12 пикантных фактов о фрейлинах — женщинах, которые шли на многое ради близости к королеве

Мы многое знаем о блистательных королевах, которые вершили судьбы народов и разбивали сердца известных мужчин. Но за каждой правительницей скрывалась команда женщин, которая или поддерживала свою госпожу, или способствовала ее падению. Если корону даме могло подарить знатное происхождение, то для того, чтобы стать фрейлиной, от барышни требовались не только таланты, но и усилия.

Мы в AdMe.ru решили присмотреться, какие дамы оставались в королевской тени на протяжении веков.

Фрейлины появились с зарождением королевского двора

Первое упоминание о дамах, которые прислуживали королеве и состояли в ее свите, датируется IX веком н. э. Речь идет о государствах, расположенных в Европе. Как только супруга монарха стала играть важную роль в управлении страны, ей понадобились наперсницы и помощницы. Обязанности фрейлин менялись из века в век, но эта должность всегда считалась почетной. И отдавали ее представительницам знатных семейств. Обычно фрейлины делились на 2 группы. В старшую входили супруги аристократов. Младшими были незамужние барышни из влиятельных семейств. Девочек отправляли во служение, когда им исполнялось 16 лет. Если взрослые матроны были скорее подругами королевы, то юные девы выполняли поручения попроще: помогали хозяйке одеваться, готовиться ко сну, принимать ванну и прочее.

Придворные дамы обладали множеством достоинств

Чтобы попасть во служение к монарху, одного только аристократического происхождения было мало. От кандидатки на должность фрейлины ожидали умения читать, писать, музицировать и шить. А также грации, талантов в верховой езде, танцах и актерской игре. Дамы не только развлекали королеву чтением вслух, пением и игрой на музыкальных инструментах. Они вели ее переписку, ведали финансами и гардеробом. А еще очень много шили.

Институт фрейлин стал первой женской школой

Знатные семейства прикладывали все усилия, дабы пристроить дочерей ко двору. Должность фрейлины открывала перед девушками великолепные брачные перспективы. Обычно барышни оставались во служении несколько лет, а потом получали выгодное предложение руки и сердца. Во времена правления Марии I и Елизаветы I пребывание девочек во дворе напоминало посещение элитарной школы. Здесь они приобретали необходимые знания и светский лоск. Родители должны были обеспечить юных особ двумя туалетами, постельным бельем и высылать деньги на карманные расходы. Годовое жалованье фрейлин во времена Екатерины Брагансской, супруги Карла II, составляло всего 10 фунтов в год. Траты бедных девушек настолько превышали их доходы, что они буквально клянчили деньги у патронов. Поэтому в последующие годы заработок этих «мелких попрошаек» вырос в 30 раз.

Их труд не всегда оплачивался

В XVI веке королевский двор был одним из немногих мест, где женщина могла сделать карьеру. Должность фрейлины не только обещала выгодный брак и всевозможные материальные блага, но и позволяла заработать приличные деньги. Однако не все дамы получали за свои труды заработную плату.

К тому же монархи порой задерживали выплаты и могли проявлять некоторую скупость. Зато придворным дамам доставались старые наряды королевы, а иногда и драгоценности. Во времена Марии-Антуанетты фрейлинам платили свечами (хотя была у барышень и фиксированная зарплата). В XVIII веке освещение дома было дорогим делом, так что придворные дамы могли сэкономить немало денег благодаря такой щедрости.

Ловкая фрейлина могла разбогатеть и сделать карьеру

Иногда фрейлины попадали ко двору королевы вопреки желанию последней. Карл II, который прославился как большой дамский угодник, постоянно пристраивал во служение к супруге своих дам сердца. Самой известной из них была Барбара Вильерс. Придворные восхваляли ее красоту, и Барбара заказала несколько своих официальных портретов. А затем растиражировала их и стала продавать, став самой узнаваемой женщиной той поры в Англии. Другим источником доходов фрейлины было королевское время. Вильерс продавала всем желающим аудиенции с Карлом II. Навряд ли Екатерина Брагансская, супруга короля, была довольна своей фрейлиной.

Служебные обязанности не всегда были приятными

Фрейлины не только развлекали королеву, но и ведали всеми бытовыми вопросами. Так, Елизавета I предпочитала трапезничать у себя в покоях вдали от чужих глаз. Фрейлины должны были нарезать для нее еду и подготовить напитки. Они же одевали королеву, мыли, занимались ее макияжем и даже сопровождали в уборную. Только самые близкие придворные дамы видели лицо королевы без косметики. Одна из компаньонок обязательно сопровождала Елизавету в спальню и оставалась там всю ночь. Из-за того, что все аспекты интимной жизни королевы, начиная от нынешнего объекта ее романтического интереса и заканчивая регулярностью цикла, были известны фрейлинам, Елизавета очень тщательно выбирала придворных.

