12 привычек, которые быстро избавят вас от популярных женских проблем

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Нам всем хочется выглядеть молодо, быть здоровыми и не тратить при этом много времени и денег на соответствующие процедуры. Вообще, желательно, чтобы они еще и сами делались. Если вы о таком тоже мечтаете, то сейчас самое время воплотить мечты в жизнь.

Редакция AdMe.ru приготовила список ежедневных привычек, которые помогут вам оставаться красивыми и здоровыми, а по времени займут всего пару-тройку минут.

1. Купите увлажнитель воздуха

Освежители — вещь полезная, но с точки зрения безопасности довольно спорная. Идеальной заменой такому средству будет увлажнитель воздуха, особенно если вы добавите в воду или специальный отсек немного эфирного масла (только при условии, что такая возможность прописана в инструкции по применению, иначе устройство может прийти в негодность). Воздух в квартире будет заметно чище, а ароматы — свежее и естественнее. Эфирное масло лучше выбрать хвойное или мятное: они очищают легкие за счет отхаркивающего эффекта, а также дезинфицируют воздух.

2. Делайте гимнастику на унитазе

При утреннем посещении туалета нужно уделить всего лишь 2–3 минуты на гимнастику для шеи: медленно, с чувством покрутить головой вправо-влево и вперед-назад. Этого будет достаточно, чтобы снять мышечное напряжение. Особенно актуально для тех, кто страдает от частых головных болей, а весь день проводит за монитором.

3. Насыпьте соду в кошачий лоток

Сода впитывает любые запахи, даже сильные. Просто насыпьте немного порошка в лоток. Очень актуально в том случае, если вам нужно оставить питомца одного на пару дней, а туалет в это время убирать некому. По возвращении воздух в квартире будет намного чище, чем мог бы быть, и отсутствие резкого запаха вас точно порадует.

4. Потягивайтесь

Отличный способ взбодриться и снять мышечное напряжение во всем теле — хорошенько потянуться. Потратьте пару минут утром на потягивания, и в течение дня будете чувствовать себя лучше, чем обычно.

5. Ешьте черный шоколад

Горький шоколад можно есть каждый день, разумеется, в определенных количествах. Скажем, пары ломтиков вполне хватит. Лишний вес от этого не появится, а вот мозговую активность поднять получится.

6. Чистите язык

Больше всего бактерий скапливается не на зубах, а на языке и щеках. Чистите язык по вечерам, и тогда получите сразу двойную пользу: неприятный запах изо рта наутро заметно уменьшится, а риск возникновения кариеса снизится.

7. Делайте пилинг сухой щеткой

Если вам лень делать полноценные спа-процедуры, воспользуйтесь сухой щеткой средней жесткости. Частицы омертвевшей кожи она удаляет не хуже, а сам процесс вообще не требует подготовки и косметических средств.

8. Проветривайте квартиру

Воздух в непроветриваемой квартире намного грязнее воздуха за окном, даже если вы живете в неблагополучном с точки зрения экологии районе. В процессе дыхания выделяется большое количество вредных веществ, которые могут вызывать проблемы с легкими и сердцем. А кроме того, свежий воздух тонизирует кожу, именно из-за него вы чувствуете себя отдохнувшими и полными сил даже в середине дня.

9. Ходите босиком

Восточная медицина часто прибегает к лечению болезней через точечный массаж, и западные ученые подтверждают его эффективность. На стопах, например, находится несколько точек, которые связаны с внутренними органами. Если нет времени на полноценный массаж, просто ходите босиком по рельефным, жестким поверхностям: дереву или бамбуку. Также отлично подойдут песок и газонная трава.

10. Используйте эфирное масло при стирке

Многие эфирные масла успешно используют при изготовлении косметических средств. Вы можете добавлять пару капель любого пахнущего масла (например иланг-иланг, апельсин или хвою) при стирке в отсек для кондиционера. Это средство продезинфицирует вещи и придаст им свежий, натуральный аромат.

11. Каждое утро делайте массаж лица

Во время утренних гигиенических процедур потратьте лишнюю минутку на легкий массаж лица. Это улучшит кровообращение и поднимет общий тонус кожи.

12. Вспомните о зубной нити

Частицы пищи часто застревают в межзубном пространстве, откуда ни одна щетка достать их не может. А вот зубная нить с этой задачей справляется отлично. В итоге вы снизите риск возникновения кариеса и уменьшите вероятность появления неприятного запаха изо рта.

Бонус: спите в прохладной комнате

Оказывается, идеальная температура для сна — от 15 до 20 градусов. Такой температурный режим позволит вам спать лучше, потому что организму не надо приспосабливаться к жаре (к вечеру температура внутри тела значительно ниже, чем утром и днем). А кроме того, постареете вы позже, поскольку в прохладе организм вырабатывает мелатонин — гормон молодости.

А у вас есть полезные привычки на каждый день? Расскажите о них в комментариях.