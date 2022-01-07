12 пар знаменитостей, так похожих друг на друга, будто из одной семьи
Мы часто замечаем, что известные люди, которые не связаны между собой кровным родством, могут быть похожи как две капли воды. На этот раз мы взяли для нашей статьи русскоязычных знаменитостей.
Мы в AdMe.ru, составляя эту подборку, порой не могли отличить по фотографии, какая известная личность перед нами. Предлагаем сделать это вам.
Анастасия Решетова и Оксана Самойлова
Ирина Тонева и Ксения Алферова
Милана Тюльпанова и Дарья Валитова
Алсу и Ольга Бузова
Николай Добрынин и Александр Сулимов
Юлия Паршута и Агата Муцениеце
Иван Охлобыстин и Дмитрий Лысенков
Тамара Акулова и Александра Бортич
Милош Бикович и Макс Барских
Паулина Андреева и Влад Сташевский
Екатерина Варнава и Светлана Лобода
Юлия Пересильд и Светлана Ходченкова
А вы замечали сходства у знаменитостей, которые не являются родственниками?
Фото на превью alsou_a / Instagram, buzova86 / Instagram
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