Фрейлины следовали строгим правилам

Среди придворных дам существовала жесткая иерархия, и каждая могла выполнять только свои должностные обязанности. Порой это приводило к конфузам. Однажды Марии-Антуанетте пришлось принимать посетительниц в чем мать родила, так как в присутствии более знатных дам фрейлины не могли заниматься ее туалетом.

Правила тоже менялись с годами. Кто-то ждал от своих дам некоторой свободы в нравах, другие требовали исключительной благонравности. Анна Болейн, которая сама сменила должность фрейлины на статус королевской супруги, вполне обоснованно опасалась конкуренции со стороны других женщин. А посему ее придворные расхаживали по дворцу с молитвенниками и все свободное время посвящали шитью. Джейн Сеймур, которая была фрейлиной у двух предыдущих королев, повторила трюк Анны и увела хозяйского мужа. После того как Джейн стала супругой Генриха VIII, она много внимания уделяла внешнему виду своих дам. Она даже объявила о минимальном количестве жемчужин, украшающих дамские платья.

Монархи контролировали каждый их шаг

Матримониальное счастье фрейлин было в руках монархов. Именно королева давала разрешение на брак своим дамам. И добиться от нее согласия иногда было непросто. Елизавета I жестоко карала приближенных, которые сочетались браком без ее ведома. Бесс Трокмортон из-за свадьбы попала в тюрьму на пару с мужем. Если заполучить вожделенную должность при дворе было сложно, то уволиться — вообще невозможно. Фрейлина могла покинуть королеву лишь на время и по весьма серьезному поводу. Например, для рождения ребенка. Но и в этом случае дама должна была вернуться как можно быстрее. В XVIII веке придворные не могли отлучиться, не получив предварительного согласия королевы. А та могла запретить даже невинный поход в туалет. Так что фрейлинам приходилось или терпеть, или по возможности маскировать предательские следы своей несдержанности. Кроме того, придворным дамам запрещалось сидеть или скрещивать руки в присутствии монархов.

Фрейлины повсюду сопровождали свою госпожу

Когда будущая королева отправлялась ко двору своего предполагаемого супруга, к ней обязательно присоединялись дамы. На эту почетную роль отбирали самых красивых девушек. Будущий супруг Екатерины Арагонской отдельно прописал внешнюю привлекательность как обязательное условие для фрейлин своей жены. Правда, не всем монаршим особам удавалось сохранить компанию в неприкосновенности на чужбине. Четырех подруг Марии Стюарт во Франции отправили в Доминиканский монастырь.

Дамы присутствовали при самых важных моментах в жизни королевы

Практически ни один момент из королевской жизни не проходил без фрейлин. Неизвестно, смогли ли дамы попасть на свадьбу Анны Болейн и Генриха VIII. Церемония прошла в секрете от большинства дворян, и свидетели поклялись сохранять молчание. Зато на церемонии коронации фрейлины уже присутствовали и стояли подле будущей королевы. Они держали перед Анной клочок ткани, чтобы супруга короля при необходимости могла сплюнуть.

Именно фрейлины, а не правитель страны первыми видели лицо будущего наследника или наследницы. До XVIII века мужчины, даже будущие отцы, не допускались в королевскую спальню в этот момент. Акушерки и придворные дамы присутствовали при родах королевы.

Из придворных получались отличные шпионки

Фрейлины участвовали и во всех придворных мероприятиях: балах, маскарадах и приемах. Они должны были представлять свою госпожу, общаться с дипломатами, заморскими послами и первыми лицами государства. Это давало дамам доступ к весьма ценной информации, которую барышни использовали или на благо своей королевы, или для собственных целей. История знает нескольких фрейлин, которые занимались разведкой. Одна из самых интересных особ — Люси Хей, графиня Карлайл, которая служила фрейлиной при дворе королевы Генриетты-Марии. Некоторые исследователи считают, что девушка умудрялась одновременно шпионить для двух противоборствующих сторон: партии короля Карла I и Кромвеля. Возможно, именно Люси Хей стала прототипом Миледи в романе Дюма «Три мушкетера».

Они влияли на дела в государстве

Придворные дамы могли стать и грозным оружием в умелых руках. Екатерина Медичи собрала свой «Летучий эскадрон» из умных и обворожительных женщин. Фрейлины помогали ей влиять на государственные процессы, докладывали ценную информацию и просто были украшением двора. Привязанность королевы Виктории к своим дамам чуть не вызвала политический кризис. Новый премьер-министр попытался заменить нескольких фрейлин в свите молодой правительницы. Виктория решительно воспротивилась, и государственный муж был вынужден подать в отставку.