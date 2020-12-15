12 привычек, которые выдают человека, выросшего в бедной семье

К сожалению, далеко не все люди могут назвать свое детство безоблачным. У кого-то были проблемы с семьей, у кого-то — со сверстниками, а у кого-то — с деньгами. И даже если трудности с финансами у родителей были недолгими, память об этих временах остается со многими на всю жизнь.

Мы в AdMe.ru попытались понять, какие привычки, осознанные или нет, выдают человека, который вырос в небогатой семье. Часть этих привычек, оказывается, есть и у нас.

Переживать по поводу еды

Постоянные переживания на тему еды и питания — один из характерных маркеров того, что в семье были проблемы с деньгами. В результате приходится бороться с лишним весом, выбрасывать продукты и все равно питаться плохо. Я все еще чувствую беспокойство, когда ко мне приходят гости и едят мои продукты. Конечно, я держу это при себе, чтобы не выглядеть сумасшедшим. © HateradeK / Reddit

Я не могу не съесть все, что лежит в тарелке. И если останется много лишнего, я буду есть то же самое на обед в течение следующих 4 дней, пока оно не испортится или не кончится. У нас никогда не было много еды, и теперь я считаю, что ее нельзя тратить впустую. © Followthatmonkey / Reddit

Вкусное на потом. Даже если это находится в одной тарелке, сначала съедаются наименее вкусные ингредиенты, а самое вкусное остается, чтобы растянуть удовольствие. Пустая тарелка с одним только мясом из гуляша на ней, например, — обычное явление. Даже не замечаю, как это происходит. © Kovalevan7 / Pikabu

Не покупать ничего «лишнего»

Зачастую люди, выросшие в небогатых семьях, испытывают сильный стресс, совершая любые покупки, которые напрямую не связаны с выживанием. Часто именно такие люди пользуются правилом «отложенных покупок», согласно которому перед приобретением каждой важной вещи нужно подождать несколько дней. В магазине, где я работал, продавался комплект: телевизор + игровая приставка. Цена была более чем приемлемой, у меня не было долгов, на счету в банке лежало достаточное количество денег. Кроме того, мы с девушкой собирались съехаться, а телевизора у нас не было. В общем, актуальная покупка. Меня чуть не стошнило, когда пришло время платить. Подруге пришлось убеждать меня, что это хорошая сделка, но я чувствовал себя физически плохо в течение нескольких часов. © CryoClone / Reddit

Работать за копейки

Иррациональный страх потерять работу типичен для людей, которым с детства было понятно, что без стабильного заработка, каким бы маленьким он ни был, просто не выжить. Максим работает в крупной компании экспедитором. Зарплата 12 тысяч, все остальное выдают на руки (серая зарплата). Заболел. Больничного практически нет. Проблема с оплатой кредита. Влез в еще одни долги. Выздоровел, продолжает работать. А что, говорит, крупная компания, 40 тысяч на дороге не валяются. Без каких-либо гарантий. © dadudist / Pikabu

Держаться за свое

Некоторые привычки, указывающие на бедное детство, оказывается, легко считываются богатыми людьми и профессионалами продаж. Манера двигаться, разговаривать, жестикулировать, есть и даже держать чашку с кофе может многое рассказать о вашей жизни. Как-то мы с друзьями вчетвером снимали дом. Наша хозяйка была довольно известной в стране актрисой, и однажды вечером по телевизору показывали интервью с ней. Мы сделали какао, уселись на диван и начали смотреть. В какой-то момент речь зашла о мелочах, важных для вживания в роль. И тут она попросила интервьюера выпить кофе, а потом сказала: «Вы явно выросли в богатой семье, потому что держите чашку „от себя“. Те, кто был беден, знают, что больше у них ничего нет, поэтому сжимают чашку всеми пальцами». Мои соседи посмотрели на меня, обхватившего кружку с какао обеими руками, а я опустил глаза и сказал: «Это правда. Мы были очень бедными». © John Jones / Quora

Надеяться на чудо

Люди, никогда не испытывавшие проблем с деньгами, относятся к азартным играм и лотереям как к обычному развлечению. Конечно, их тоже радуют выигрыши и расстраивают неудачи. Но только те, кто испытывал настоящую нужду, понимают разницу между азартом и надеждой на чудо. Я был бездомным, а сейчас у меня собственное жилье и зарплата вдвое выше средней. Но несмотря на то, что у меня есть степень по экономике и я знаю, что это совершенно нерационально, я все еще играю в лотереи. © clemtiger2011 / Reddit

Делать все самостоятельно

Определить человека, выросшего в бедности, можно по тому, сколько различных вещей он умеет делать самостоятельно. Менять замки, чинить протекающие краны, класть плитку, делать ремонт, стричься перед зеркалом. И даже если сейчас все не так плохо, привычка никуда не исчезает. С женой съехались. Говорю, мол, где нитки с иголкой. Она мне:

— А тебе зачем?

