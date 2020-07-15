12 подсказок, которые спасут вас от речевого фиаско в минуту сомнения

Русский язык велик и могуч, а правила в нем еще более грандиозны и бесчисленны. Даже самые известные лингвисты наверняка иногда сомневаются, как правильно пишется слово или нужен ли знак препинания. Нам, простым смертным, далеко до лингвистов, поэтому и такие ситуации возникают намного чаще.

Мы в AdMe.ru за грамотность и образованность, поэтому надеемся, что эти подсказки помогут вам и вашим близким говорить и писать правильно.

1.

Как бы вы сказали: «пятисот» или «пятиста»? Конечно же, только «пятисот», «шестисот», «семисот», «восьмисот» и т. д. Чтобы не ошибиться, можете вспомнить для себя полную версию как проверочное слово: сдача с пяти сотен рублей, шести сотен и т. д.

2.

Как не ошибиться в написании слов «также» и «так же»? В первом случае союз можно приравнять к «и». Например: она также работает со мной в офисе. А в случае с «так же» частицу «же» можно опустить. Например: я сделаю так же, как в прошлый раз.

3.

Если вы сомневаетесь, нужно ли окончание -ов во множественном числе существительного в родительном падеже, то задайте себе 3 вопроса: Фрукт или плодовый овощ?

Мужского рода?

Заканчивается на твердый согласный? Если на все вопросы ответ «да», то нужно окончание -ов: купите 3 кг помидоров, мандаринов, гранатов, апельсинов.

Лайфхак для ленивых: в любой непонятной ситуации лучше преуменьшить и сказать «помидорчиков, апельсинчиков, мандаринчиков».

4.

Однажды мы с подругой ходили в кино. Простое предложение, но вот только есть сомнение насчет запятой после слова «однажды». Если вы не уверены, вводное это слово или просто наречие, вот вам подсказка: вводные слова, как правило, не отвечают ни на какие вопросы, а к слову «однажды» можно задать вопрос «когда?». Значит, запятая в данном случае не нужна.

5.

Если вы не можете вспомнить, как правильно склонять названия населенных пунктов, которые оканчивается на -ово, -ево, то мы поможем. Правильно: в Иванове, Ромашкове, Гильдееве. Так грамотно, даже если вам кажется, что это не так. Если у вас язык не поворачивается так сказать, тогда добавляйте родовое слово и оставьте окончание как есть: в городе Иваново, в селе Гильдеево и т. д. Исключение: если населенный пункт назван именем известного человека, то название не склоняется (например, в Репино).

6.

Если вы не хотите выглядеть глупо, добавив лишнюю букву в такое сложное для многих слово «мгновение», то запомните, что это слово связано чередованием гласных с глаголом «мигнуть». Так что никаких «мнгновений», пожалуйста.

7.

«За границу» или «заграницу»? Даже если вы не планируете никуда выезжать, полезно знать, как это сочетание правильно пишется. Само существительное пишется слитно: «заграница» (зарубежные страны). А вот существительное «граница» с предлогом «за» пишется уже раздельно и означает «за пределами страны». То же самое правило работает для слов «рубеж» и «город»: работать за рубежом, жить за городом. Проверять себя можно вопросами: где, куда, откуда? Если их можно подставить — смело пишем с пробелом.

8.

В корнях с чередованием гласных -е- / -и- (-бер- / -бир-, -блест- / -блист-, -дер- / -дир-, -жег- / -жиг-, -мер- / -мир-, -пер- / -пир-, -стел- / -стил-, -тер- / -тир-) пишем букву «и» только тогда, когда за корнем следует суффикс -а-: блестеть — блистать, запереть — запираю, стереть — стираю. Это правило легко ассоциируется с осликом Иа.

9.

Запомните: «вряд ли» и «навряд ли» всегда пишутся раздельно. В минуту сомнения вспоминайте Брюса Ли. Его имя подскажет.

10.

Во многих случаях запятая перед «как» не нужна. В этих случаях поможет хитрость: попробуйте мысленно заменить оборот наречием. Например: в школе мы изучали французский язык как факультатив (изучали (как?) факультативно); ведешь себя как девчонка (ведешь себя (как?) по-девичьи).

11.

Фрукту грейпфруту часто достается лишняя буква «к». На самом деле его название произошло от 2 английских слов: grape («виноград») и fruit («фрукт»). Если произнесете слово grapefruit, вы убедитесь, что никакого «к» там нет.

12.

Как бы вы написали: «экономкласс» или «эконом-класс»? Если у вас есть сомнения, ставить дефис или нет, то попробуйте вспомнить полную версию такого сложносокращенного слова. Экономкласс — экономический класс, госслужба — государственная служба, демоверсия — демонстрационная версия и т. д. Если есть полная версия, то дефис не нужен.

Может, и у вас есть маленькие хитрости, которыми вы пользуетесь в трудную минуту?