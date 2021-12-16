12 литературных героев, которых авторы, оказывается, списали с реальных людей

Многие герои известных литературных произведений настолько хорошо запомнились нам благодаря книгам и популярным экранизациям, что кажется — они действительно существовали и переживали описанные приключения. В некоторых случаях мы близки к истине, ведь писатели вдохновлялись историями реальных людей. Причем зачастую жизненные перипетии этих личностей превосходят любые авторские фантазии.

Мы в AdMe.ru задались целью узнать, какие же исторические личности скрываются за известными книжными героями. Возможно, их биографии тоже достойны издания.

Сэмуайз Гэмджи



Джон Рональд Руэл Толкин обычно не слишком-то распространялся о том, какие реальные события или люди вдохновили его на создание сюжетных линий и персонажей. Однако в одном из своих писем он упомянул, что напарник и друг Фродо Сэмуайз Гэмджи был списан с простых солдат и денщиков, которые окружали автора во время Первой мировой воины. Эти деревенские мальчишки не только участвовали в сражениях, но и занимались бытовыми вопросами: готовили и ухаживали за снаряжением офицеров. Толкин отмечал, что эти юноши во многих моментах превосходили его самого.

Аббат Фариа

У героев приключенческого романа Александра Дюма были реальные прототипы. Так, гениальный ученый, аббат Фариа, который становится наставником Эдмона Дантеса и помогает ему спастись из заключения, был списан с существовавшего человека. Аббат Фариа в действительности жил в конце XVIII и начале XIX века, но не он вдохновил Дюма на создание столь яркого образа. Скорее всего, это был известный французский ученый Деода Гратэ де Доломьё, который в юном возрасте попал в Мальтийский орден и был заключен в тюрьму за участие в дуэли. В застенках юноша занялся наукой и сделал несколько важных открытий в сфере геологии. За что и был помилован и отпущен на свободу. На протяжении жизни он много путешествовал, занимался исследованием горных пород и историей земли. Минерал доломит назван именно в его честь.

Капитан Немо

Изначально капитан Немо, известный персонаж произведений Жюля Верна, был родом из Польши. Но под давлением редактора писатель изменил историю своего героя и сделал его бунделкхандским принцем, который возглавлял восстание в Индии. Точно сказать, каким именно реальным польским деятелем вдохновлялся Верн, сложно. Это мог быть, например, капитан Адам Мерославски, который захватил остров Амстердам, расположенный в Индийском океане. Затем Мерославски объявил землю собственностью Франции и управлял Амстердамом.

Филеас Фогг

Образ Филеаса Фогга, который вместе со своим камердинером Паспарту отправился в кругосветное путешествие, чтобы выиграть спор, Жюль Верн срисовал с реального человека. Американец Уильям Перри Фогг прославился своими странствиями. Изначально он продавал фарфор в родном городе. Но потом рискнул обогнуть земной шар и даже побывал во внутренних районах Японии, что удавалось немногим его землякам. Его письма с путевыми заметками печатала кливлендская газета. А позже они были изданы отдельным тиражом.

Элиза Дулиттл

На создание пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу вдохновила поэма Овидия «Метаморфозы». В основу произведения легла история скульптора, который безнадежно влюбился в свое творение. В фильме этого персонажа изобразила Одри Хепберн. Однако у милой цветочницы Элизы, похоже, существовало несколько реальных прототипов. Одним из них могла быть Сабрина Сидней. В ее жизни также произошла судьбоносная встреча. Писатель Томас Дэй отчаялся найти спутницу жизни и поэтому решил собственноручно воспитать идеальную супругу. Он серьезно подошел к вопросу: выбрал простую девушку Сабрину и занялся ее образованием. Барышне преподавали грамоту и арифметику, учили ведению хозяйства и прочим необходимым в браке вещам. Сам Дэй называл свою задумку экспериментом и в какой-то момент даже признал его неудачным. Но от матримониальных планов не отказался. Когда Сабрина узнала, что роль жены была для нее запланирована с самого начала, она решительно порвала с писателем и вышла замуж за другого. Впоследствии она стала директрисой школы и до самой старости отказывалась обсуждать с кем-то свои отношения с Томасом.

