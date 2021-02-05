12 признаков работодателя, от которого нужно бежать, роняя тапки

По статистике, 85 % людей недовольны своей работой. Причины бывают разные: низкая зарплата, невыносимый начальник, токсичные коллеги, отсутствие перспектив. Обиднее всего, что желание во что бы то ни стало получить работу затуманивает разум, и соискатели просто не замечают тревожных звоночков, когда просматривают вакансии или проходят собеседование.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили советы экспертов и проанализировали опыт людей, которые искали нормальную работу, а наткнулись на обманщиков и хитрецов. Эта статья поможет вам быстро распознать работодателей, которых лучше обходить десятой дорогой. Ведь все они делают одно и то же.

1. Размещают непонятные вакансии

Плохо, если в объявлении нет названия компании и не указано контактное лицо. У вас должна быть информация о работодателе, которую легко можно проверить в интернете. Но хуже всего, если вакансия настолько расплывчатая, что вы просто не понимаете, кого там ищут. Лучше игнорировать слишком короткие или длинные, но наполненные бессмысленным жаргоном объявления. В бедные студенческие годы наткнулась на объявление: «Работа в IT-компании, можно без опыта. Высокая зарплата». Конечно, сразу позвонила и записалась на собеседование. В назначенный день отсидела 3-часовую очередь, пока попала наконец-то в нужный кабинет. Директором оказался потрепанный мужичок лет 50, который с порога предложил купить набор книг по программированию за ₽ 1000, продать по своей цене и на разнице заработать.

«Минимальная партия — 10 наборов. Но ты же девушка умная, можешь взять несколько партий и прямо сейчас начать свой путь к финансовой независимости». Я просто встала и ушла. Увы, многие люди, в том числе пенсионеры, выходили из здания с тяжелыми коробками в руках.

2. Предлагают исключительно работу на неполный день

Вообще, в такой форме занятости нет ничего плохого. Но если вы ищите работу на полный день, а работодатель настаивает на том, чтобы временно оформиться на неполную занятость, а потом перевестись, то не исключено, что вас обманывают. Устроился сезонным рабочим и проработал 2,5 месяца. Всем людям, которых наняли вместе со мной (нас было 13), сказали, что на полную занятость возьмут только 3 человек, которые будут лучше всех работать. Когда до окончания контракта осталось 2 дня, начальство разослало электронные письма с отказом: мол, количество мест на полный день ограничено, вы не прошли отбор. Все 13 сотрудников получили одинаковый отказ.

Одна девушка оказалась самой продуманной и сразу запросила полную информацию о заработной плате, соцпакете и графике работы на полную ставку. Рекрутер увиливал от вопросов и ничего толком сказать не смог. Так девушка поняла, что должности на полный день вообще не существовало. © missingmytowel / Reddit

3. Предоставляют питание

Нередко бесплатные обеды и перекусы от компании — это всего лишь хитрый способ заставить сотрудников почувствовать себя особенными, не увеличивая им зарплату. Работодателю дешевле раздавать людям булочки и шоколадки, чем начислять премии. К тому же, когда вы едите на рабочем месте, вас легче контролировать. Бесплатные обеды выглядят заманчиво, но на самом деле вас просто заставляют больше работать и не общаться с коллегами за пределами офиса. © helava / Reddit

Моя жена попала в такую компанию. Сотрудникам каждый день покупали обеды, потому что им не разрешали покидать свои рабочие места. © joec85 / Reddit

4. Задают слишком личные вопросы

Во многих странах вопросы о возрасте, здоровье, семейном и материальном статусе считаются дискриминационными, а потому запрещены. Для некоторых профессий существуют ограничения по возрасту и состоянию здоровья, но в большинстве случаев подобные вопросы выдают некомпетентного работодателя. Компании прекрасно об этом знают и пробуют выведать нужную информацию окольными путями. Например, спрашивают, как вы провели выходные или как добрались до офиса, чтобы узнать, есть ли у вас дети и машина, соответственно. Моя бывшая начальница держала на столе фотографию своей племянницы и во время собеседования невзначай говорила: «Такая куколка. А у вас есть дети?» Она очень не хотела брать на работу женщин с детьми. © HeartpineFloors / Reddit

Она очень не хотела брать на работу женщин с детьми. © HeartpineFloors / Reddit Компании задают такие вопросы, чтобы понять, будете ли вы брать отпуск по беременности и уходу за ребенком, уходить на больничный и рассчитывать на социальные льготы. Но самое главное — будет ли у вас веская причина не задерживаться допоздна и не работать по выходным. Многим нужны одинокие люди, которыми можно манипулировать и которые будут работать вообще без отпуска. © 7Dragoncats / Reddit

