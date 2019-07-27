12 запретов в разных странах мира, которые кажутся нелепыми, но только на первый взгляд

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В каждой стране есть свод правил, за нарушение которых грозит наказание. Иногда существующие запреты вызывают вопросы, кажутся жесткими или нелепыми. Однако, углубившись в суть проблемы, можно с удивлением отметить, что суровые меры в большинстве случаев бывают вполне оправданны.

Мы в AdMe.ru собрали самые странные запреты со всего мира и постарались найти им объяснение. Спешим поделиться полезной информацией.

1. Детские конкурсы красоты (Франция)

Во Франции был принят закон, запрещающий проводить конкурсы красоты для детей младше 16 лет. Теперь ни одна девочка не сможет получить корону «Мини-мисс Франция». Организаторам, нарушившим запрет, грозит до 2 лет лишения свободы и штраф в размере до € 30 тыс. «Давайте не будем заставлять наших девочек с раннего возраста верить, что их единственная ценность — это их внешний вид», — предлагают инициаторы закона.

2. Круглые аквариумы (Италия)

Власти итальянского городка Монца запретили содержать рыбок в круглом аквариуме, подобный закон позже ввели и в Риме. Дело в том, что такие аквариумы очень вредны: в них нет места для фильтра и они не обеспечивают хорошую оксигенацию.

3. Сплетни (Филиппины)

В Биналонане (Филиппины) издали закон, согласно которому в городе запрещается распространять слухи. По мнению городских властей, сплетни провоцируют скандалы, а время, потраченное на злословие, можно направить на добрые дела. За нарушение предусмотрен штраф от 200 песо (€ 3,5) и общественные работы. Теперь, прежде чем пошептаться с соседями, местные жители должны помнить, что за сплетню не только опустошат кошелек, но и заставят мести городские улицы.

4. Выгуливать собак меньше 3 раз в день (Италия)

В Турине (Италия) владельцы собак должны выгуливать своих питомцев не менее 3 раз в день, иначе могут нарваться на штраф в € 500. Хорошая новость для тех, кто хочет подзаработать на выгуле собак. И для самих собак, конечно. За усилия по созданию более счастливого и гуманного мира для животных власти Италии получили похвалу от PETA.

5. Винни Пух (Польша)

Обсуждая будущего маскота детской игровой площадки, власти Тушина (Польша) категорически отмели кандидатуру Винни Пуха. Чиновники решили, что полуголый медведь может негативно повлиять на подрастающее поколение. Изображение мишки признано неподобающим и запрещено в детских учреждениях и местах отдыха.

6. Казино для местных жителей (Монако)

Одна из причин того, что Монако становится центром притяжения богачей, — это его респектабельные и шикарные казино. Двери игорных заведений открыты для гостей со всего света, но, как оказалось, закрыты для граждан княжества. Причина банальна: правители Монако опасаются, что местные жители пострадают от игромании и лишатся своих средств.

7. Шлепать детей (Швеция)

Швеция стала первой страной, в которой запрещены любые телесные наказания детей. С момента принятия закона (1979 год) выросло уже не одно поколение. Аналогичные нормы позже были приняты в Финляндии, Норвегии, Австрии и других странах. Вот пример того, как запрет, кажущийся поначалу странным, на деле оказывается правильным и позитивным явлением.

8. Копировать и пересылать мемы (Австралия)

В Австралии запрещено распространение мемов и смешных видео. Если вы поделитесь YouTube-роликом со своими подписчиками, вам грозит штраф в размере $ 93,5 тыс. или 5 лет тюрьмы. Здесь очень жесткий закон об авторском праве, который пользователям интернета приходится нарушать на свой страх и риск. На данный момент предпринимаются попытки отменить или смягчить ограничения, но пока безуспешно.

9. Играть в видеоигры после полуночи (Южная Корея)

Растущий рынок видеоигр в Южной Корее спровоцировал серьезную проблему детской игромании. Для того чтобы предупредить зависимость, власти ввели запрет, называемый также «законом Золушки». Теперь детям до 16 лет запрещено играть в онлайн-игры в период с 00:00 до 06:00. На игровые компании, не обеспечившие соблюдение закона, налагается штраф в размере $ 10 тыс. Ответственным должностным лицам грозит до 2 лет тюрьмы.

10. Уличная еда и палки для селфи (Италия)

Власти ввели запрет на продажу уличной еды в центре Милана, а также объявили вне закона палки для селфи и бутылки из стекла. Ограничения направлены на то, чтобы сохранить порядок на улицах. Полиция может оштрафовать туриста за «недостойное поведение» на € 900 (обычно меньше) и запретить покидать определенный район в течение 48 часов.

11. Жасмин (Китай)

Опасаясь, что тунисская «жасминовая революция» 2010 года вдохновит протестующих в Китае, правительство коммунистической державы расправилось с изящным белым цветком. В мессенджерах заблокированы китайские иероглифы, обозначающие жасмин, из интернета удалены видео с песенкой про жасмин, в магазинах запрещена продажа цветов.

12. Лазить по деревьям (Канада)

Муниципальным кодексом Торонто (Канада) запрещено лазить по деревьям в парке. Это правило касается как детей, так и взрослых. Нарушившие закон могут быть оштрафованы на приличную сумму (так, в 2013 году молодой человек был оштрафован на $ 365). Запрет продиктован опасением за здоровье людей и заботой о сохранности деревьев, но все же многим он кажется чрезмерным.

А какие странные законы, на деле оказавшиеся правильными, известны вам?