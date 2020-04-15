12 популярных блюд, которые в ресторанах едят определенным образом. А не так, как мы привыкли

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Основные принципы этикета за столом известны, наверное, уже всем. Однако, помимо сведений о том, как правильно держать вилку и нож, культурному человеку необходимо знать, как нужно есть то или иное блюдо в общественных местах и на различных официальных мероприятиях. Выполнение этих простых правил позволит не ударить в грязь лицом в любом обществе.

Мы в AdMe.ru посмотрели, как нужно есть блюда из разных кухонь мира, чтобы выглядеть достойно в любом, даже самом лучшем ресторане.

1. Пицца

Пиццу в ресторане можно есть либо с помощью вилки и ножа, либо следует взять ломтик в руку, сложить вертикально, вдоль его середины, и откусывать небольшими кусочками: это предотвратит выпадение начинки. Бортики из теста есть не принято. Итальянцы придумали их для того, чтобы было удобно брать ломтик, когда пиццу едят руками.

2. Креветки

Неочищенные креветки, согласно правилам этикета, принято есть руками. Для этого следует одной рукой взять креветку за голову, слегка зажав ее пальцами, а другой сдергивать хвостик, тем самым обнажая мясо. Если креветки жареные или в темпуре, то на кончике хвоста часто оставляют немного панциря. В таком случае креветку следует брать рукой за кончик хвоста, макать в соус и есть очищенную часть.

3. Рис в азиатском ресторане

Удобнее всего есть рис палочками, если взять их обычным способом и повернуть кисть на 90°, чтобы палочки расположились не рядом с кистью, а как бы над ней. В таком положении палочки легко складываются и разъединяются, к тому же так гораздо сложнее уронить рис. Помимо всего прочего, значительно легче будет есть рис, если взять тарелочку в свободную руку и удерживать ее на небольшом расстоянии от себя.

4. Устрицы

Для целых устриц понадобится устричный нож: его нужно продеть между створками раковины и повернуть, чтобы разделить части. Держать устрицу необходимо плоской стороной вверх. После вскрытия устрицу нужно полить лимонным соком и втянуть в рот вместе с жидкостью, которая есть в раковине. Раскусывать и жевать ее не нужно!

5. Тайский суп том-ям

Традиционный тайский том-ям готовится с разнообразными приправами, травами и кореньями. Их не нужно есть, а следует сложить на отдельную тарелку. Крупные куски морепродуктов или мяса нужно есть палочками, все остальное — тайской ложкой. К данному супу обязательно подается рис. Его можно есть отдельно, как бы закусывая суп, а можно на ложке окунать его в бульон. Еще один вариант — смешать кусочки еды из супа с рисом. Бульон можно есть отдельно, а можно и вовсе оставить его нетронутым.

6. Мидии

Если к мидиям поданы щипцы, то ими нужно придерживать морепродукт на тарелке, а с помощью вилки есть мясо из раковины. Если мидии без соуса, их можно держать руками. Скорлупки следует складывать отдельно в специальную миску или на край своей тарелки. В неофициальной обстановке половинку раковины можно использовать в качестве ложки: взять створку с мидией и аккуратно втянуть моллюска в рот.

7. Блины

У себя дома блинчики можно есть руками, складывая их в трубочку или конвертик и макая в разнообразные начинки. В гостях же, в ресторане и в любом общественном месте, если блины поданы порционно, следует воспользоваться ножом и вилкой. Если же они выложены стопкой в центр стола, то нужно вилкой подцепить край верхнего блинчика, свернуть его в трубочку в направлении «от себя» и положить на свою тарелку.

8. Суп

Если суп густой, то ложку ко рту нужно подносить передним краем, если жидкий — боковой поверхностью. Не нужно тянуться к столу и тарелке всем телом. После еды не стоит класть ложку на стол: ее следует оставить в тарелке.

9. Раки

В раке можно есть мясо белого, розового или красного цвета. Начинать чистить его можно в любом порядке, но будет удобнее, если сперва оторвать ножки и клешни: можно сразу же выдавить содержимое себе в рот. Мяса, к слову, там достаточно, особенно если рак крупный. После нужно отделить голову и грудь от брюшка. Держать рака в процессе нужно брюшком вверх, иначе бульон может вытечь, а это тоже очень вкусная часть рака, или же можно чистить его над небольшой мисочкой. Возьмитесь за кончик хвоста и потяните мясо, чтобы полностью достать его. Далее необходимо отделить голову от груди. Для этого нужно потянуть за края панциря в разные стороны, после чего следует взять голову за кончик и окончательно отломить ее от панциря. Здесь, на внутренней стороне панциря, имеется мясо белого цвета: оно исключительно аппетитное, и его также можно съесть.

10. Суши

В Японии повара рекомендуют есть суши руками. Для этого нужно взять кусок большим и средним пальцами с боков суши за рис. Но и использование палочек тоже не возбраняется.

11. Мисо-суп

Мисо-суп чаще всего подают в небольшой глубокой чаше с крышечкой. Чашку необходимо взять одной рукой и, удерживая ее за донышко, пить бульон небольшими глотками. Затем палочками съедаются тофу, овощи и морепродукты. Закончив обед, нужно снова закрыть мисочку крышкой.

12. Использование васаби и соевого соуса

Как это ни странно, но мешать васаби с соевым соусом не нужно и даже неправильно. В хороших ресторанах необходимое количество васаби уже добавлено в каждый кусочек суши. Смешивание соевого соуса и васаби приемлемо только при употреблении сашими.