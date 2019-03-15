12 актуальных профессий, которые в будущем не смогут заменить ни роботы, ни другие технологии

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Пока беспилотное такси развозит пассажиров, электронная касса обслуживает покупателей в супермаркете, а специальная программа считает зарплату работникам, жители стремительно развивающегося мира уже всерьез опасаются потерять свое рабочее место, которое тоже может стать автоматизированным. Высокие технологии постепенно проникают во многие отрасли, где компьютеры справляются с задачами быстрее людей, но для некоторых профессий угроза все же не так близка, как кажется.

Мы в AdMe.ru хоть и одобряем активное внедрение техники во многие сферы жизни, однако уверены, что есть направления, в которых человек всегда выиграет у робота. И вот наши примеры.

Спортсмен

Роботофутболом, битвами и гонками роботов уже никого не удивить. Такие состязания нашли своего зрителя. Однако соревнования людей все же гораздо популярнее, ведь кроме силы и возможностей соперников наблюдателей и самих спортсменов прежде всего цепляют в спорте именно азарт, переживания и эмоции. К тому же роботы-футболисты никогда не смогут так же эффектно симулировать боль от падения на поле, как это умеют знаменитые профессиональные спортсмены.

Политик

Возможно, кому-то и понравилась бы идея заменить политиков роботами, но представить такое в реальной жизни довольно сложно. Создавать законы, решать проблемы общества и, самое главное, управлять судьбой городов и государств — с этим компьютеры, не способные чувствовать время, эпоху и лишенные интуиции, справиться не смогут.

Повар

Ритм современной жизни оставляет человеку ему все меньше времени на полноценное домашнее питание, потому рестораны и кафе вряд ли останутся без посетителей, а хороший повар — как залог успеха заведения — без работы. И если повар-робот уже может ускорить и облегчить процесс приготовления блюд, то улучшить их вкусовые свойства без помощи человека ему не под силу. А если вспомнить, что необычные рецепты обычно появляются путем поварских проб и ошибок, то новых блюд от дисциплинированных роботов нам не дождаться.

Врач

Проведение экспертиз, анализов и сбор информации о здоровье пациента весьма успешно автоматизированы и имеют свои плюсы в медицинском обслуживании. При этом сложно представить, что мы придем на прием к роботу-терапевту и будем делиться тем, что нас беспокоит. А если вспомнить теорию доктора Хауса, что все лгут, страшно предположить, каким будет назначенное роботом лечение, если пациент не расскажет ему всю правду. Теоретические знания в этой сфере — ничто без психологии и практического опыта. К тому же серьезная угроза здоровью в случае сбоя системы исключает, что роботы когда-то вытеснят человека из медицины.

Адвокат, прокурор, юрист

Должности прокуроров, адвокатов и судей тоже не получится заменить компьютерами. Вместе с новыми законами увеличивается и количество сложных ситуаций и споров во всех сферах. Кому-то со всем этим нужно будет разбираться, и абсолютно точно это будет человек. И уж совсем невозможно представить, кто будет распутывать сложные клубки интриг и событий в конце детективов, если не адвокат.

Учитель

Сферу образования технологические достижения заметно изменяют с каждым годом. Но если взять, к примеру, систему дистанционного обучения, то можно понять, что все методики все равно созданы человеком, хотя и усовершенствованы для удобства обучаемых. Стоит еще учитывать, что не все преподаваемые предметы объективны и компьютер вряд ли сможет разобраться, например, в тонкостях психологических романов Достоевского или постимпрессионистских работах Ван Гога, а тем более доступно донести информацию до слушателей. А человеческие качества хорошего учителя, которые порой и являются залогом эффективного обучения, роботу-учителю и вовсе недоступны. Ну и кто, если не человек, расскажет нам про биссектрису простыми словами, а лучше стишками?

Писатель, художник, музыкант

Творческая сфера писателей, художников и музыкантов, которая, казалось бы, неприкосновенна для компьютеров, тоже постепенно становится автоматизированной. Однако технические возможности в виде графических приложений или программ для создания музыки — лишь вспомогательный инструмент в искусстве. Главный креативщик, выдумщик и импровизатор со своей неразделенной любовью, страстями и жизненными передрягами — по-прежнему человек.

Парикмахер

Первые роботы-парикмахеры уже прошли испытания: не совсем блестяще, но смогли помыть волосы и побрить клиентов. Однако сложные модельные стрижки, требующие кропотливой ручной работы, вряд ли в ближайшем будущем будут доступны компьютерам. А довериться роботу с ножницами — слишком уж рисковое испытание для потенциальной модели.

Детектив по розыску домашних животных

Знаменитый вымышленный персонаж Эйс Вентура — представитель вполне реальной профессии частного детектива по розыску домашних животных. Спрос на их услуги растет, и предложений от детективов все больше. Роботам в сложных делах с похищениями или пропажей животных не получится эффективно проявить себя, особенно если учесть не всегда предсказуемую психологию самих разыскиваемых.

Фитнес-модель

Фотомодели, созданные с помощью компьютерной графики, уже существуют и почти неотличимы от настоящих. А вот представители фитнес-индустрии без работы не останутся. Как наглядный пример эффективности спортивного питания и тренировок фитнес-модели будут существовать, пока люди следят за своей фигурой.

Инженер

Робота можно научить очень многому, но думать, как это будет функционировать, и создавать саму машину будет все же человек. Инженеры — те самые изобретатели, которые бесконечно генерируют и воплощают в жизнь технические идеи, облегчающие нам жизнь, и «благодаря» которым у человечества появилась новая фобия — восстания машин.

Бонус: дегустатор корма для животных

Обладатели редких профессий тоже могут быть спокойны. Работники, чьими обязанностями является субъективная человеческая оценка того или иного товара, вне конкуренции. Например, американец Саймон Эллисон, который профессионально дегустирует корма для животных, — его место вряд ли когда-нибудь займет робот. Эллисон пробует консервы и сухие корма для кошек, собак, рыб и прочей домашней живности. Наряду с ним могут не переживать и тестировщики водных горок, добыватели змеиного яда, инспекторы игральных костей, тестировщики дезодорантов и другие представители экзотических профессий.