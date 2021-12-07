12 персонажей русской классики, которых мы раньше любили. А с возрастом просто тошно от них становится

Мы привыкли к тому, что литературные персонажи четко делятся на положительных и отрицательных. В школе нас учили, что, к примеру, Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» — идеал русской женщины, а Чацкий из «Горя от ума» — обличитель пороков общества. Но, как и живые люди, герои отечественной классики далеко не совершенны.

Мы в AdMe.ru проанализировали поведение культовых персонажей отечественной литературы и поняли, что зря их идеализировали.

Андрей Болконский — «Война и мир»

Болконский кажется идеалом мужчины, воплощением смелости и благородства. Но все его подвиги остались на поле боя. В жизни герой слабохарактерен и не способен взять на себя ответственность. Наташа Ростова, по сути, стала для него средством избавления от депрессии. Андрей был на порядок старше девушки, но не смог выстроить отношения с неопытной невестой. Не решившись противостоять отцу, потребовавшему отложить свадьбу на год, Андрей уехал за границу и оставил Наташу тосковать в одиночестве. Неудивительно, что Ростова изменила жениху: в таком ветреном возрасте и при столь долгой разлуке это объяснимо. Но даже в этой ситуации Болконский не проявил мудрость как старший и более опытный, а опять ушел от проблем, уехав на службу.

Татьяна Ларина — «Евгений Онегин»

На основе характеристики героини, которая, согласно описанию Пушкина, «дика, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива», психологи выделили следующие признаки отклонения от стандартов поведения: предпочтение уединения и фантазирования общению с людьми, отсутствие друзей и доверительной связи с родными, игнорирование социальных норм. Все это говорит о расстройстве личности Татьяны, а ее письмо Онегину — это проявление истерического состояния. Среди читателей бытует мнение, что по отношению к Евгению Татьяна ведет себя неделикатно и эгоистично. Полюбив Онегина, она почему-то решила, что он должен ответить ей взаимностью. При этом Евгений поступил благородно и «не злоупотребил чрезмерным доверием» юной девушки. А то, как героиня отказала Онегину впоследствии, характеризует ее как мстительную особу.

Алексей Вронский — «Анна Каренина»

Анна влюбилась в Алексея с первого взгляда, да и сам Вронский воспылал к ней страстью. Однако на настоящие и глубокие чувства он оказался неспособен. Анна пережила множество испытаний: решилась расстаться с мужем и открыто жить с человеком, которого любит, была отвергнута обществом, лишилась возможности быть рядом с сыном, чуть не погибла при родах. Однако Вронский ни в чем не поддержал возлюбленную. Героя стали напрягать истерики Анны, которые были всего лишь проявлением стресса. Ради Вронского она пожертвовала всем, а взамен получила только холодность. Чтобы избавить себя от выяснения отношений, Алексей начал все чаще проводить время вне дома. Жаждущий лишь физических удовольствий, он оказался не готов проявить терпение, понимание и ответственность.

Лиза Калитина — «Дворянское гнездо»

Лиза с детства была глубоко верующей и замкнутой девушкой. Она мечтала отречься от всего земного, а стремление к личному счастью считала грехом. Тем не менее это не помешало ей вступить в связь с Лаврецким. Причем отношение ее к Федору Ивановичу было довольно жестоким. По сути, она перепутала любовь с состраданием и прониклась чувством к герою из жалости, поскольку ему изменила жена. Дав понять Лаврецкому, что его чувства взаимны, Лиза вселила во влюбленного мужчину надежду. Но внезапно вспомнила о своем нравственном долге, поэтому решила перекроить возлюбленного и сделать его верующим. Не добившись этого, Лиза отстранилась от Лаврецкого. А когда несчастный герой посещал ее в монастыре, даже не смотрела на него. Пытаясь проявлять благородство, Лиза лишь больнее ранила человека.

Александр Чацкий — «Горе от ума»

Обычно Чацкий представляется нам единственным положительным героем комедии. Умный, образованный и прогрессивный, он обличает пороки косного московского общества. Но если посмотреть на ситуацию со стороны остальных персонажей, это выглядит так: какой-то юнец, только приехавший из-за границы, решил разрушить общественные устои и научить людей жизни. То, как Чацкий поступает с Софьей, тоже вызывает вопросы. Он влюбился в юную девушку и неожиданно уехал на 3 года. Столкнувшись с холодностью Софьи по возвращении в Москву и узнав, что у нее уже есть новый избранник, Чацкий воспринял это как предательство. Хотя предполагать, что такая молодая барышня будет верна кавалеру, оставившему ее надолго без известий о себе, довольно самонадеянно.

Ольга Ильинская — «Обломов»

Изначально знакомство Ольги Ильинской с Ильей Обломовым подразумевало эксперимент по пробуждению душевных сил и личности в нем. Попытки подогнать человека под собственные идеалы, к тому же против его воли, не красят Ильинскую (и Штольца вместе с ней). Обломов, действительно влюбившийся в девушку, побоялся столь резких перемен. А Ольга, вроде бы тоже любившая Илью, на деле не захотела принять его таким, какой он есть. Логическим завершением их романа стало то, что Обломова вконец испугал напор Ольги, а она разочаровалась в нем. Хотя она с самого начала знала, что этот человек представляет собой. Выйдя замуж за Штольца, Ольга словно осталась не до конца удовлетворенной. В каждом из героев ей не хватало качеств другого. Есть ощущение, что Ильинская придумала идеальный образ мужчины, которого в природе нет.