— Да носки зашить.

— Выкинь их и не позорься!

Она из обеспеченной семьи. Даже не знаю, как сказать ей, что обувь тоже ремонтируется. © klalkin / Pikabu

В детстве мы жили бедно, поэтому у родителей не было денег на то, чтобы отвести меня в парикмахерскую и подстричь кончики волос. Эту функцию выполнял мой папа. В школе я ужасно стеснялась этого. А сейчас понимаю, насколько была глупа, ведь не все дочери могут похвастаться тем, что их отец хорошо строчит на швейной машинке, умеет прошивать обувь, стричь, красить, строить, менять сантехнику, готовить... Горжусь им. © «Подслушано» / ideer

Ничего не выбрасывать

Люди, которые знают цену деньгам, редко выбрасывают вещи, стараясь продлить их жизнь всеми способами. Если одежда уже не подходит для улицы, ее можно превратить в домашнюю. А потом в дачную. Потом пустить на тряпочки. А тряпочки можно стирать, пока они не разойдутся на нитки. Я ремонтирую вещи вместо того, чтобы их выбрасывать. Конечно, я не могу свайпнуть влево на своем телефоне, еще иногда он отключается без причины, но я все равно могу звонить, не так ли? © joannagoanna / Reddit

Разбавляю остатки шампуня и геля для душа водой до тех пор, пока в бутылке не остается ничего, кроме воды. Просто не могу заставить себя выкинуть шампунь, когда на дне что-то есть. © jsand4325 / Reddit

Тратить время вместо денег

Одна из самых характерных черт бедности — считать, что деньги дороже времени. В результате люди мерзнут на остановке, вместо того чтобы вызвать такси, тратят часы на поиск дешевых товаров, акций и скидок и проводят все выходные у плиты в стремлении сэкономить. Когда я покупал мебель для своей квартиры, я страдал из-за разницы в $ 20. Это выглядело так: «Это кресло нравится мне больше, но оно на целых $ 20 дороже!» Я несколько недель пытался выбрать между креслом за $ 430 и креслом за $ 450. © Maverick1717 / Reddit

Паниковать на кассе

Жизнь человека, выросшего в бедности, полна тревог и страхов. Один из самых частых поводов для стресса — оплата покупок в супермаркете. Даже если есть полная уверенность в том, что средств на карте более чем достаточно, избавиться от иррациональной паники по поводу того, что операция может быть отклонена, удается не всем. Хотя я точно знаю, что у меня есть деньги, я все еще задерживаю дыхание, пока не увижу на терминале, что операция одобрена. © unknown_author / Reddit

Платить в рассрочку

Страх перед будущим приводит к тому, что люди, даже если они имеют возможность заплатить всю сумму сразу, предпочитают выбирать рассрочку или кредит. И пусть в итоге придется потратить больше, но разделенная на несколько частей сумма для них выглядит менее пугающей, чем полная цена товара или услуги. Не могу платить за что-то полностью. Скажем, моя автомобильная страховка стоит $ 1 200 в год, и я все равно выберу вариант оплаты в рассрочку. В конечном итоге это обойдется мне в дополнительные $ 180, хотя я могу легко позволить себе заплатить $ 1 200 сразу. © -Ahab- / Reddit

Не ходить к врачу

Как и в случае со временем, людям, испытывавшим бедность, кажется, что здоровье — это менее ценный ресурс, чем деньги. У них часто есть проблемы с зубами, потому что они психологически не способны потратить «столько денег» на стоматолога, а ужас перед бесплатной стоматологией преследует их еще с детства. В прошлом году, когда я только устроился на новую работу, я заболел, но продолжал работать, потому что я никогда не был в ситуации, когда можно было бы пропустить рабочий день и не беспокоиться об увольнении или оплате счетов. И все говорили: «Почему ты здесь? Сходи к врачу и иди домой». Я понял, что действительно могу это сделать, и аж заплакал. Я никогда в жизни не чувствовал себя более богатым. © gingeralecap / Reddit

Испытывать страх

Ожидать подвоха в любой ситуации, всегда быть начеку и стараться не доверять никому — привычки, сформированные бедным прошлым. Сюда же относится абсолютное неумение принимать подарки, особенно дорогие. Я боюсь неожиданного стука в дверь, звонков с неизвестных номеров и никогда не открываю свой почтовый ящик на глазах у других. Прошло совсем немного времени с тех пор, как я выбрался из долгов, и его явно недостаточно для того, чтобы избавиться от страха. © whistleduck / Reddit

Ненавижу получать подарки, потому что в детстве у меня не было возможности подарить в ответ что-то равноценное, и я очень мерзко себя из-за этого чувствовал. Мы с сестрами до сих пор не выросли из этого, поэтому притворяемся, что дней рождения и Нового года просто не существует. © Bamcfp / Reddit

Расскажите, а по каким признакам вы безошибочно понимаете, что человек знавал трудные времена?