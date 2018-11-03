12 продуктов, которые бодрят не хуже кофе (Некоторые вас точно удивят)

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Известный нутрициолог Либби Уивер в своей книге «Синдром белки в колесе» настоятельно советует отказаться от кофе, чтобы похудеть, снизить уровень стресса и избавиться от панических атак. Разумеется, все мы разные, и кто-то не мыслит своего утра без бодрящего напитка, поэтому выбор в пользу жизни без кофеина всегда остается за вами. Однако, если вы свято верите, что без кофе вы как следует не проснетесь и не ощутите прилива энергии, то вам точно стоит опробовать другие варианты, чтобы разнообразить свой утренний ритуал.

AdMe.ru собрал неожиданные и полезные альтернативы кофе, которые взбодрят вас так же быстро, как и большая чашка этого популярного напитка.

1. Шоколад

Отличная альтернатива кофе — кусочек горького шоколада. Какао содержит витамины и минералы, которые активизируют работу мозга и придают сил в течение нескольких часов. У данной альтернативы также есть весьма существенный приятный бонус: шоколад способствует выбросу в кровь «гормона счастья» серотонина. Поэтому смело включайте несколько кусочков шоколада в свой завтрак. Главное, помнить, что шоколад содержит много сахара, поэтому его не стоит есть на голодный желудок.

2. Йогурт

Попробуйте заменить чашку кофе более полезным йогуртом. В нем содержится магний — природный источник энергии. Главное, отдавайте предпочтение йогуртам без наполнителя, так как во фруктовых добавках содержится большое количество консервантов и сахара.

3. Пища с добавлением красного перца

Блюда с красным перцем способны ускорить метаболизм, что важно для организма утром: благодаря этому вы почувствуете прилив энергии. Если есть острую пищу в начале дня кажется невозможным, попробуйте выпить стакан томатного сока с щепоткой красного перца (при условии, что нет проблем с желудком). Такой напиток бодрит получше крепкого кофе.

4. Орехи

Орехи, особенно миндаль, богаты витаминами группы В и магнием, благодаря чему, употребляя их, человек чувствует прилив сил и энергии. Однако слишком много орехов есть точно не стоит, так как это очень калорийный продукт. Ежедневная норма — 30 г.

5. Кукурузная и овсяная каши

Полезные кукурузная и овсяная каши являются отличной заменой кофе по утрам. Содержащиеся в кашах клетчатка и сложные углеводы поднимают жизненный тонус, дарят энергию и повышают мозговую активность.

6. Шпинат

Шпинат богат провитамином А, минеральными солями, йодом и белками. Благодаря своим полезным свойствам шпинат бодрит по утрам даже лучше кофеина. Если салат с листьями шпината съесть утром для вас довольно сложно, можно приготовить бодрящий смузи красивого изумрудного цвета или яичницу.

7. Пророщенная пшеница

Одна из самых полезных альтернатив кофе — пророщенная пшеница. Пшеничные зерна содержат кальций, калий, цинк, железо, витамины группы B и множество других незаменимых для организма веществ. В момент прорастания содержание биологически ценных элементов в зернах значительно увеличивается. Для достижения эффекта бодрости и сытости взрослому человеку достаточно 2–3 столовых ложек пшеничных зерен утром. Можно покупать готовые зерна или научиться проращивать их дома, это несложно.

8. Ягоды

Свежие ягоды содержат антиоксиданты, влияющие на работу мозга и нервной системы и делающие человека энергичным и продуктивным. Разумеется, есть каждый день свежие ягоды не в летний сезон довольно дорого, поэтому можно по утрам баловать себя свежезамороженной черной смородиной, которая является кладезем полезных веществ.

9. Яйца

Яйца — отличная альтернатива чашке кофе. Они богаты витаминами, протеином и минералами, поэтому дают человеку необходимую энергию утром и быстро восстанавливают организм после физических нагрузок. К тому же яйца никогда не будут надоедать, так как их можно готовить каждый день по-разному и добавлять к ним разные продукты, например шпинат или помидоры.

10. Яблоки

В яблоках содержится фруктоза — природный стимулятор, помогающий организму взбодриться. Эти фрукты заставляют мозг быстро включаться в работу, поэтому можете смело заменять утренний кофе сочным яблоком. Однако стоит помнить, что эффект от одного фрукта длится не более двух часов.

11. Мясо

Как бы странно это ни звучало, но мясо тоже помогает проснуться по утрам. Благодаря большому количеству протеина в мясе организм человека, его употребляющий, начинает активно вырабатывать энергию. Конечно, от мяса не стоит ждать такого же моментального бодрящего эффекта, как от кофеина, зато после мясного завтрака вы будете ощущать себя более деятельным в течение дня. При этом вовсе не обязательно съедать целый стейк по утрам — попробуйте добавлять небольшое количество мяса в яичницу или готовьте мясной сэндвич.

12. Бананы

Бананы — идеальная альтернатива кофе. Они содержат большое количество калия, а чем больше калия в организме человека, тем лучше он себя чувствует. Также в бананах есть 3 натуральных вида сахара: сахароза, фруктоза и глюкоза, и в комбинации с пищевыми волокнами они дают колоссальный заряд энергии, достаточный для полутора часов активной работы. Попробуйте утром съесть банан, чтобы ощутить прилив бодрости. Но только не на голодный желудок.

А вы предпочитаете все же пить по утрам кофе или нашли ему достойную замену? Расскажите нам о своем способе взбодриться.