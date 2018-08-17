12 причуд гениальных людей, о которых вы и не догадывались

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Гениальность не дается просто так: большинство великих людей обладали весьма специфичными странностями и привычками. Про отрезанное ухо Ван Гога знают все, а вот известно ли вам, что режиссер Альфред Хичкок боялся собственных фильмов? А что художник Пабло Пикассо был настоящим дамским угодником и любил пострелять в воздух?

AdMe.ru изучил биографии нескольких знаменитых деятелей искусства и науки и пришел к выводу: хоть некоторые поступки этих людей и вызывали вопросы у общественности, они нисколько не убавляют их таланта и одаренности.

1. Сальвадор Дали

Сальвадора Дали с легкостью можно назвать одним из самых эпатажных художников. Вот лишь некоторые из его причуд: Дали оформил опеку над муравьедом из парижского зоопарка и однажды устроил прогулку с животным по улицам города.

из парижского зоопарка и однажды устроил прогулку с животным по улицам города. Однажды художник дал интервью, сидя на дереве , а еще иногда читал лекции в водолазном костюме : он утверждал, что так ему гораздо легче плавать в океане своего подсознания.

, а еще иногда : он утверждал, что так ему гораздо легче плавать в океане своего подсознания. Сальвадор был уверен, что сны навевают ему сюжеты для картин. Был у художника один трюк: он садился на стул, зажимал в руке тяжелый ключ и пытался уснуть . Дали слегка засыпал, хватка ослабевала, а от удара ключа он открывал глаза и успевал запомнить мимолетное сновидение.

. Дали слегка засыпал, хватка ослабевала, а от удара ключа он открывал глаза и успевал запомнить мимолетное сновидение. Дали завещал похоронить себя так, чтобы по его могиле могли ходить люди. Тело художника замуровано в пол в одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас, и теперь каждый день по его могиле ходят сотни людей.

2. Поль Гоген

Поль Гоген стал художником не сразу: он работал биржевым брокером, а творчеству уделял только свободное время. Все в его жизни было достаточно хорошо: в семье водились деньги, поэтому вместе с супругой и детьми Гоген жил в комфортабельных квартирах, где обязательно были мастерские для живописи. Но в какой-то момент он постепенно начинает отходить от своей работы, все больше и больше общается с художниками, а в один прекрасный день оставляет жену с 5 детьми и уезжает на Таити. Там он берет себе в жены молодую таитянку и создает множество полотен, которые станут лучшими работами в его творчестве. В конце жизни Гогена преследовали болезни, депрессия и бедность: он умер где-то на островах в Океании, так навсегда и прекратив контакты со своей семьей.

3. Пабло Пикассо

Художник был известен своими любовными похождениями: он был женат дважды, но периодически заводил романы с другими женщинами, оставил после себя пятерых детей, трое из которых рождены вне брака. Практически всю жизнь Пикассо держал в своем доме голубей, хоть и считал их слишком сварливыми и не понимал, почему этих птиц выбрали символом мира. А еще он любил пострелять из ружья в воздух: просто в качестве развлечения. Говорят, художник держал оружие при себе, когда торговался с покупателями картин: якобы чтобы они не слишком сбивали цену на его полотна.

4. Энди Уорхол

Уорхол обладал невероятно острым обонянием: без труда он различал даже едва уловимые запахи и всегда пользовался парфюмом. В 23 года молодой художник решил выкрасить волосы в седой цвет, и вот как он это объяснил:

«Я решил поседеть, чтобы никто не знал, сколько мне лет, и чтобы выглядеть моложе в глазах других. Я считал, что много выиграю, поседев:

1. У меня будут проблемы стариков, с которыми легче справиться.

2. Все будут удивляться, как я молодо выгляжу.

3. Я освобожу себя от обязанности вести себя как молодой человек, смогу быть эксцентричным, и это никого не удивит из-за моих седых волос. Когда у тебя седые волосы, каждое движение кажется „молодым“ и „бодрым“». Энди Уорхол

И еще один любопытный факт. Помните одну из самых известных работ Уорхола, банку томатного супа Campbell? Художник до старости обожал этот копеечный суп и всегда ел его прямо из банки.

5. Антон Чехов

Антон Павлович и его жена Ольга Книппер.