Мистер Дарси

Джейн Остин подарила миру одного из самых ярких мужских персонажей — мистера Фицуильяма Дарси. Мы запомнили в этой роли темноглазого брюнета Колина Ферта. В жизни он, скорее всего, выглядел иначе. Исследователи долго пытались выяснить, кто же вдохновил писательницу на создание этого героя. Доктор Сьюзан Лоу после 5 лет исследований предположила, что это мог быть Джон Паркер, граф Морлей. Лорд был женат на Фрэнсис Тэлбот, с которой Остин дружила. Как раз в то время, когда Джейн писала роман «Гордость и предубеждение», она часто приезжала к приятельнице с визитами.

Дороти Гейл

Когда Фрэнк Баум писал книгу «Удивительный волшебник из страны Оз», то главную героиню он решил назвать в честь любимой племянницы своей супруги. Жена Баума была очень привязана к девочке и сильно горевала, когда малышка безвременно покинула этот мир. Но некоторые черты характера Дороти Баум мог позаимствовать у своей известной тещи, писательницы и активистки Матильды Джослин Гейдж. Женщину часто называли самым логичным и бесстрашным автором тех времен. Она не только выпустила множество статей, но и была редактором нескольких периодических изданий. Матильда Гейдж оказала большое влияние на своего зятя, Фрэнка Баума.

Феджин

Персонажи романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист», скорее всего, были срисованы с вполне реальных людей. Главаря преступников Феджина, возможно, звали Айки Соломон. Он был известным в Лондоне преступником, который занимался скупкой и продажей краденого имущества. А заодно верховодил бандой малолетних правонарушителей, находил малышей и обучал их обчищать карманы. В юности Соломона должны были сослать в Австралию, но в результате он оказался в лондонской плавучей тюрьме. Пробыв там 4 года, преступник то ли сумел сбежать, то ли его освободили по ошибке. Соломон продолжил заниматься незаконными делами. Его несколько раз пытались арестовать, но неудачно. Преследуемый полицией Айки покинул страну. Побывал в Дании, Америке и даже Тасмании. Попытался вернуться на родину, но в результате все же был выслан обратно в Тасманию, где и провел остаток своих дней.

Элизабет Беннет и Мэри Кроуфорд

Знакомые и родственники несколько раз появлялись на страницах произведений Джейн Остин. Считается, что ее французская кузина Элиза де Фейд вдохновила писательницу на создание таких образов, как Элизабет Беннет и Мэри Кроуфорд. Мы запомнили этих персонажей по игре Киры Найтли и Хейли Этвелл. Элиза была старше Джейн на 14 лет и родилась в Индии. Позднее семья перебралась во Францию. Здесь Элиза встретила своего первого супруга, французского аристократа и офицера.

Когда грянула французская революция, девушка с родителями сбежала в Англию. Ее супруг остался на родине и позже покинул сей бренный мир. Элиза же вновь вышла замуж за Генри Томаса Остина — старшего и самого любимого брата Джейн. В жизни французская кузина и по совместительству невестка оказала большое влияние на писательницу. Она познакомила ее с произведениями известных французских авторов и привила любовь к театру.

Доктор Джекил и мистер Хайд

На написание готического романа «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Стивенсона, возможно, вдохновила история Луи Вивье, одного из первых людей, у кого было диагностировано расстройство личности. В 60-х и 70-х годах XIX века произошел настоящий прорыв в психиатрии. Новые случаи и гипотезы активно обсуждались в прессе, а потому Стивенсон, скорее всего, был знаком в историей Вивье. Cамого персонажа, ведущего двойную жизнь, писатель срисовал с богатого эдинбургского жителя Уильяма Броди. Днем этот человек занимал место в городском совете и руководил различными мастерскими по изготовлению мебели. Броди происходил из уважаемой семьи и не был стеснен в средствах. При этом по ночам он превращался в дерзкого преступника, который проникал в зажиточные дома. Награбленные средства Броди тратил на обеспечение пятерых незаконных детей, а также на свои слабости и пороки.

Берти Вустер

Доподлинно неизвестно, кто именно вдохновил П. Г. Вудхауса на создание образа обаятельного недотепы Берти Вустера, которого все время выручает из сложных ситуаций его камердинер Дживс. Один из возможных прототипов — это дальний родственник писателя Джон Вудхаус, 3-й граф Пемберли. Кстати, автор «Дживса и Вустера» был крестным отцом единственного сына графа.

Джон отнюдь не вел такую же беззаботную жизнь, как Берти Вустер. Он отлично играл в поло, и его команда дважды выигрывала в Олимпийских играх, завоевав серебряную и золотую медали. Кроме того, он принял участие в Первой мировой войне, где потерял двух братьев. А с 22 лет был членом парламента: сначала в палате общин, а затем в палате лордов.