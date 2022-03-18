12 известных женщин, которые плюнули на навязанные стандарты красоты, а заодно и на собственные комплексы

Дисморфофобия — это расстройство, которое предполагает навязчивую озабоченность своей внешностью. И оно стало бичом современной эпохи. Многие девушки делают десятки селфи, а после удаляют их, потому что не считают себя достаточно привлекательными. Они постоянно ретушируют фото и недовольны своим отражением в зеркале.

Мы в AdMe.ru уверены, что пора прекратить корить себя за надуманные недостатки. И поэтому решили рассказать истории знаменитостей, которые тоже комплексовали из-за внешности, пока не поняли: идеала не существует.

Блейк Лайвли

Всего спустя 8 месяцев после рождения своей первой дочери Джеймс Блейк Лайвли уже блистала в бикини на съемочной площадке фильма «Отмель». Актриса приложила много усилий для того, чтобы вернуться в прежнюю форму в столь короткие сроки. Но после призналась, что хотела бы иметь достаточно смелости появиться перед камерами в таком виде, как женщины на самом деле выглядят спустя несколько месяцев после родов. «Это позор. Никто не должен брезгливо отзываться о фигуре женщины после того, как у нее родился ребенок. Тело женщины прекрасно. Да, она не может пройтись по подиуму Victoria’s Secret, но ее удивительная красота в другом», — сказала в то время Лайвли.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс однажды рассказала, как пришла на рентген легких, но вместо того, чтобы думать о здоровье, всю процедуру переживала из-за своего бюста. «Глядя на снимок, я поняла, что моя грудь неровная, — призналась актриса. — Доктора смотрели на мои легкие, а у меня в голове был только один вопрос: „Неужели моя грудь неровная?“». Несмотря на «изъян», Лоуренс регулярно появляется на красных дорожках в откровенных нарядах с глубоким вырезом, гордо демонстрируя область декольте.

Крисси Тайген

Крисси Тайген, в прошлом известная модель, а теперь счастливая мама и автор кулинарной книги, прошла тернистый путь принятия себя. На заре подиумной карьеры она строго следила за своим весом и даже вставила грудные импланты, чтобы эффектнее выглядеть в пляжной одежде. Но прошли годы, и Тайген поняла, что естественность и комфорт гораздо важнее навязанных стандартов красоты. Она не стала бороться с набранными после беременностей килограммами и удалила импланты.

Джессика Альба

Джессика Альба, которая не раз попадала в рейтинги красивейших женщин планеты, в юности стеснялась своей фигуры. Она не носила шорты и короткие юбки, хотя, по собственному признанию, была худенькой и не имела ни капли целлюлита. В то время актриса чувствовала давление общественных ожиданий. Но став мамой, она отказалась от ненужных комплексов. «Теперь я намного увереннее в своем теле, потому что поняла: да какая разница, — объяснила свои внутренние перемены Альба. — Мы слишком много времени тратим на то, что на самом деле не так уж и важно».

Селена Гомес

В 2017 году Селена Гомес перенесла трансплантацию почки, которая потребовалась из-за осложнения давнего заболевания. Тогда девушка столкнулась с жесткой критикой интернет-пользователей и была крайне не уверена в своем теле. Но вместо того чтобы увязнуть в комплексах, она проделала серьезную психологическую работу и научилась любить свою новую фигуру. Гомес перестала скрывать «недостатки» на фото и опубликовала трогательное признание: «После пересадки почки мне было нелегко свыкнуться с оставшимся шрамом. Я не хотела, чтобы его было видно на фотографиях, и носила закрытые вещи. Сейчас я более, чем когда-либо, уверена в себе и горжусь всем, через что смогла пройти. Каждое тело прекрасно по-своему».

Эшли Грэм

Эшли Грэм — известная поборница бодипозитива. «Я тренируюсь. Я стараюсь правильно питаться. И мне нравится мое тело. Я не стыжусь неровностей на коже и целлюлита и вам не советую», — гордо заявляет она, а тысячи поклонников по всему миру восхищаются ее смелостью и красотой без шаблонов. Но так было не всегда. В юности Грэм мечтала похудеть, а бойфренды не раз расставались с ней, опасаясь, что с возрастом та поправится еще больше. Но сегодня ничто не может заставить модель сомневаться в себе: «Я стала тем, кем я являюсь сейчас, во многом благодаря своим размерам. И я рада этому».

Камила Мендес

Звезда сериала «Ривердейл» Камила Мендес в прошлом страдала от расстройства пищевого поведения. Актриса боялась набрать лишние килограммы и потому регулярно придерживалась строгих диет. Сегодня она распрощалась с нездоровым стремлением к худобе. «Думаю, мы на том этапе, когда пора понять, что красота бывает разной, — говорит Мендес. — Я знаю, что правильно питаюсь, знаю, что занимаюсь спортом, и знаю, что веду здоровый образ жизни. Так зачем мне гнаться за стандартами, которые навязывает модная индустрия?»

Лина Данэм

Лина Данэм не всегда была той уверенной в себе актрисой, которую мы знаем по комедийному сериалу «Девчонки». «С юного возраста мне приходилось изображать уверенного в себе человека. Но на самом деле я была тайно напугана и обижена комментариями по поводу моей внешности, — признавалась она. — Что ж, сегодня мое тело на обложке глянца, который будут читать миллионы женщин, без фотошопа. Мое бедро крупным планом во всей своей неидеальности. Нравится вам это или нет, мне все равно».

Деми Ловато

Деми Ловато была на экране с раннего детства и не раз сталкивалась с критикой своей внешности и веса. Это привело к комплексам, которые певице удалось победить, снявшись в смелой фотосессии для глянца. «Мне пришлось проделать громадную работу, чтобы сделать это и чувствовать себя комфортно, — рассказывала она. — Во всяком случае, это показатель того, что я прошла путь от ненависти к каждому сантиметру своего тела до фотосессии в нижнем белье на обозрение всему миру».

Лорд

Певица Лорд с подросткового возраста страдает от акне и постоянно лечит кожу. Она не раз рассказывала об этом в социальных сетях и выражала поддержку людям с такой же проблемой. «Все, у кого плохая кожа — действительно плохая, а не такая, что вы можете просто пару дней наносить волшебный крем, и все пройдет. Знайте: я понимаю вашу боль. И однажды мы с нею справимся. Обещаю», — поделилась она в одном из постов. Однажды Лорд и вовсе выложила свои идеальные снимки вместе с оригиналами без ретуши. «Помните, недостатки — это нормально», — написала тогда знаменитость.

Кейт Мосс

В начале своей карьеры модель скрывала свои не самые ровные ноги, избегая платьев и юбок длиной до середины голени. Это, однако, не помешало ей стать звездой подиумов. «Со временем привыкаешь к себе и перестаешь себя стесняться. Ты больше не замечаешь своих недостатков — кривых ног, кривых зубов», — признавалась она.

Кристен Стюарт

«Мне не нравятся мои уши. К тому же я какая-то долговязая», — призналась в одном из интервью Кристен Стюарт. Но годы в свете вспышек фотокамер, похоже, помогли ей принять и полюбить свой «недостаток». На красных дорожках актриса часто выбирает прически, которые акцентируют внимание на ушах, и гордо позирует перед фотографами.