5. Постоянно обновляют актуальные вакансии

Если компания постоянно выставляет на сайтах по поиску работы одни и те же вакансии, есть 2 варианта: либо бизнес расширяется, либо сотрудники постоянно увольняются. Во втором случае можно предположить плохой менеджмент, тяжелые условия работы или отсутствие каких-либо перспектив. Те, кто работал в таких компаниях, говорят, что люди там просто надолго не задерживаются. Пару лет назад устроился на работу, где мне нужно было тесно контактировать с женщиной-менеджером. Я разговорился с другими сотрудникам, и они рассказали, что за последний год с моей должности ушло 6 человек. Оказалось, все дело в менеджере. Она была крайне эгоистичной, стервозной и мелочной. Из-за нее многих увольняли, но, к сожалению, директором там был ее муж. © ADShree / Reddit

На собеседовании обязательно нужно спросить: «Почему эта вакансия открыта?» И понаблюдать за лицами интервьюеров. Если они скажут, что у последних 2 человек просто ничего не получилось, поблагодарите и уходите. © MyNameIsJohnDaker / Reddit

6. Ищут специалиста-универсала

Распознать работодателя, который хочет спихнуть на одного человека работу нескольких сотрудников, можно по расплывчатым вакансиям и фразам вроде «нужно будет выполнять разные поручения». Если даже на собеседовании вам не могут четко назвать должностные обязанности или говорят «по ходу дела разберетесь», ловить в такой компании нечего. В свое время я этого не знал, но «вы будете совмещать разные обязанности» означало, что я работаю за 4 человек, а зарплату получаю за одного. На той работе я не продержался и года, а теперь даже не дочитываю вакансий, в которых есть эта фраза. © Couch_slug / Reddit

Проходила собеседование на должность смотрителя библиотеки изящных искусств. Битый час интервьюеры не могли толком объяснить, что именно я буду делать. Но постепенно выяснилось, что студенты часто устраивают в библиотеке драки и мне придется их разнимать. А еще успокаивать, если у кого-то случится нервный срыв. Но самое главное — в библиотеке хранятся произведения искусства и от меня требуется следить, чтобы ничего не украли. Думаю, им нужен был библиотекарь-Бэтмен. © two_constellations / Reddit

7. Увиливают от обсуждения зарплаты и стараются не называть конкретных цифр

Очень важно, чтобы работодатель не только задавал подготовленные заранее вопросы, но и был готов к диалогу. Если он пресекает любые обсуждения, сработаться с ним будет трудно. А если еще и отказывается обсуждать зарплату, все очень плохо. Фразы вроде «высокий доход», «хорошие деньги» или «конкурентная зарплата» не несут смысловой нагрузки, а часто означают лишь одно: вы будете получать минималку. Проходила собеседование на должность копирайтера в рекламном агентстве. Директор долго распинался о том, как круто у них работать, и увиливал от вопроса о зарплате. Потом снизошел:

— Платим ₽ 200 за УЕК.

— А это как вообще?

От его ответа у меня глаза на лоб полезли. Оказалось, что УЕК — это условная единица контента, «эксклюзивная разработка» агентства. Она непостоянна, это все задания, которые руководитель посчитает единицей работы. Когда я попросила объяснить конкретнее, директор нехотя ответил:

— Здесь нет конкретики. Да не переживайте, больше 10 рекламных статей в одной УЕК еще никому не давали.

8. Не могут создать комфортную рабочую обстановку

Специалисты советуют не оформляться на работу, не побывав в офисе компании. Грязные рабочие места и зоны общего пользования, недовольные лица сотрудников, плакаты с агрессивными предупреждениями свидетельствуют о напряженной рабочей обстановке. Проходила собеседование на должность продавца, и интервьюер опоздал на полчаса. Я понаблюдала за сотрудниками и быстро поняла, что то место не для меня. За исключением тех моментов, когда-то кто-то звонил клиентам, стояла мертвая тишина. Даже повесив трубку, никто не общался с коллегами. И все выглядели очень напряженными.

