12 вещей, которые лучше навсегда удалить из соцсетей

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Каждый из нас пользуется хотя бы одной соцсетью. Мы пишем посты о планах на будущее, просматриваем фотографии друзей, читаем новости и общаемся. Несмотря на то что многие социальные сети стоят на стороне своих пользователей в попытках защитить их персональные данные, существует также информация, которая благодаря всеобщему обозрению может стать хорошей уловкой для мошенников.

AdMe.ru решил поделиться несколькими секретами, которые помогут уберечь вас от злого умысла недоброжелателей.

1. Геолокации

Наверняка каждый из нас не раз замечал, что пометки о местоположении ставятся автоматически. Дело в том, что в настройках соцсетей эта графа довольно часто заполняется по умолчанию. Поэтому кто угодно и с любыми намерениями может узнать, где вы отдыхаете, где живете и где бываете. Соглашаться ли на такой риск — решать только вам.

2. Номер телефона

Прикрепленный к аккаунту мобильный номер телефона — обычная практика, способствующая удобству. Однако, независимо от практичности данной функции, не стоит забывать и о подводных камнях. В лучшем случае у вас появится назойливый поклонник либо скучающие подростки будут звонить забавы ради. В худшем — номер телефона может поспособствовать взлому персональной странички для использования учетной записи.

3. Дата рождения

Дата рождения — важная единица информации наряду с именем и домашним адресом, с помощью которой мошенники могут получить легкий доступ для взлома личного аккаунта или банковского счета.

4. Фото с авиабилетами, кредитками и личными документами

Согласитесь, каждый путешествующий не прочь запостить фотку в аэропорту с билетом и подписью о долгожданном отпуске. Но не стоит быть безрассудными, так как штрихкод вашего посадочного талона уникален и может использоваться для поиска личной информации, которую вы дали авиакомпании. Еще одну популярную ошибку допускают пользователи, которые хотят поделиться радостным событием: новой блестящей кредиткой, сменой фамилии в паспорте, получением диплома или водительских прав. Запомните, никогда не стоит выкладывать подобные фото на своих страничках в соцсетях. Это в любом случае плохая идея.

5. Посты о планах на ближайшее будущее

Когда вы делитесь с друзьями своими планами на ближайший уик-энд, стоит помнить, что это легкая подсказка мошенникам для планирования удачного ограбления. А финансовый сайт «Это деньги» предупреждает, что ограбленным во время путешествий клиентам могут отказать в их страховом требовании, в случае если они поделились планами о поездке на своих страничках в социальных сетях.

6. Связанная с работой информация

Было несколько случаев, когда сотрудников увольняли из-за постов, содержащих компрометирующую информацию о месте работы либо выставляя ее в дурном свете, или же демонстрирующих невыполнение прямых обязанностей на рабочем месте. Поэтому перед тем как опубликовать что-либо связанное с вашей должностью, подумайте, оценит ли данный пост ваш босс и коллеги.

7. «Пьяные» фото

Возможно, вы хотите поделиться с друзьями эмоциями о незабываемой вечеринке, которую посетили на этих выходных. Но следует помнить, что если у вас отключены настройки конфиденциальности, то веселые пьяные фото могут увидеть не только друзья, но и друзья друзей, родственники, коллеги, босс и остальные знакомые. И это может стоить вам репутации.

8. Большинство друзей

Как показывает практика, «дружба» в соцсетях с большинством пользователей — просто цифра, висящая в профиле и не имеющая никакого отношения к дружественным отношениям как таковым. А поэтому психологи советуют удалять лишних пользователей, оставив только тех, с которыми вы хотите поддерживать здоровое общение.

9. Связанная с детьми информация

Первым аспектом является согласие ребенка. Перед тем как запостить уморительную фотку вашего чада на страничку в соцсети, спросите себя: хотел бы ваш ребенок найти ее в интернете спустя время, не чувствовал бы он себя неловко по этому поводу? Вторым, не менее важным аспектом является его безопасность. По данным организации NSPCC, защищающей права детей, выложенная в соцсетях личная информация о ребенке способствует росту преступлений против детей. Согласитесь, дать возможность преступнику узнать, в какую школу ходит ваш малыш, — последнее, чего вы хотите. Нередко с неприятностями сталкиваются путешествующие фотографы, которые постят фотографии местных детей. Здесь же нужно взять за правило ни в коем случае не публиковать любую информацию о детях без предварительного согласия их родителей.

10. Фото друзей

Довольно часто пользователи публикуют смешные фотожабы друзей для забавы. Однако стоит ли выставлять своих друзей в негативном свете, зная, что многие общие знакомые увидят вашу глумливую запись? Сомнительный поступок, который может лишить вас друга.

11. Фото с бывшими

Как бы сентиментальны вы ни были, удалите фотографии со своими экс. Это поможет избавиться от возможных проблем с потенциальными партнерами, которые тщательно анализируют странички в соцсетях. К тому же функция фейсбука «В этот день» регулярно напоминает о забытых фото и постах, но не всегда такие ностальгические воспоминания положительно сказываются на вашем настроении.

12. Все, о чем вы не готовы рассказать незнакомцу

Подводя итог, важно добавить, что не стоит выкладывать в социальных сетях то, чем вы не хотели бы делиться с незнакомым человеком. Безусловно, не стоит параноить и удаляться со всех социальных платформ. Однако помните, что любая выложенная вами информация автоматически становится общедоступной, а потому хорошенько подумайте, прежде чем публиковать какой-нибудь пост.