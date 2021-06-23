12 посланий, которые королевские особы ловко зашифровали в одежде и аксессуарах

Как и все публичные люди, представительницы королевских семей не могут позволить себе вольнодумства. Поэтому, ограниченные строжайшими правилами протокола, они нередко выражают позицию завуалированно — посредством продуманных до мельчайших деталей нарядов и аксессуаров.

Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться изобретательностью герцогинь и принцесс и с удивлением обнаружили скрытые смысли, которые они заложили в свои образы.

Розовое платье Дианы

В 2018 году Меган Маркл вместе с супругом сопровождала королеву на ежегодной церемонии награждения молодых лидеров (Queens Young Leaders). Бледно-розовый костюм от Prada, в котором появилась герцогиня Сассекская, напомнил всем схожий наряд леди Ди. К тому же, как мы знаем, розовый был одним из любимых цветов матери принца Гарри. Многие сошлись во мнении, что таким образом Меган отдала дань уважения своей покойной свекрови.

Дань английской моде

Влияние Кейт Миддлтон на модную индустрию колоссально. Какую бы вещь она ни надела, та распродается за считаные минуты. Прекрасно зная об этом, супруга принца Уильяма часто отдает предпочтение британским брендам, в том числе новым, тем самым поддерживая отечественную моду. Так, не стал случайным ее выбор туалета для гала-вечера Национальной портретной галереи в 2017 году. Миддлтон блистала в образе, полностью созданном из вещей британских марок. На герцогине было кружевное платье в пол от Temperly London, которое она дополнила серьгами Kiki McDonough и клатчем Wilbur & Gussie. Эксперты сочли выход Кэтрин проявлением уважения английской модной индустрии.

Мамин клатч

Бывшая супруга принца Эндрю всегда славилась особым вниманием к деталям. Чего только стоит ее продуманный свадебный образ. В 2018 году герцогиня Йоркская дополнила яркий наряд для свадьбы своей младшей дочери принцессы Евгении невероятно трогательной деталью. В качестве аксессуара Фергюсон выбрала винтажную сумочку Manolo Blahnik, которую ее мать Сьюзан Баррантес выбрала для свадьбы Эндрю и Сары в 1986 году.

Демократичный образ для помолвки

В день своей помолвки Кейт Миддлтон предстала перед журналистами в скромном платье британского бренда Issa. Несмотря на свой потрясающий цвет и безупречный крой, наряд не отличался высокой стоимостью или богатым декором. Хотя до этого августейшие особы надевали в этот особый день сшитые на заказ туалеты от ведущих дизайнеров. Кейт своим образом ознаменовала начало новой современной эры в жизни королевской семьи и закрепила свою репутацию «посла британской моды».

Синий в поддержку медиков

В 2020 году во время посещения больницы королевы Елизаветы в честь 72-й годовщины Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Кэтрин появилась на публике в синем платье из шелка бренда Beulah London, чем выразила свою солидарность с медработниками, поскольку синий символизирует NHS.

Сумочка с завуалированным посланием

В 2018 году принцесса Беатрис появилась на скачках Royal Ascot в элегантном платье молочного оттенка, которое дополнила сумочкой с красноречивой надписью «Будь крутым, будь хорошим» (Be Cool Be Nice). Тем самым Беатрис в очередной раз выразила свою озабоченность проблемой буллинга. Ведь эта фраза не что иное, как девиз кампании по борьбе с психологической травлей подростков. До этого в одном из интервью принцесса призналась, что в детстве она часто сталкивалась с критикой, поэтому не понаслышке знает о данной проблеме.

Лаванда — символ душевного спокойствия

Для участия во Всемирном саммите по вопросам психического здоровья Кейт Миддлтон выбрала изящное платье от Emilia Wickstead. Хотя крой наряда был относительно простым, многие отметили его цвет. Лавандовый оттенок, ассоциирующийся со спокойствием и умиротворенностью, как нельзя лучше вписался в концепцию мероприятия.

Белый — цвет протеста

В 2018 году герцогиня Сассекская выступила в Южнотихоокеанском университете с эмоциональной речью о важности женского образования в развивающихся странах. А буквально через день после этого посетила Тонгу, появившись на званом ужине с королем и королевой в белоснежном наряде. Многие сочли выбор платья неслучайным. Ведь помимо того, что белый олицетворяет чистоту и невинность, он также является символом женского протеста.

Василек — символ Германии

Отправляясь куда-то с официальным визитом, члены королевской семьи всегда стараются отдать дань уважения принимающей стороне не только своим поведением, но и нарядами. Так, в первый день визита в Германию в 2017 году все семейство Кембриджских предстало в одежде разных оттенков синего, который традиционно ассоциируется с Пруссией.

Красный и белый — цвета польского флага

Герцоги проявили уважение и по прибытии в Польшу. Кейт по этому случаю выбрала белоснежный комплект, состоящий из приталенного жакета с баской и расклешенной юбки, от своего любимого бренда Alexander McQueen и дополнила его алым клатчем. На Уильяме же красовался багряный галстук. Красный и белый — главные символы Польши, поэтому можно со всей уверенностью предположить, что выбор этих цветов не был случайным.

«Распускающийся цветок»

Свадебное платье Кейт Миддлтон разрабатывалось модным домом Alexander McQueen. По задумке дизайнера Сары Бёртон, юбка наряда должна была напоминать распускающийся цветок, который как бы символизировал вступление невесты в новый этап жизни и ее открытость наступающим изменениям. Эффекта достигли с помощью множества слоев тончайшего шелкового тюля, которые открылись взору окружающих, когда подружка невесты Пиппа Миддлтон подняла шлейф сестры.

Дань свекру

В 2018 году Меган Маркл посетила торжественную церемонию British Fashion Awards специально для того, чтобы вручить награду автору своего свадебного платья — дизайнеру Givenchy Уэйт Келлер. Образ герцогини Сассекской стал одним из самых обсуждаемых. Наряд на одно плечо, подчеркивающий интересное положение герцогини, и яркий маникюр в очередной раз закрепили репутацию бунтарки миссис Маркл. А вот украшения супруги принца Гарри остались незамеченными, хотя несли в себе особое значение. Массивные позолоченные браслеты, украшающие правую руку Маркл, — творение ремесленников из Фонда Бирюзовых гор, основанного принцем Чарльзом. Тем самым Меган поддержала благотворительную инициативу и отдала дань уважения своему свекру.