12 правил безопасности, которые работают на любом пляже
Пляжный отдых тонизирует и укрепляет организм, а плавание делает нас сильными и здоровыми. Но при этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, утопления входят в тройку основных причин несчастных случаев в мире.
AdMe.ru совместно с майором Всеросcийского общества спасения на водах Александром Зуевым напоминает вам о необходимости соблюдения правил безопасности.
Не купайтесь в одиночку
Плавать одному опасно, ведь даже опытный спортсмен не застрахован от несчастного случая. Коварство утопления в том, что оно происходит тихо и почти незаметно.
Отправляясь на пляж, лучше найти компанию и договориться между собой держать друг друга в поле зрения, когда кто-то собирается идти в воду. Таким образом вам смогут оказать помощь, если она понадобится.
Не спешите бросаться в воду
В незнакомом месте заходите в воду с берега и не торопясь. Это особенно актуально для озер и рек с непрозрачной водой.
Прозрачная морская вода тоже может таить опасность — помните о преломлении света. Вам может казаться, что глубины достаточно для безопасного прыжка, но проверять это своим телом — плохая затея.
Соблюдайте температурный режим
Последствия перегрева (гипертермии) в виде головной боли, тошноты и головокружения могут наступить не сразу, но очень неожиданно, и застать вас врасплох именно в воде.
Когда вы разгорячены, прыжок в воду с тарзанки или вышки может привести к синкопальному, «скачкообразному» утоплению вследствие эмоционального шока или резкого перепада температур. Происходит внезапная рефлекторная остановка сердца, клиническая смерть, и человек идет на дно.
Не устраивайте соревнования
Плавание наперегонки, заплывы «на слабо» и прочие подобные развлечения выглядят весело, но могут привести к трагедии. Лишний адреналин и чувство азарта мешают правильной оценке обстоятельств. К тому же, сделав рывок и победив в состязании, вы можете обнаружить себя вдалеке от берега совершенно без сил.
Даже в шутку не надо подныривать под купающихся людей, хватать их за конечности или удерживать. От неожиданности человек может запаниковать и уйти под воду или, пытаясь освободиться, нечаянно ударить вас.
Оценивайте дополнительные риски
- В заболоченных озерах, заросших тиной или кувшинками, часто живут вредные микроорганизмы и бактерии. Еще больше их в искусственных акваториях без проточной воды — прудах, затопленных карьерах. Подумайте дважды, прежде чем заходить в них.
- Избегайте купания в одном водоеме с утками, гусями и другими водоплавающими птицами, которые переносят личинки плоских червей — паразитов, вызывающих церкариоз, он же «зуд купальщика». Это заболевание не смертельно, но крайне неприятно.
- Обращайте внимание на рыбаков и их снасти. Рыбацкую сеть можно определить по небольшим буйкам на поверхности воды. Как и к любым другим буйкам, к ним лучше не приближаться.
- Также не забывайте, что леска от спиннинга может протянуться под водой на 20–30 м в любую сторону. Под водой ее не видно, но, затянувшись на ноге, она может создать опасную ситуацию, а металлические крючки — серьезно вас поранить.
- Помните о холодных течениях на глубине и бьющих ледяных ключах в озерах. Не ныряйте глубоко, пытаясь достать дна. Лучше держаться верхних, прогретых слоев воды. Внезапный перепад температуры может привести к спазму мышц.
Что делать при судороге?
Чтобы избежать судороги, сделайте небольшую разминку перед заходом в воду. Если спазм все же наступил в воде, главное — не паникуйте.
Наиболее часто судорога схватывает икроножную мышцу. Захватите рукой пальцы пострадавшей ноги и сильно потяните на себя, вытягивая пятку от себя. Другой рукой в это время разомните сведенные мышцы.
Следите за дыханием
Если вы хотите рассмотреть дно, подводную флору и фауну, используйте трубку для плавания. Частое и глубокое дыхание, а также долгая его задержка могут вызвать апноэ, головокружение и даже потерю сознания.
Время, которое мы можем провести под водой, в большей степени зависит не от набранного в легкие воздуха, а от количества углекислого газа в крови. Чем его больше, тем быстрее мозг посылает сигнал грудной клетке, и мы непроизвольно делаем вдох.
Нырять и плавать под водой следует от глубины к берегу.
Надувные игрушки дают чувство ложной уверенности
- Надувной матрас лучше оставить на берегу. Эти штуки отлично заменяют подстилку, но в воде они лишь кажутся надежными товарищами. На жарком солнце и под воздействием соленой воды матрас может сдуться в самый неподходящий момент. А также он может быть подхвачен порывом ветра вместе с человеком на нем и очень быстро уплыть далеко в открытое море.
- Дети часто пытаются нырнуть вместе с плавательным кругом и оказываются головой под водой, ногами вверх. Перевернуться обратно самостоятельно достаточно сложно.
- Из надувных нарукавников легко вывалиться, просто подняв руки вверх.
Чем раньше ваши дети научатся плавать самостоятельно, тем увереннее они будут себя чувствовать в воде, повзрослев. Не говоря уже про общую пользу для организма.
Запомните цвета пляжных флагов и их значение
- Белый или зеленый — купание разрешено. Он может не устанавливаться, если на пляже дежурят спасатели.
- Желтый — умеренное волнение на море. Купание разрешено, но соблюдайте осторожность.
- Красный — купаться запрещено.
- Двойной красный — запрещено даже заходить в воду.
- Черный — вероятность нападения акул. В России и странах СНГ может также означать запрет на купание.
- Фиолетовый или синий — опасные морские обитатели в прибрежной зоне.
- Коричневый, реже оранжевый — вода загрязнена.
- Красно-желтый — обычно их ставят два, обозначая участок, на котором дежурят спасатели.
- Черно-белый «шахматный» — место для серфинга. Будьте внимательны, чтобы не столкнуться со спортсменами и их досками.
- Голубой флаг с рисунком — вам несказанно повезло. Вы находитесь на одном из лучших пляжей мира, отвечающем самым высоким стандартам.
Купание ночью
Многие люди находят ночные купания захватывающими, необычными и оттого притягательными. Однозначных запретов на это развлечение нет, но надо понимать, что плавание в темноте рискованнее, чем днем.
Прежде всего потому, что по ночам на пляже нет спасателей. Если вам потребуется помощь, оказать ее будет некому.
А во-вторых, вы можете пораниться, наступив на что-то, чего вы просто не увидите. На морского ежа, например. Или наткнуться на стаю медуз, которые любят охотиться у берега по ночам.
Лодки и катамараны
- Во время прогулки на лодке, катамаране или любом другом плавательном средстве обязательно надевайте спасательный жилет. Подберите его по размеру и затяните все крепления на берегу.
- Подниматься на борт следует по одному. Во время движения не стоит раскачиваться, прыгать, сидеть на краях и ходить в полный рост. Это опасно не только для вас, но и для всех, кто находится на борту.
- Если ваша лодка все же опрокинулась — не паникуйте. На вас же есть спасжилет? Он не даст уйти под воду. Держитесь за борта лодки, стараясь не допустить ее переворачивания, и плывите к берегу.
Откажитесь от алкоголя до и во время купания
Это кажется очевидным, все об этом знают, об этом напоминают постоянно, но тем не менее практически половина всех несчастных случаев на воде связана с употреблением спиртных напитков.
Важно помнить, что как бы ни был оборудован пляж и сколько бы спасателей там ни дежурило, за вашу жизнь несете ответственность только вы сами.
Любите и берегите себя.
Фото на превью Pixabay.com, Pixabay.com