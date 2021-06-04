12 привычных всем вещей, за которые в некоторых странах и штраф схлопотать можно

Странные законы, причудливые постановления — в мире их существует невероятное множество. Какие-то из законодательных актов являются пережитками прошлого — их просто забыли отменить, но есть и современные вердикты, которые кажутся на первый взгляд абсурдными. Как так может быть, что в одной стране вещь легальная, а в другой запрещена?

Мы в AdMe.ru часами просматривали различные сайты, чтобы найти запреты, которые на первый взгляд не поддаются никакой логике. Сначала думали, что нам удастся посмеяться над ними, но чем больше углублялись в чтение, тем чаще понимали, что многие не лишены смысла. В бонусе же вы найдете историю о том, как смягчили один из самых часто упоминаемых запретов — на жевательную резинку в Сингапуре.

Предметы, бывшие в употреблении

Если в Канаде вы решите заняться продажей вещей секонд-хенд, придется ознакомиться с длинным списком запретов и рекомендаций. Список товаров, которые не запрещены полностью, но могут вызвать проблемы, обширен: коляски, садовые фонари, сетчатые жалюзи, хоккейные шлемы и MP3-плееры и т. д. У плюшевой игрушки обвис нос? Вам нельзя выставлять ее на продажу. У детских ворот потерялась инструкция — тоже отказать. Отдельного внимания удостоились использованные матрасы, включая надувные, и спальные мешки. Их можно ввезти в страну только при наличии сертификата, подтверждающего, что предмет был очищен и дезинфицирован.

Фильмы о путешествиях во времени

В апреле 2011 года в Китае вступил в силу запрет на съемку, а также прокат кинолент, в которых затронута тема путешествий во времени. Регулирующие органы обосновали свое решение тем, что сценаристы слишком легкомысленно относятся к истории, вольно обращаясь с событиями и реально существовавшими личностями, а такое поощрять нельзя. Также было заявлено, что подобные шоу пропагандируют «феодализм, суеверия, фатализм и реинкарнацию».

Солнцезащитные кремы

С 1 марта 2021 года на Гавайях запрещены солнцезащитные кремы, в состав которых входят оксибензон и октиноксат. Считается, что эти химические вещества являются одним из факторов, способствующих разрушению коралловых рифов. Средства с вазелином и диоксидом титана, приносящими вред морским обитателям и организмам, пока находятся в списке не рекомендуемых к использованию.

Шарики на палочке

Во всех странах ЕС с июля 2021 года палочки для воздушных шариков попадают в разряд запрещенных товаров. Это ограничение вполне логично: по составу они ничем не отличаются от другого мелкого пластика, который хоть и подлежит переработке, но редко когда попадает в нужный контейнер. Скажем честно, мы вот совсем не расстроены таким баном, ведь шарик на веревочке как-то привычнее и роднее.

Собаки

Вплоть до 1984 года в столице страны, подарившей миру исландских овчарок, иметь дома собаку было запрещено. Даже сейчас, чтобы завести песика, жителю Рейкьявика придется получить специальное разрешение от муниципалитета, а также, если он проживает в многоквартирном доме, то и согласие не менее чем 2/3 соседей по подъезду. Существует также ряд стран, где под запрет или строгие ограничения попали некоторые породы собак, признанные опасными. Чаще всего в этом списке фигурируют питбули, мастифы, бультерьеры. И это ожидаемо, но многие удивятся, узнав, что в Дании и Малайзии нельзя завести овчарку.

Кебабы и шаурма

В Италии очень серьезно относятся к собственному культурному и кулинарному наследию. Дошло до того, что в Венеции и Вероне были приняты законы, накладывающие ряд ограничений на уже существующие рестораны, кафе и фуд-фургоны, а также запрещающие открытие новых точек, торгующих едой навынос. Под запрет попали не только кебабы и шаурма, но даже пицца, нарезанная на кусочки. Во Флоренции же от владельцев ресторанов потребовали, чтобы не менее 70 % блюд, подаваемых в них, принадлежали к местной кухне.

Круглые дверные ручки

С марта 2014 года в канадском городе Ванкувере запрещено устанавливать на входные двери круглые ручки. Закон призван защищать права пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, так как им может быть нелегко плотно обхватить и повернуть такую ручку. Гораздо легче управиться с механизмом, в основе которого обыкновенный рычаг.

Пластиковые кофейные капсулы

Власти немецкого города Гамбурга первыми решили, что вред, наносимый окружающей среде, не стоит того удобства, которое мы испытываем при использовании одноразовых кофейных капсул. Горожанам не возбраняется вставлять их в свои кофемашины, а вот для госучреждений в 2016 году такой запрет был принят.

Свистки

В Гватемале под запрет попали свистки, похожие на полицейские. Даже если они детские, все равно не стоит привозить их в страну. Правительство таким образом страхуется от того, чтобы кто-то выдавал себя за представителей правопорядка.

Косметические продукты с микрогранулами

Крохотные пластиковые шарики можно найти во множестве косметических продуктов: скрабах, гелях для душа, зубной пасте. Эти гранулы смываются водой и попадают в канализацию, а оттуда, минуя фильтры, так как они слишком малы, — в реки, озера и океаны, а потом вместе с кормом в организмы рыб, черепах, чаек. Запрет на такие микрогранулы существует в целом ряде стран, включая Канаду, Великобританию, Италию и Швецию.

Помазки для бритья

В островном государстве Сент-Люсия запрещены кисточки для бритья, правда, с оговоркой: в бан попали те, что произведены в Японии. Связано это с тем, что в начале XX века с поддельными щетками якобы из барсучьей щетины во многие страны попали споры сибирской язвы. Прошло около века, а правительство даже не собирается пересматривать свое решение.

Пластиковые контейнеры для еды

Правительство Австралии приняло решение о том, что с июня 2021 года в стране нельзя продавать еду навынос в пластиковых контейнерах из пенополистирола. Причина все та же — забота об экологии. Австралийские законодатели предупреждают, что это лишь первый шаг и вскоре они начнут поэтапно принимать постановления о запрете одноразовых стаканчиков с крышечками, пластиковых пакетов и ушных ватных палочек с пластиковым стержнем.

Бонус

Ради поддержания чистоты на улицах с 1992 года в Сингапуре запретили продавать жевательную резинку. Однако в 2004 году к закону были приняты дополнения: жвачки без сахара и с определенным содержанием ксилита и лактата кальция, а также ряд других признаны товарами для здоровья. Их можно купить у фармацевта или дантиста, имеющего специальное разрешение на продажу и ведущего строгий учет покупателей. При этом, если вы будете мусорить лекарственной жвачкой, в силу вступит закон о мусоре и вам грозит крупный штраф.