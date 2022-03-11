12 природных особенностей внешности, которые привлекают внимание окружающих и очаровывают их сердца

В разные периоды времени в обществе были определенные стандарты красоты. Когда-то женщины с пышными формами считались сильными и красивыми. В наше же время чаще считается привлекательной здоровая стройность. Но в женщинах есть такие особенности внешности, которые очаровывают во все времена. Например, родинка на лице или ямочки на щеках.

Мы в AdMe.ru почитали мнения экспертов в индустрии красоты, изучили исследования на эту тему и смогли выявить 12 особенностей внешности, которые стопроцентно привлекают к себе внимание окружающих.

Широкие бедра и узкая талия

Женская привлекательность считается сложной и трудно поддающейся общей оценке. А стандарт идеальных женских пропорций 90—60—90 не всеми расцениваются однозначно. Однако мало кто может обойти вниманием фигуру с выраженной осиной талией и выдающимися бедрами.

Ямочки на щеках

Ямочки на щеках часто ассоциируются с молодостью и красотой. Они подчеркивают улыбку и делают ее более веселой и запоминающейся. Этой особенностью обладают около 30 % населения Земли.

Родинка на лице

Люди с родинками на лице наделены особым шармом. Эта соблазнительная и очаровательная черта внешности часто становится фирменной деталью и помогает выделяться.

Изящные пальцы и длинные ногтевые пластины

Ухоженные руки и ногти всегда привлекают внимание. Ну а обладательницам тонких пальчиков с длинной ногтевой пластиной это добавляет еще и некой аристократичности.

Рыжие волосы

Самый редкий цвет волос в мире — это рыжий. Он встречается только у 1–2 % населения Земли, поэтому огненные локоны не могут не привлекать внимание.

Cимпатичный вздернутый носик

Носик со слегка вздернутым кончиком считается очень привлекательным и встречается примерно при у 13 % людей. Он придает внешности игривость и доброжелательность.

Длинные и густые ресницы

В меру длинные и от природы густые ресницы выглядят необычайно женственно. Они не только делают взгляд глубоким и выразительным, но и помогают лицу выглядеть более свежим.

Вдовий пик

Термином «вдовий пик» или «вдовий мыс» называют линию роста волос на лбу в виде треугольника. Интересно, что нет точных научных исследований, подтверждающих, что эта особенность передается по наследству. Но часто бывает так, что если у кого-то в семье он есть, то вероятность его наличия у нового поколения будет высокой. И одни предпочитают его скрывать, а другие, наоборот, подчеркнуть.

Кудрявые волосы

Кудрявые волосы смотрятся особенно привлекательно. Игривые завитки придают им объем, даже если они тонкие от природы.

Веснушки

Лицо, усыпанное веснушками, всегда выделяется из толпы. Эта привлекающая внимание черта является признаком индивидуальности и нестандартной красоты. Поэтому те, кого природа ими не наградила, иногда их себе даже подрисовывают.

Пухлые губы от природы

Губы всех форм и размеров прекрасны, так как красота в глазах смотрящего. Однако рост популярности на пухлые губы объясняется влиянием моделей и знаменитостей. Поэтому сегодня те, у кого они такие именно от природы, вызывают особое внимание окружающих.

Зеленый цвет глаз

Манящие, как мерцающие изумруды, зеленые глаза — самые редкие в мире. Они есть только у 2 % населения всего мира, именно поэтому многие люди считают этот цвет глаз наиболее привлекательным.