Тарас Бульба — «Тарас Бульба»

Тарас Бульба — представитель старого казачества, человек прямолинейный, грубого нрава, воспитанный в неуклонном почитании традиций. Он борется за интересы своего народа и готов ради него жертвовать всем, включая собственную жизнь. Но прежде всего Тарас не жалеет жену, с горечью в сердце встретившую весть о том, что супруг забирает сыновей. Не бережет он и своих детей, жертвуя их жизнями. Бульбе и в голову не приходит, что Андрий и Остап могут иметь другие приоритеты. Его не интересуют чувства сыновей: глубокую любовь Андрия к иностранке он считает предательством. За убеждения сына, отличные от собственных, Тарас лишает его жизни. С Остапом он тоже поступает не по-отцовски, даже не попытавшись спасти его от казни.

Анна Одинцова — «Отцы и дети»

Считается, что Базаров смог внутренне измениться именно благодаря Одинцовой, которую он полюбил. Однако такой цели у женщины не было, все произошло само собой. В целом Анна достаточно хладнокровно и безжалостно обошлась с Евгением. Возможно, их чувства нельзя в полной мере назвать взаимными, но Базаров явно сильно привлекал ее. Одинцова первая пригласила Евгения с Аркадием к себе в гости. Анну влекло к Базарову, но, когда тот переступил через свои принципы и признался ей в любви, она не ответила ему тем же. По сути, именно Одинцова является истинной нигилисткой в романе. Она хочет от жизни лишь безмятежности и покоя, которых Базаров ей дать не может. Будучи расчетливый дамой, в финале она выходит замуж за юриста «не по любви, но по убеждению».

Аркадий Кирсанов — «Отцы и дети»

Водя дружбу с циником и нигилистом Базаровым, Аркадий и сам пытался следовать навязанной ему моде на отрицание всех традиций и ценностей. Безропотный и слабовольный, Кирсанов не представлял особого интереса как личность. Он был ленив, ничем толком не занимался. В романе даже не говорится о его профессии, лишь упоминается, что Аркадий — человек образованный. Видимо, заурядность и сподвигла его сделать Базарова своим кумиром. Неоднозначны и поступки Аркадия. Влюбившись в Одинцову, но от робости не сумев рассказать ей о своих чувствах, он переключился на сестру Анны. Сложилось впечатление, что Аркадий выбрал Катю лишь потому, что Анна оказалась ему не по зубам. С Базаровым Кирсанов и вовсе поступил подло. Во время болезни Евгения он к нему ни разу не наведался, а после ухода Базарова из жизни не вспоминал о том, кого когда-то считал другом.

Вера — «Герой нашего времени»

Героинь лермонтовского романа принято жалеть, так как они страдают от бездушного и циничного Печорина. Однако Вера стоит особняком. В отличие от других женщин в произведении — невинной Бэлы и капризной княжны Мери, которой льстит внимание мужчин, — Вера прекрасно понимает, что имеет дело с законченным эгоистом. Но все равно продолжает добровольно с ним встречаться. Вера возобновляет отношения с Печориным, уже будучи в браке. В своей беззаветной любви к нему она напрочь забывает о чувствах других людей. Вера изменяет мужу и советует Печорину открыто ухаживать за княжной Мери для отвода глаз от их романа. И если с ним Вера слаба, то в других ситуациях она умеет быть прагматичной. Замуж она выходит за богатого мужчину не по любви, а для того, чтобы обеспечить сыну достойную жизнь.

Григорий Мелехов — «Тихий Дон»

Григория, как правило, не принято причислять ни к положительным, ни к отрицательным героям. Читатель сам решает, как ему относиться к удалому казаку, не приемлющему человеческую жестокость, ценящему дом, семью и любовь. Однако, несмотря на эти принципы, Григорий не раз выступает на стороне врагов своего народа и ломает жизнь женщинам, которые его любят. Мелехов никак не может определиться со своей позицией не только на войне, но и в любви. Он заводит отношения с Аксиньей, зная, что она замужем, а потом безропотно женится на девушке, которую выбрали родители. Жену Наталью Григорий тоже мучает и в конце концов доводит до отчаянного и рокового поступка. Из-за него погибает и Аксинья. По сути, окружающим его людям Григорий приносит лишь страдания.

Лара Антипова — «Доктор Живаго»

Лара кажется воплощением чистоты души и богатства внутреннего мира. Но многие ее поступки подчеркивают ее несколько эгоистичную и слабовольную натуру. Так, Лара начинает встречаться с Комаровским, будучи в достаточно сознательном возрасте, чтобы понимать, что поступает неправильно, вступая в отношения с любовником матери. Но ей льстит то, что красивый мужчина полюбил ее и тратит на нее деньги и время. Спасение от связи, в какой-то момент измучившей Лару, девушка находит в браке с давним другом Павлом Антиповым. Не испытывая к мужу настоящей любви, Лариса тем не менее обижается на него за уход на фронт. В конце концов она встречает Юрия Живаго, которого действительно полюбила. Лара никогда не забывает о том, что он женат, но все равно крутит роман с чужим мужчиной, как когда-то с Комаровским.