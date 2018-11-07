12 повседневных вещей, за которыми скрываются выдающиеся люди

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Многие перекусывают на работе сэндвичами, но не все знают, что это название произошло от фамилии их изобретателя, английского аристократа графа Сэндвича. Правда, было это задолго до того, как сэндвичи стали продавать в точках быстрого питания. Хотя и не так уж давно по сравнению со временем жизни короля Харальда Синезубого, в честь которого была названа современная технология Bluetooth, известная каждому, кто пользуется мобильным телефоном.

AdMe.ru расскажет вам о выдающихся людях, чьи имена стали нарицательными и дали название привычным нам вещам.

Кардиган: Джеймс Томас Браднелл, 7-й граф Кардиган

В гардеробе многих людей можно увидеть кардиган — вязаный жакет на пуговицах и без воротника. Но, пожалуй, не все знают, что назван был этот предмет одежды в честь своего изобретателя — английского генерала Джеймса Томаса Браднелла, 7-го графа Кардигана. Изначально кардиган представлял собой жилет, который английские военные надевали под форменный мундир для тепла, но постепенно он перекочевал в гардероб гражданских лиц, в том числе и женщин, и обзавелся длинными рукавами.

Меценат: Гай Цильний Меценат

Понятие «меценат» применимо к человеку, который за свой счет способствует развитию науки и искусства. Многие из таких людей вошли в историю, но началось все со знатного римлянина этрусского рода по имени Гай Цильний Меценат, который жил в I веке до н. э. и прославился как покровитель поэтов. Например, Горацию Меценат подарил свое имение, а Вергилию помог избавиться от насилия со стороны некоего центуриона и вернул отнятое у поэта имущество. Кроме того, Меценат состоял в дружеских отношениях с императором Октавианом Августом и мог влиять на последнего, сдерживая жестокие порывы правителя. По свидетельству Диона Кассия, Меценат однажды удержал Августа от вынесения многих смертных приговоров, написав тому всего лишь одну фразу: Surge tandem, carnifex! («Да полно же тебе, мясник!»).

Бойкот: Чарльз Бойкотт

Полное или частичное прекращение отношений с отдельным лицом или организацией, или бойкот, известно во многих странах как метод мирного сопротивления. И хотя само по себе бойкотирование применялось и ранее, официальное название этого вида борьбы появилось лишь в конце XIX века и связано с именем Чарльза Бойкотта, который работал управляющим у землевладельца лорда Эрна в ирландском графстве Мейо. В 1880 году, в рамках борьбы за справедливую арендную плату, право оставаться на земле и право свободной купли-продажи земли, Земельная лига Ирландии устроила забастовку и отозвала работников, необходимых лорду Эрну для сбора урожая в его имении. Бойкотт как управляющий начал бороться против этой забастовки, на что Лига ответила кампанией по его изоляции в местном обществе. Соседи перестали разговаривать с Бойкоттом, не садились рядом с ним в церкви, а магазины отказывались его обслуживать. В итоге управляющий не выдержал и покинул Ирландию, а его имя вошло в большинство языков мира.

Рукав реглан: Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, 1-й барон Реглан

Рукав реглан примечателен тем, что он выкраивается вместе с плечевой частью переда и спинки изделия. Но, как и в случае с кардиганом, этот элемент одежды пришел к нам из военной моды: именно такой крой рукава предпочитал британский фельдмаршал барон Реглан, который потерял правую руку в Битве при Ватерлоо. Нестандартный рукав помогал Реглану хотя бы немного скрыть недостаток, к тому же мундир такого покроя было удобно носить в дождливую погоду: из-за отсутствия шва вода не проникала под одежду. Помимо этого, подобный рукав позволял военным с большим удобством применять в бою холодное оружие, например саблю.

