взаимопомощи — придержать дверь перед другим человеком, помочь с тяжелыми сумками или спросить, не нужна ли помощь, если вам вдруг стало плохо на улице.

А вы были в Китае? С какими особенностями этой страны столкнулись вы?