Позже я ходила устраиваться оператором в кол-центр, и там люди смеялись, общались друг с другом. Совершенно другая атмосфера. © ZolaMonster / Reddit

Позже я ходила устраиваться оператором в кол-центр, и там люди смеялись, общались друг с другом. Совершенно другая атмосфера. © ZolaMonster / Reddit Если на столах не видно всяких милых личных вещей, значит, у сотрудников нет либо своего рабочего места, либо времени на что-то, кроме работы. © pinkiedash417 / Reddit

Однажды зашел в туалет перед собеседованием, и там висело объявление. Сотрудники должны приносить свою туалетную бумагу, потому что злоупотребляют ей и руководство устало ее покупать. Вот что за бред? © Raidertck / Reddit

9. Привирают, описывая условия работы

Еще один звоночек — несоответствие ожиданий и реальности. Например, на сайте компании размещены фотографии современного офиса, а на деле кабинеты с хорошим освещением и новой техникой есть только у начальства. Или в вакансии указано «престижная работа в центре города», а собеседование вам назначают у черта на куличках. Проходила собеседование в частную школу. Директриса в красках описывала, насколько там будет круто, но показать помещение отказалась из-за ремонта. Пришлось полагаться лишь на ее слова: у учителей будут личные шкафчики и комната отдыха, а сама она будет заседать вместе со всеми в учительской.

В день открытия оказалось, что у директрисы как раз таки есть личный кабинет. Сотрудникам же придется переодеваться и оставлять вещи в подсобке со швабрами, а отдыхать — на общей кухне площадью 1,5 на 2 м. Учительской не было вообще.

10. Заставляют вас тратить ваши же деньги

Работодатели, которые просят оплатить расходные материалы, оформление документов или пропусков, часто оказываются мошенниками. Как и те, кто говорит, что для оформления на работу нужно пройти платный обучающий курс. Сотрудники не обязаны платить и за корпоративную одежду: работодатель должен выдать форму или компенсировать ее стоимость. У меня была работа, на которой полный комплект униформы стоил $ 125. Сумму вычитали частями из зарплаты, а при увольнении должны были вернуть. Я проработала там всего 3 месяца и вернула одежду, но деньги мне так и не отдали. © BOBALL00 / Reddit

11. Заманивают соискателей креативом и красивыми, но туманными фразами

Хороший работодатель дает человеку конкретику: что он будет делать, сколько получать, какие правила поведения в офисе. Плохой же льет в уши соискателям абстракции и метафоры, которые могут означать что угодно. «Мы здесь одна семья». Перевожу. «Вы будете выполнять работу, выходящую за рамки ваших должностных обязанностей. Мы будем звонить вам в выходные и случайно потеряем записи о сверхурочных. Будем кричать на вас, но постараемся подкупить бесплатной пиццей». © Jesus_Feminist / Reddit

Перевожу. «Вы будете выполнять работу, выходящую за рамки ваших должностных обязанностей. Мы будем звонить вам в выходные и случайно потеряем записи о сверхурочных. Будем кричать на вас, но постараемся подкупить бесплатной пиццей». © Jesus_Feminist / Reddit «Мы хорошо работаем и хорошо отдыхаем». «Вы будете пахать 60+ часов в неделю, с раннего утра и до позднего вечера. Вы должны относиться к этой работе как к делу всей своей жизни. Мы будем вам недоплачивать, зато у нас есть стол для пинг-понга. © StaffordComeback / Reddit

«Вы будете пахать 60+ часов в неделю, с раннего утра и до позднего вечера. Вы должны относиться к этой работе как к делу всей своей жизни. Мы будем вам недоплачивать, зато у нас есть стол для пинг-понга. © StaffordComeback / Reddit «У нас особая культура работы. Чтобы добиться успеха, нужны особые люди». Не всегда, но часто это означает необоснованные требования к сотрудникам и привычку обвинять работников во всех бедах. © Hermanjnr / Reddit

12. Сразу готовы принять человека на работу

Серьезные организации внимательно проверяют данные о кандидатах и перепроверяют их во время собеседования. Если работодатель готов взять человека без предварительного интервью или зовет на встречу, как только вы позвонили узнать подробности, это подозрительно. За фразами вроде «Как быстро вы можете приступить к работе?» часто скрываются высокая текучесть кадров и отчаяние. Сотрудники не задерживаются надолго, и владельцу бизнеса нужно укомплектовать штат хоть кем-нибудь. О высокой зарплате и карьерном росте речи здесь быть не может. Это действительно может быть тревожным сигналом, хоть и звучит странно. Приятно ведь чувствовать себя востребованным. Но однажды на собеседовании мне сказали, что хотят именно меня, и оказалось, что там действительно никто больше не хотел работать. Я бы не назвала ту работу ужасной. Но да, в целом компания была не очень. © zen33824 / Reddit