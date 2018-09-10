12 привычек, от которых стоит отказаться, чтобы продлить срок службы посуды

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Посуда хотела приносить пользу, но стала жертвой кухонной тирании. Это не сценарий триллера, а бытовые реалии. Здесь вы найдете список экзекуций, которым подвергается кухонная утварь. Проверьте, не входите ли вы в число посудомучителей. Если да, не расстраивайтесь: вернуться в ряды бережливых пользователей довольно легко.

Вас ждет порция авторских откровений. Буду каяться. Расскажу, как меня угораздило приготовить Dorblu-кашу и надругаться над посудой. Кроме того, в статье спрятаны 2 стишка-«пирожка». Первый — о противостоянии голода и суеверий. Второй — о неудавшейся реинкарнации.

Как найти стишки? Немного терпения: в AdMe.ru подсказки обычно появляются позже.

1. Температурные контрасты

Стеклянная крышка, которую вы видите на фото, могла превратиться в мозаику по разным причинам. Среди них — производственный брак, слишком туго привинченная ручка, незаметные трещины из-за нанесенных ранее ударов. Впрочем, есть еще один способ приготовить кулинарный «шедевр». Моете крышку в холодной воде и сразу накрываете ею горячую сковороду. Картошечка получится по-настоящему острой и хрустящей. Обычно посуда не терпит резких перепадов температур. Если, конечно, производитель не обещает обратное. Деформация утвари, трещины эмали, отслоение антипригарного покрытия — к таким последствиям могут привести инквизиторские привычки: Наливать холодную жидкость в разогретую сковороду (кастрюлю).

Ставить на сильный огонь посудину, которую только-только достали из холодильника.

Мыть горячую утварь холодной водой.

2. Испытания огнем

Как влияет инквизиторский костер перегрев на посуду из различных материалов? Нержавеющая сталь покроется темными и / или «радужными» пятнами, но свойства сохранит. Если, конечно, вы вспомните о кастрюле на плите до того, как у нее деформируется дно.

Полимерное (антипригарное) покрытие теряет свойства и отслаивается хлопьями. Взгляните еще раз на коллаж. Фрагмент с черным контуженным дном — из авторской коллекции. Так сейчас выглядит «внутренний мир» моей кастрюли. Проверено лично: нагревая посудину с антипригарным покрытием, нужно знать меру.

3. Использование не по назначению

Импровизации на кухне допустимы, но не вся посуда их поддержит. Чаще всего утварь ведет себя как работник, дотошно изучивший должностную инструкцию. Делегируете ей обязанности собратьев — и производственных травм не избежать. Есть простые правила, которые на личном опыте лучше не проверять. Вот выводы озадаченных пользователей форумов: Обычный кухонный нож не стоит использовать как консервный.

Пластиковые контейнеры, предназначенные лишь для хранения продуктов, деформируются в микроволновке.

Ну а почему разделочные доски не заменят крышку кастрюли — видно на фото выше.

4. Каменная доска против острых ножей

Время собирать камни... и заменять их деревом. Или пластиком. Обсудим материал для разделочной доски. Утварь из мрамора и гранита долговечна, да и смотрится эффектно. Гигиеничность — важное преимущество стеклокерамики. Вот только эти материалы способствуют быстрому износу лезвия ножа. Необязательно отказываться от досок из камня или стекла. Просто будьте готовы дополнить перечень характеристик любимого ножа эпитетом «тупой».

5. Принудительный коллективизм во время сушки и хранения

Есть гора немытой посуды — нет вдохновения, появилось вдохновение — нет места для сушки. И как решается проблема, если совет «купите посудомоечную машину» не совсем актуален? На столе появляется многоярусная конструкция. А вместе с ней — «жуткопоследствия»: Конструкция возводится легко и быстро, но вот ее разбор — тот еще квест. Тянете стакан, а тарелка, оставшись без опоры, утыкается в спину соседки по несчастью. Дзынь! Вероятность появления трещин повышается.

Деревянные предметы — единоличники. Они не могут высохнуть, прижимаясь к соседям: покрываются пятнами, теряют форму и, откровенно говоря, начинают пованивать. Может, они мизантропы посудного мира или плачут от тоски — пусть в этом разбираются номинанты на Шнобелевскую премию. Вам же остается оградить мокрую деревянную утварь от участия в игре «Жестокий тетрис».

6. Истязание запахом

Конечно, многие продукты делятся с посудой ароматом. Не будем обсуждать мытье утвари после приготовления рыбы или блюд с чесноком. Сейчас речь идет об аромавредительстве: 1. Посуда источает неприятный запах из-за нехватки воздуха. Простые правила помогут избежать диагноза «удушье»: Храните посуду, не забывая о вентиляции. Плотно прилегающие крышки — пособники инквизитора. Особенно активно впитывает запахи керамика, поэтому утварь из нее не стоит хранить в закрытом виде.

Перечитайте пункт № 5. Не маринуйте вымытую посуду в остатках влаги, принуждая ее к коллективизму.