Спортивный купальник, или леотар: Жюль Леотар

Еще один предмет одежды, который изначально появился в мужском гардеробе, — спортивный купальник, он же леотар (или леотард). Назван был так в честь французского акробата Жюля Леотара, выступавшего в подобном костюме. В XIX веке леотары надевали только цирковые артисты, но в XX веке спортивный купальник проник в балет, художественную гимнастику, другие виды спорта, а благодаря появлению аэробики леотар стал популярной уличной одеждой в 1980-х: его носили с легинсами и юбками.

Силуэт: Этьен де Силуэт

Слово «силуэт» и его значение известны каждому, но не все догадываются, что оно произошло от фамилии французского контролера финансов Этьена де Силуэта (на коллаже слева), который прославился своей прижимистостью и желанием сократить расходы короля Людовика XV и его приближенных. Разумеется, это никак не способствовало популярности Силуэта, пусть его действия и были абсолютно оправданными. Чрезмерная бережливость Силуэта стала причиной появления фразы à la Silhouette, которую употребляли в отношении дешевых вещей. А еще в честь «скаредного» контролера было названо искусство портрета в виде тени — недорогая альтернатива для тех, кто не мог позволить себе заказать полноценный портрет у художника. Сам Силуэт не был изобретателем этой техники, но он любил выполнять подобные портреты. Пример такой работы (силуэт Джейн Остин, автор портрета — миссис Коллинз) вы видите на коллаже справа.

Ватман: Джеймс Уотман

Плотная белая высокосортная бумага с большой стойкостью к истиранию была также названа в честь своего создателя - английского бумажного фабриканта Джеймса Уотмана - старшего (англ. James Whatman, в русском произношении - Ватман). Сам Уотман изначально назвал свое изобретение wove paper (буквально - "тканая бумага"), но в русском языке прижилось именно такое название.

Саксофон: Адольф Сакс

Саксофон был сконструирован в 1842 году бельгийским музыкальным мастером Адольфом Саксом, назвавшим свое изобретение мундштучным офиклеидом (ныне устаревший духовой музыкальный инструмент). А известное нам название «саксофон» этому инструменту дал друг Сакса, французский композитор Гектор Берлиоз. Кстати, в английском языке слово «саксофон» (saxophone) часто сокращают до простого «сакс» (sax).

Bluetooth: Харальд I Синезубый

Технология беспроводного объединения устройств была названа в честь жившего в X веке короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубого (bluetooth буквально переводится как «синий зуб»), который объединил народы на территории современных Дании и Южной Швеции, где и была разработана эта технология. Принято считать, что король получил свое прозвище из-за плохого состояния зубов, правда, они были не синими, а скорее черными: слово blå в то время означало более темный цвет, чем синий.

Женский обольститель, или Казанова: Джакомо Казанова

Имя этого авантюриста и любителя амурных похождений стало нарицательным, но, в отличие от литературных персонажей Ловеласа и Дон Жуана, Джакомо Казанова — реально существовавший человек. Казанова много путешествовал, бывал он и в России, где его поразило то, что простой народ и слуги употребляют напиток, который показался ему восхитительным: речь идет о квасе. Кстати, число завоеванных Казановой женщин было не таким уж и огромным даже по меркам прошлого. Это подтверждает цитата из вступительной статьи к русскому изданию мемуаров Казановы: «...„донжуанский список“ Казановы может поразить воображение только очень примерного семьянина: 122 женщины за 39 лет... Так ли это много — три любовных приключения в год?»

Сэндвич: Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич

Порой самые гениальные изобретения появляются на свет благодаря обыкновенной человеческой лени. К таким вещам вполне можно отнести и сэндвич, который явился миру благодаря тому, что заядлому картежнику графу Сэндвичу не хотелось вставать с места, чтобы нормально пообедать. Граф имел привычку просиживать за игровым столом круглые сутки и просил подавать ему холодную говядину между двумя ломтиками поджаренного хлеба, чтобы не прерывать своих занятий и при этом не так сильно пачкать руки едой. Так известный всем сэндвич получил свое название и стал неотъемлемой частью культуры питания в больших городах.

Папарацци: Тацио Секкьяроли