Антон Павлович всегда любил пошутить и относился с опаской к чересчур серьезным людям. Была у писателя одна необычная привычка: он обожал придумывать разные прозвища себе и близким друзьям и родственникам, да и героям своих произведений часто давал весьма чудаковатые фамилии. Известно более 50 псевдонимов писателя, среди которых числятся следующие: Врач без пациентов, Крапива, Человек без селезенки, Шампанский, Шиллер Шекспирович Гете, Антоша Чехонте и т. д. Не оставил без внимания Чехов и любимую жену Ольгу Книппер, которая стала обладательницей целой коллекции милых и смешных прозвищ. Вот какие обращения он использовал в письмах к ней: «милюся», «балбесик», «бабуся милая», «дуся моя насекомая», «кашалотик мой милый» и «крокодил души моей». Интересно, как она к ним относилась?

6. Никола Тесла

За известным изобретателем водилось множество странностей. Тесла обязательно считал объем и количество съеденной пищи, на дух не переносил вид женских сережек (особенно с жемчугом). В отелях физик селился только в те апартаменты, номер которых был кратен цифре 3, у него была привычка обязательно доводить все дела до конца — даже те, которые ему не нравились. Он боялся микробов, постоянно мыл руки и менял десятки полотенец в сутки. Спал изобретатель крайне мало: 2 часа он тратил на размышления и только 2 часа на сон. По слухам, Тесла обладал и даром предвидения: однажды отговорил друзей садиться в поезд, который чуть позже сошел с рельсов. Эта авария унесла жизни многих пассажиров. Никола Тесла любил создавать вокруг себя атмосферу мистики и загадочности, его эксцентричная натура была окружена множеством слухов. Возможно, некоторые его поступки были всего лишь игрой на публику: сейчас достоверно ответить на этот вопрос уже невозможно.

7. Альберт Эйнштейн

Говорят, что ученый постоянно уходил в свои мысли и собеседникам при разговоре приходилось повторять одно и то же по несколько раз. С молодости Эйнштейн отчего-то невзлюбил носить носки: он считал, что большой палец так или иначе проделает в них дырку. Вот что он написал в письме своей жене: «Даже в самых торжественных случаях я обходился без носков и скрывал сие отсутствие цивилизованности под высокими ботинками».

8. Альфред Хичкок

Мастер ужасов, режиссер Альфред Хичкок страдал овофобией. Это боязнь предметов овальной формы, и в первую очередь куриных яиц. Если официант в ресторане приносил яйца, Хичкок тут же менялся в лице. Режиссер обладал прекрасной памятью: он отлично знал названия и расположение улиц Нью-Йорка, а еще мог выучить наизусть телефонный или адресный справочник. Некоторые актеры его фильмов замечали, что после чаепития Хичкок мог бросить чашку за плечо: так он снимал нервное напряжение и ему не хотелось ругать актеров. А еще он всю жизнь боялся полицейских: этот страх шел из детства, и многие его фильмы были построены на страхе перед несправедливым обвинением. И напоследок: Хичкок боялся смотреть свои картины. «Меня пугают мои собственные фильмы. Я никогда не хожу на их просмотр. Я не знаю, как люди могут выносить просмотр моих фильмов».

Вот еще несколько причуд известных гениев

9. Говорят, известный химик Дмитрий Иванович Менделеев прославился среди соседей... нет, не благодаря своей таблице, а... чемоданам! Оказывается, он очень любил делать саквояжи, и получались они такими прочными и качественными, что от заказов не было отбоя. 10. Великий классик Ганс Христиан Андерсен мучился множеством страхов. Он боялся буквально всего: ограблений, потери паспорта, боялся гибели в огне и страшился потерять все зубы (отчего-то он считал, что от количества зубов зависит его плодовитость как автора). Писатель всю жизнь писал с ошибками: ему приходилось оплачивать услуги корректоров, и вылетало это в копеечку. Иначе было никак, ведь издательства попросту не приняли бы его произведения в печать. 11. Китайский политический деятель Мао Цзэдун никогда не чистил зубы. Отвечал он на это всегда просто: «А вы видели, чтобы тигр это делал?» 12. Французский писатель Оноре де Бальзак был заядлым кофеманом. Он не начинал писать, пока не выпивал 5 чашек кофе, и сравнивал действие кофеина с ударом, который подстегивает лошадь. Временами ему удавалось работать без остановки чуть ли не по двое суток подряд. Правда, со временем в организме писателя выработался иммунитет и кофе перестал работать, и тогда Бальзак перешел на зерна: в день он мог съесть до полкило кофейных зерен.

Знаете ли вы необычные привычки известных личностей? Расскажите в комментариях.