Вы привыкли сушить посуду на полотенце, размещая ее кверху дном? Не оставляйте утварь в таком виде надолго, и затхлость не успеет одержать верх. 2. Срок службы губок / тряпок для мытья недолог. Они осквернят ваше чувство прекрасного, если вовремя не отправятся в мусорное ведро. 3. Посуда — не саркофаг для объедков. Время еще одного признания. Однажды я превратила любимую кастрюлю в источник зловония. Все банально: отправляясь в поездку, навела порядок на кухне, а посудину с остатками манной каши обделила вниманием. За неделю содержимое кастрюли перешло на сторону зла. Точнее, плесени. Густая манная каша напоминала сыр Dorblu Grand Noir и была настолько убедительна в этом образе, что я заподозрила ее в коварстве. Может, она хотела расквитаться за вынужденное забвение и решила под видом деликатеса попасть в организм? Метод интересный, но провальный. Впрочем, Dorblu-каша отомстила мне другим способом. Антипригарное керамическое покрытие было пропитано неприятным запахом. Тщательное мытье не помогло — пришлось помучиться. Победу я все-таки одержала, кастрюлю спасла, но от таких впечатлений предпочла бы отказаться. Вывод? Не повторяйте моих ошибок. На свойства посуды ароматерапия вряд ли повлияет, но обоняние будет подавать сигнал SOS. И еще... Пусть приготовлением деликатесных сыров занимаются профессионалы.

7. Усердное мытье чугунной посуды

Посуда из чугуна — как персонаж Дэвид Данн из фильма «Неуязвимый»: выживает в экстремальных условиях, но боится воды. Дело в том, что слой жира заменяет чугуну костюм супергероя. Он препятствует появлению ржавчины и пригоранию пищи. Кастрюли и сковороды из чугуна не стоит мыть слишком тщательно и оставлять в воде. Впрочем, ржавчину можно удалить и восстановить защитный слой. Для этого очищенную сухую сковороду (кастрюлю) обжигают, предварительно смазав растительным маслом. Как видите, мыло- и водобоязнь не мешают чугуну оставаться в рядах долгожителей.

8. Утопление

Сначала деревянную доску принуждают к участию в расчленении, а потом погружают в воду и оставляют наедине с полученной психотравмой. Так на разделочной доске появляются пятна, трещины и поселения микробов. Как вы поняли, утварь из дерева нельзя надолго оставлять в воде. В список дайверов также не входят изделия из чугуна (см. пункт 7).

9. Кислотные атаки

Авторское признание № 3: я извела эмалированный чайник. Вода + уксус = средство от накипи. Эффективное настолько, что посягнет на саму эмаль, если оставлять его в посудине слишком часто и надолго. Чем я и занималась. Результат — на фото. Не делайте так. От уксуса и кислой пищи нужно беречь не только эмалированную посуду. Алюминий вступает в реакцию с кислотой и активно мигрирует в пищу. Ученые предупреждают: избыток алюминия в организме повышает риски ухудшения здоровья.

10. Неявные источники царапин

Напоминания в стиле «антипригарное покрытие не дружит с металлической лопаткой и жесткой щеткой» считаются очевидными. Перечислим абразивы, которые остаются без внимания: Мелкие кости. Перемещая «запчасти» цыпленка, можно оставить на дне царапины. Лопатки и ложки низкого качества. Утварь из термостойкого пластика по умолчанию заслуживает одобрения, но при ее выборе стоит проявить дотошность. Проверьте, нет ли на краях зазубрин и шероховатостей: они повреждают покрытие. Особенно если вы любите «распиливать» омлет на порции, удерживая лопатку перпендикулярно сковороде. Случайные абразивы в губке для мытья посуды. Яркий пример — кофейная гуща. Она норовит спрятаться в поролоне, чтобы оставить на посуде микроцарапины.

11. Превращение посудомоечной машины в камеру пыток

«Опять в посудомойку... Когда я уже сдохну?!» — если бы посуда умела говорить, стены кухни содрогались бы от таких криков. Моющие средства на основе щелочи и агрессивный температурный режим подходят не каждой утвари. Перечислим главных «страдальцев»: Серебро тускнеет.

тускнеет. На хрустале появляются трещины. Деревянная утварь портится из-за длительного контакта с водой (читайте пункты № 5 и 7).

портится из-за длительного контакта с водой (читайте пункты № 5 и 7). Чугунная сковорода теряет защитный жировой слой и ржавеет.

теряет защитный жировой слой и ржавеет. Чтобы стекло не украсила «радужная» пленка, смените режим мойки и учитывайте жесткость воды.

не украсила «радужная» пленка, смените режим мойки и учитывайте жесткость воды. Тарелки и чашки с золотой каемкой лишаются этой самой каемки.

лишаются этой самой каемки. Алюминиевая посуда из-за щелочи покрывается темным налетом и становится пятнистой.

12. «Кривые» руки — классическое орудие казни