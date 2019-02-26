12 «почему», ответы на которые вы хотели бы знать, но забывали погуглить

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Почему трава зеленая, а небо голубое, почему Луна не падает на Землю, а люди не падают с Земли (если она круглая): у детей всегда миллион вопросов, ответы на которые порой непросто найти. Взрослея, мы все меньше интересуемся окружающим миром, а зря.

Мы в AdMe.ru уверены, что есть вопросы, ответы на которые будет любопытно узнать не только детям. Например, почему пингвины не примерзают к льдинам, животные не умеют говорить, а старые книги всегда особенно пахнут. Если вам уже интересно, ответы вы можете узнать прямо сейчас.

Почему люди говорят, а животные нет?

Нельзя сказать, что животные не разговаривают совсем. У многих из них есть свой простой язык, которого им достаточно для удовлетворения жизненных потребностей. Но разговаривать так же, как и люди, животные не в состоянии. У них другой речевой аппарат и другое строение мозга, которые не позволяют освоить речь. Предполагается, что люди начали прибегать к звукам, когда у них появились первые орудия труда и охоты. Руки перестали быть свободными и общаться жестами, как это делают обезьяны, уже оказалось сложно. Так стали появляться первые звуки и слова. У животных не было такой потребности в общении, они развивали слух, зрение и обоняние.

Почему рыбы зимой не промерзают насквозь?

Природа предусмотрела для рыб несколько защитных механизмов от мороза. Во-первых, крупные водоемы даже в самые сильные холода не промерзают насквозь, а вода на глубине значительно теплее воздуха. Во-вторых, организм рыб устроен так, что температура их тела подстраивается под температуру воды, поэтому рыбам не холодно. В-третьих, кровь рыб — это своего рода антифриз. Полярные виды вырабатывают специальные белки — гликопротеины, которые не дают промерзать насквозь даже при минусовой температуре.

Почему виноград не бывает червивым?

Личинкам насекомых для дыхания нужен кислород. Обычно он поступает к червякам через своего рода туннели, прогрызенные внутри фрукта. В ягодах винограда так много сока, что он бы затопил все проделанные ходы. Если бы черви попытались полакомиться виноградом, они бы попросту захлебнулись.

Почему слово «реанимация» пишется на скорой задом наперед?

Все проще, чем может показаться. Все предметы мы видим в зеркале отраженными, а слова — задом наперед. Когда водитель другой машины смотрит в боковое зеркало на дорогу, он видит слово «реанимация» в его правильном написании. Так он может быстрее опознать скорую и пропустить ее.

Почему старые книги имеют особый запах?

Вряд ли найдется четкое толкование, чем пахнут старые книги. Чаще всего в этом запахе люди чувствуют нотки дыма, земли и ванили. Этот аромат выделяется из-за разрушения целлюлозы и лигнина, которые входят в состав бумаги. Также на запах книги сильно влияет ее возраст.

Почему пингвины, выбираясь из воды, не примерзают к льдинам?

Ноги пингвинов очень интересно устроены. Ученые установили, что в ступнях этих птиц между артериями и венами происходит постоянный теплообмен. Холодная венозная кровь нагревается уже по пути от ног к телу, а теплая артериальная, опускаясь от тела к ногам, охлаждается. Таким образом получается, что пингвин не мерзнет, но его ноги всегда практически ледяные. Они настолько холодные, что лед под ними не тает и пингвин не примерзает к льдинам.

Почему пожарные ведра имеют форму конуса?

Есть несколько причин такой необычной формы пожарных ведер. Конусом легче зачерпнуть воду из открытого водоема, удобнее разбивать замерзший песок или лед, вода в таком ведре меньше расплескивается. А еще конусообразные ведра абсолютно непрактичны в быту. Шанс, что такое ведро украдут со щита пожарного инвентаря, минимален.

Кстати, конусообразные пожарные ведра существуют только в России.

Почему на банане появляются черные точки?

У всего есть свой срок, и, кажется, бананы это знают. Черные точки на их кожуре появляются там, где начинается отмирание тканей. Процесс отмирания запускают гены самих клеток, поэтому и очаги поражения возникают на всей поверхности плода.

Почему пыль на черном белая, а на белом — черная?

Наш глаз обладает ограниченной цветочувствительностью, мы не воспринимаем в мелких пылинках оттенки, а замечаем только их контраст с фоном. На самом деле пыль практически всегда одного цвета — она серая.

Почему мухи постоянно потирают лапками, как будто замышляют недоброе?

Часто можно наблюдать, как мухи чистят не только лапки, но и крылья, водят ножками по спине — так они чистятся. Конечно, лапкам уделяется особое внимание. На краю мушиных ножек есть 2 коготка и маленькие присоски с волосками, которые выделяют клей. Если в присоски попадают частички пыли или чего-то еще, у мух снижается способность ползать по наклонным поверхностям и определять вкус еды.

Почему птиц, сидящих на проводах, не убивает током?

Так как птица сидит только на одном кабеле и не соприкасается больше ни с чем, между кабелем и ней не возникает разницы потенциалов и ток по птице не течет. Но если птичка случайно заденет крылом соседний кабель, ее ударит током.

Почему зебры полосатые и зачем им полоски?

До недавнего времени считалось, что полоски нужны зебрам для маскировки от хищников. Но совсем недавно британские ученые доказали, что это не так. Биологи из Бристольского университета путем экспериментов с зебрами и лошадьми установили, что полоски на шкуре отлично спасают от назойливых насекомых. Мухи и слепни меньше беспокоят зебр, потому что испытывают сложности при посадке на шкуру животного: полосы их дезориентируют. Подробнее об эксперименте вы можете узнать здесь.