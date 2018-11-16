12 полезных товаров с AliExpress, которые можно купить с хорошей скидкой

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Интернет-магазин AliExpress за каких-то 8 лет своего существования стал одним из самых популярных сайтов в мире. А в 2017 году, по данным исследовательской компании TNS, AliExpress был самым популярным интернет-магазином в России. Кстати, интересно, что большая часть покупок (почти 22 %) совершается из России. Это и неудивительно, так как, помимо огромного ассортимента товаров и низких цен, AliExpress часто предлагает скидки, и иногда довольно ощутимые.

Конечно, среди невероятного количества товаров, иногда представляющих собой откровенное барахло, можно найти действительно интересные и полезные вещи. Нужно только внимательно читать описание продукта и отзывы покупателей. Что, собственно, и сделал AdMe.ru. Представляем вам 12 крутых и недорогих товаров, которые, судя по многочисленным отзывам, стоят своих денег и принесут одно удовольствие от пользования. А еще можно успеть купить их с ощутимой скидкой.

Портативная ручная кофемашина

Этот механический гаджет станет настоящим спасением для кофемана, так как с этим прибором эспрессо можно приготовить хоть в чистом поле. Только стоит взять с собой термос с кипятком, потому что портативная кофемашина не умеет нагревать воду. В идеале ею можно пользоваться дома, на работе, в гостях, в кафе — в общем, везде, где можно найти кипяток. Что касается использования, то в инструкции содержатся рисунки, которые без лишних слов объясняют, что куда насыпать и наливать и как затем собирать всю конструкцию. Этот простой в использовании прибор делает отличный эспрессо, и большинство покупателей в восторге от него.

Вертикальная омлетница

Это устройство готовит омлет в форме трубочки. Пользоваться им очень просто, впрочем, как и мыть после приготовления яиц. Завтрак в такой необычной форме наверняка понравится и детям, и взрослым.

Машинка для удаления катышков

Этот красивый прибор, как утверждают те, кто его купил, прекрасно справляется со своей работой. Он легкий, простой в использовании, запросто подарит новую жизнь старой одежде. В общем, если почитать отзывы, то у всех полный восторг. Вот, к примеру, варежки, на одной из которых катышки были удалены этой машинкой.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Этот увлажнитель, судя по многочисленным отзывам, на самом деле увлажняет помещение в отличие от других подобных на сайте товаров, которые просто ароматизируют воздух. Этот незаменимый во время отопительного сезона прибор может похвастаться таймером, дистанционным управлением, тихой работой и приятной подсветкой. Если полностью заполнить резервуар водой, работы увлажнителя хватит на 10–12 часов.

Сушилка для обуви

Напомним, что мы составили этот список на основе отзывов, большая часть которых одобряет тот или иной товар и советует к покупке. Итак, далее в списке у нас электрическая сушилка для обуви, которая, как обещает производитель, за несколько часов просушит даже очень мокрую обувь. А еще с помощью ультрафиолета избавит от бактерий. В последнее мы не очень-то верим, но, как пишут покупатели, после сушки в обуви никакого запаха не остается. В общем, все купившие очень довольны этим девайсом, за исключением пары досадных мелочей вроде короткого шнура и небольшого размера (на фото на сайте сушилка кажется больше).

Бесконтактный дозатор жидкого мыла

В этот дозатор встроен инфракрасный датчик, поэтому стоит только поднести к нему руку, как он выдавит порцию жидкого мыла. Кстати, дозатор выдает одинаковое количество мыла, независимо от продолжительности удержания руки возле датчика. В устройстве также есть звуковое оповещение об окончании выдачи мыла, а во время работы включается голубая подсветка. Он отлично будет смотреться в ванной, на кухне, в офисе или другом месте. Стильный внешний вид, неприхотливость и надежность сделали этот дозатор одним из самых популярных товаров среди себе подобных. И более 1 000 положительных отзывов это доказывают.

Мини-машинка для запаивания пакетов

Это устройство, как уверяют пользователи, будет хорошим помощником на кухне. Оно пригодится тогда, когда нужно плотно запечатать продукты в пакете. Некоторые утверждают, что для эффективной работы нужно немного приноровиться, но затем запаивание пакетов станет делом простым.

Стильный ночник «Луна»

Этот красивый ночник работает от сети, USB или от встроенного аккумулятора, которого хватает на 8–30 часов (зависит от яркости). Светит «Луна» белым и желтым цветом, а ее диаметр может быть от 8 до 20 см. Судя по восторженным отзывам, вживую ночник выглядит так же эффектно, как на сайте, и многие покупают сразу по несколько штук.

Настольное зеркало для макияжа

Это зеркало имеет светодиодную подсветку, а также 4 дополнительных зеркала поменьше, 3 из которых — с эффектом увеличения. Как пишут покупатели, пользоваться им очень удобно, светодиоды светят достаточно ярко, причем яркость можно менять, а увеличительные свойства зеркал упрощают нанесение макияжа.

Многофункциональный массажер

Этой массажной подушкой можно пользоваться как дома, так и в машине (все кабели и адаптеры есть в комплекте). А массажировать ею можно шею, спину, голени, талию и бедра. Как уверяет производитель, после массажа пропадает усталость, улучшается циркуляция крови и уходят болезненные ощущения. Удивительно, но покупатели пишут сплошь восхищенные отзывы: «не можем оторваться», «купили родителям, они в восторге», «промассажировать можно любой участок тела», «от разогревающего эффекта можно уснуть». В общем, если после тяжелого трудового дня у вас ломит все тело, эта штука наверняка вам понравится.

Портативные электронные весы

Эти весы, по заверениям продавца, главным образом предназначены для измерения веса багажа. Ведь многие знают, что превышение хоть на 1–2 кг обходится либо в копеечку, либо в избавление от лишнего груза. Но этого можно избежать, если с вами будет это портативное устройство. Оно способно взвешивать чемоданы и сумки весом до 40 кг, причем погрешность составляет всего 100 г. В общем, как пишут сотни пользователей, для любителей путешествовать этот гаджет — то что надо.

Стильный рюкзак со встроенной USB-зарядкой

Цена этой многофункциональной сумки на 60 % ниже, чем обычно. А купить ее стоит еще и потому, что она выглядит стильно, обладает встроенной зарядкой для смартфонов, а еще выполнена из водоотталкивающей ткани. По уверениям продавца, в сумку может поместиться 10-дюймовый планшет, наушники, зонтик, фотоаппарат, очки, книги и много других полезных и не очень вещей. И, судя по фотографиям, опубликованным во вкладке «Отзывы», все так и есть. В целом рюкзак получил только восторженные оценки.

Некоторые сотрудники редакции уже подумывают о покупке ручной кофемашины и ночника в виде луны. А вы себе уже что-то присмотрели из этого списка?