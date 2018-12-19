12 повседневных вещей, у которых есть скрытое назначение

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Вещи, которые мы ежедневно используем в быту, кажутся такими обыденными, что мы редко подмечаем некоторые их особенности. Хотя если хорошенько присмотреться, то можно заметить, что кое-какие из этих предметов спроектированы с гораздо большим набором функций, чем мы привыкли считать. Например, маленькие щеточки на эскалаторе нужны вовсе не для того, чтобы чистить обувь, у них есть более интересное назначение, связанное с безопасностью.

AdMe.ru нашел несколько обыденных вещей со скрытыми функциями, о которых вам вряд ли было известно.

1. Крошечная заклепка на джинсах, о которой мы никогда не задумывались

Эти крошечные заклепки на ваших джинсах называются хольнитены. Их размещают в тех местах, которые чаще всего стираются и рвутся. Теперь вы знаете, благодаря чему ваши любимые джинсы будут жить вечно.

2. Рельефные цифры 57 на бутылке кетчупа Heinz

Do they give medals for the world's slowest ketchup? Stat: Heinz Ketchup exits the iconic glass bottle at .028 mph pic.twitter.com/ipH1US0pZ0 — Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) February 7, 2014

Целую вечность цифры 5 и 7 смотрят на нас с бутылок кетчупа Heinz, но мало кто знает, что это не просто маркировка бутылки. Так отмечается оптимальное место, куда нужно постучать, чтобы вытряхнуть соус на вашу тарелку. Так что когда будете в следующий раз есть что-нибудь с кетчупом, не нужно лупить по донышку: попробуйте ударить по маркировке.

3. Желобок на дне чашки

Маленькие желобки на дне чашек были сделаны для того, чтобы их удобнее было мыть в посудомойке. Если поставить чашку вверх дном, во время мытья в посудомойке там будет скапливаться вода, которая может пролиться, когда вы будете ее доставать. Благодаря желобу вода стекает. Также он не дает чашке треснуть от перегрева: когда в ней находится горячий напиток, прохладный воздух с помощью желоба поступает ко дну чашки.

4. Помпоны на шапочках — не просто милая деталь

Этот стиль был разработан для французских моряков, чтобы они не бились головами о низкие потолки на кораблях. Солдатам тоже понравились такие головные уборы. Вот как помпоны попали на наши шапочки.

5. Небольшое отверстие на конце измерительной ленты

Обычно на конце ленты любой рулетки имеется металлическая заглушка с небольшим отверстием. С его помощью ленту можно закрепить на гвозде: таким образом для измерений не нужно держать рулетку двумя руками. Кроме того, металлическая заглушка часто имеет зазубрины, которые пригодятся, чтобы оставить отметку, если карандаша нет под рукой.

6. Рельефные метки на клавишах F и J

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как люди печатают слепым методом, то ответ заключается как раз в этих рельефных метках. Попадая на клавиши с бугорками, указательные пальцы определяют местоположение остальных клавиш с помощью мышечной памяти.

7. Щетки по краям эскалатора нужны не для того, чтобы чистить вашу обувь

Может, вы и используете щетки на эскалаторе для чистки ботинок, однако истинное предназначение этих жестких ворсинок заключается в безопасности. Очень часто причиной несчастных случаев на эскалаторе становится попадание в механизм одежды и сумок, когда люди стоят слишком близко к краю. Нейлоновые щетки — своего рода психологическое оружие, которое заставляет нас держаться на безопасном расстоянии от перил эскалатора.

8. На отвертку можно надеть гаечный ключ

На большинство отверток можно легко надеть гаечный ключ, что позволит увеличить крутящий момент. Это свойство особенно полезно, когда нужно закрутить шуруп, который находится в труднодоступном месте.

9. Стрелка около значка топливного бака на панели приборов

Маленькая стрелочка около значка бензобака на панели приборов указывает, с какой стороны он находится. Крайне полезная штука, особенно когда берешь машину напрокат.

10. Крючки на зарядных устройствах Apple

Крючки на заряднике лаптопа можно использовать для наматывания провода, чтобы он не запутался у вас в сумке.

11. Маленькая точка рядом с камерой на iPhone — это не вспышка

Эта точечка — не вспышка, а микрофон, который включается для записи, когда вы используете основную камеру.

12. У большинства замков есть небольшие отверстия около замочной скважины

Когда замок используется на улице, в него могут попадать сор и вода. Эти дырочки нужны, прежде всего, для оттока воды и защиты от ржавчины и засорения. Также сквозь такое отверстие замок можно смазать изнутри.