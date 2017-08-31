12 правил воспитания самых богатых людей планеты, благодаря которым их дети сами добиваются успеха

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Зачастую мы думаем, что дети самых богатых людей планеты растут в тепличных условиях: при полном достатке и минимуме проблем. Но, оказывается, самые успешные люди в мире делают акцент в воспитании совсем на другие вещи, которые гораздо важнее. Мы в AdMe.ru считаем, что, даже если вы не мечтаете вырастить миллионера, вам все равно стоит ознакомиться с правилами воспитания от миллиардеров из списка Forbes.

«Однажды, когда мне было 4 года, мама остановила машину за несколько миль до нашего дома и сказала, что теперь я должен сам найти дорогу домой через поле. Она преподнесла это как игру, и я только обрадовался возможности в нее поиграть. Я рос, и задания становились сложнее... Для многих такое воспитание может показаться суровым, но родители хотели, чтобы мы росли сильными и учились полагаться на самих себя».

«Мама делала маленькие деревянные коробочки для салфеток и корзины для мусора. Ее мастерская располагалась в садовом сарае, а наша работа состояла в том, чтобы ей помогать. Мы раскрашивали ее изделия, а потом их складывали...» Очень важно, когда дети имеют возможность помогать родителям. Это не только показывает им, как устроен мир, но и создает чувство локтя в семье и работе.

«Если вы хотите, чтобы ребенок понял, как работают двигатели, вы не будете сперва учить его пользоваться гаечным ключом и рассказывать ему все об отвертках», — говорит предприниматель. Он предлагает показать ребенку двигатель и спросить, как бы он разобрал его на части. Пытаясь решить поставленную задачу, он поймет, какие инструменты ему необходимы для этого, и начнет изучать, как они работают.

В жизни детям придется столкнуться со многими сложностями, и они должны быть готовыми к ним. «Я никогда бы не пошел в поход по собственному желанию, я делаю это лишь для того, чтобы они хоть иногда сталкивались с трудностями. Они должны сами готовить, и убирать, и делать все, что делают в походах».

«Умение правильно задавать вопросы развивает не только творческие способности, но и критическое мышление. Это является одним из важных условий успеха в наше время».

«Дайте возможность детям искать себя, свое призвание, поддерживайте их выбор. Даже если в некоторых вопросах они будут встречаться с проблемами — без этого невозможен подъем наверх».

«Наши дети росли в обычных условиях. Мы всю жизнь прожили в одном доме, который я купил в 1958 году. Они не расселялись в дорогие новомодные дома, не летали на частных самолетах. Они ездили до школы на автобусе. Каждый член семьи Баффетт в Омахе ходил в государственную школу. Дети ходили в ту же школу, где училась их мать. Поэтому они не считали, что мы финансово отличаемся от других».

Многие привычки взрослого человека родом из его семьи. Поэтому очень важно привить правильное отношение к деньгам как можно раньше. Например, в семье Рокфеллеров дети работали всегда. Их также учили контролировать свои доходы. Часть откладывали, часть отдавали на благотворительность, остальное тратили на свое усмотрение, при этом записывали расходы в специальные книги.

«Небрежное обращение приводит к порче вещей. Мы с женой не бежим покупать замену. Или вот еще пример: как-то приехали на дачу, и оказалось, что один из сыновей забыл сменную одежду. И всю неделю каждый вечер он сам стирал свои вещи».

«Мы устанавливаем время, после которого нельзя пользоваться гаджетами. В их случае это помогает уснуть в разумное время. Мы не давали смартфоны нашим детям, пока им не исполнилось 14 лет». Гейтс объяснил, что старается сделать так, чтобы дети использовали смартфоны для полезных занятий, например для выполнения домашних заданий или общения с друзьями.

В семье Стива Джобса была традиция: каждый вечер ужинать дома за большим столом на кухне, обсуждать книги, историю и многие другие вещи. Никто не доставал iPad или компьютеры. Дети были абсолютно не привязанными ко всем электронным устройствам.

Чак Фини ограничивал расходы детей и устраивал детей работать на каникулах. Сын Патрик продавал мороженое, а дочь Диана сама оплачивала все расходы. Все это для того, чтобы они знали цену деньгам и научились их ценить.