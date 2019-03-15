12 популярных личностей, которых на самом деле никогда не существовало

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История — удивительная штука. Личности великих людей обрастают легендами, так что порой невозможно отличить правду от вымысла. И пока одни спорят о том, существовал ли на самом деле король Артур, другие сами создают легендарных персонажей.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться в том, каких же известных личностей не было на самом деле.

Лао-цзы

Древнекитайского философа Лао-цзы считают основоположником даосизма, но при этом существование самого Лао-цзы подвергается сомнению. Одни ученые считают, что под его личностью скрываются несколько авторов, а другие — что это собирательный образ философов Древнего Китая.

Аллегра Коулман

Журналист Марта Шеррилл придумала молодую звезду Голливуда Аллегру Коулман. В 1996 году Аллегра появилась на обложке Esquire. Статья, опубликованная в журнале, рассказывала об отношениях Аллегры с Дэвидом Швиммером и сообщала, что актриса скоро снимется в новом фильме Вуди Аллена, а Квентин Тарантино без ума влюблен в восходящую звезду. Цель у статьи была одна — рассказать, как работает Голливуд. В итоге вся эта история стала неплохим стартом карьеры Эли Лартер, которая изображала молодую актрису.

Вильгельм Телль

Народный герой Швейцарии и борец за независимость своей страны Вильгельм Телль известен прежде всего тем, что выстрелил из арбалета в яблоко, стоявшее на голове его сына. Долгое время он считался реальным человеком, однако сейчас подлинность легенды о Телле оспаривается историками. Скорее всего, это собирательный образ героя из античной мифологии и местных сказаний.

Алан Смити

В голливудском кинематографе сложилась традиция: если режиссер не хочет, чтобы его имя значилось в титрах, он использует псевдоним Алан Смити (Alan Smithee). Впервые это имя появилось в титрах к картине Дональда Сигеля «Смерть стрелка». У него есть свой профиль на IMDb. Данное имя указано как имя режиссера в 81 фильме, сценариста — в 18 фильмах, актера — в 9 фильмах, продюсера — в 8 фильмах. Гильдия режиссеров США запретила использовать имя Алана Смити в конце 90-х после выхода на экраны фильма «Гори, Голливуд, гори», где именно так и звали главного героя.

Король Артур

Наверняка все знают историю о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. О подвигах Артура и его рыцарей повествуют многочисленные легенды и романы, в основном касающиеся поисков Святого Грааля и спасения прекрасных дам. Но историки до сих пор сомневаются в реальности короля Артура. Скорее всего, это собирательный образ храбрых рыцарей Средних веков.

Пьер Брассо

В 1964 году журналист Эке Аксельссон решил провести эксперимент. Он взял несколько картин шимпанзе по имени Питер и объявил, что их написал неизвестный французский художник Пьер Брассо. Журналист отправил несколько картин на выставку. Критики высоко оценили полотна Брассо. Один из коллекционеров даже купил картину «художника». Вскоре общественность узнала, что полотна рисовала обезьяна. Но критики продолжали настаивать, что картины Брассо в тот день были лучшими в экспозиции.

Козьма Прутков

Произведениями писателя Козьмы Пруткова зачитывалось все русское дворянство в XIX веке. Но под псевдонимом «Козьма Прутков» скрывалась целая группа авторов. Чтобы писатель Прутков обрел узнаваемый облик, ему придумали биографию, родственников, имение, место работы и даже нарисовали его портрет.

Мику Хацунэ

У японской певицы Мику тысячи поклонников по всему миру. Она дает концерты, выступает на телевидении и снимается в рекламе, а на ее страницу в фейсбуке подписаны почти 2,5 млн человек. Но есть одно но: Мику — это комплекс компьютерных программ под названием Vocaloid. Основой для голоса Мику Хацунэ стал голос японской актрисы Саки Фудзита, а на концертах выступает голограмма певицы.

Мулан

Многие знают историю девушки Мулан, отправившейся на 12-летнюю войну вместо своего престарелого отца. Именем Мулан назван кратер на Венере, а чемпионат мира по футболу среди женщин даже назначил Мулан своим талисманом. Впервые о девушке заговорили в VI веке н. э., когда вышла поэма «Песнь о Мулань». Был ли у Хуа Мулань реальный прототип на самом деле, доподлинно не известно.

Джон Генри

История о темнокожем рабочем-путейце Джоне Генри легла в основу множества песен, городских легенд, мультфильмов и романов. Джон победил в соревновании паровой молот и быстрее него прорыл туннель. Но, к сожалению, организм рабочего не выдержал нагрузок, и он умер от истощения. О существовании Джона до сих пор спорят историки, ведь нет никаких документально подтвержденных фактов о том, существовал ли вообще Джон Генри и проводилось ли когда-либо подобное состязание.

Оссиан

Найденные писателем Джеймсом Макферсоном стихи воина Оссиана якобы были датированы III веком н. э. На самом же деле Макферсон соединил отрывки ирландских баллад с произведениями Гомера и Мильтона. Произведения Оссиана вдохновляли многих писателей по всему миру, даже когда мистификация раскрылась.

Царь Давид

Реальность царя Давида, как и царства, где он правил, подвергается сомнению. Долгое время ученые считали, что отсутствуют прямые свидетельства существования царя. Сейчас же мнения разделились: одни историки полагают, что Давид был всего лишь главой небольшого княжества. Другие считают, что Давид — это не более реальная фигура, чем король Артур.