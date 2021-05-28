12 пар вещей, правильное название которых знают только единицы

Наверное, нет такого человека, кто ни разу в жизни не запутался бы в названиях вещей, особенно если эти вещи похожи между собой. Для кого-то сложно вспомнить разницу между плоскогубцами и пассатижами, а кто-то твердо уверен в том, что свитшот и свитер — это одно и то же. (Спойлер: это почти одно и то же, но различия все же есть.)

Сегодня мы в AdMe.ru поставили перед собой задачу разобраться в названиях и определениях и положить конец этой многолетней путанице.

Свитер и свитшот

Их и правда очень легко перепутать. И свитер, и свитшот — теплая одежда, которую могут носить как мужчины, так и женщины. В чем разница? Свитер более универсален. Он может быть как кардиганом (на пуговицах или без), так и пуловером, его можно носить с рубашкой и галстуком и даже в виде короткого платья. Тогда как свитшот — одежда повседневная и по большей части спортивная, внутренняя сторона обычно имеет теплую подкладку в виде ворса.

Плоскогубцы и пассатижи

И то и другое — слесарно-монтажный инструмент. Отличить плоскогубцы от пассатижей легко, если разобраться, что означают их названия. Пассатижи в первую очередь нужны, чтобы зажать трубу или какую-либо округлую деталь. Название происходит от французского pince-à-tige: pince — «зажим» и tige — «стержень». В верхней части у пассатижей есть одна или две пары зубчатых выемок. Ну а слово «плоскогубцы» говорит само за себя — этот инструмент имеет плоские «губки», которые нужны прежде всего для захвата плоских деталей.

Пилюли и таблетки

Пилюля отличается от таблетки главным образом по форме — это лекарственное средство чаще всего представлено в форме шара и покрыто оболочкой. Это просто запомнить, если знать происхождение названия: pilula — в переводе с латинского «шарик» или «мячик». А знакомая всем таблетка — это более широкое понятие, лекарственный порошок (или несколько их видов), спрессованный в форме приплюснутого или плоского цилиндра.

Эмодзи и эмотикон

Казалось бы, это совершенно одно и то же. Но нет, у этих двух понятий разница есть, и довольно очевидная, хоть они и выполняют одинаковую роль. Эмодзи — это небольшие графические картинки, которые призваны сделать переписку в сети более эмоциональной и объемной. Выбор эмодзи в настоящее время огромен: различные выражения лиц, животные, профессии, явления природы, места, спорт и многое другое. А эмотикон — это картинка, созданная знаками препинания, цифрами или буквами.

Булгур и кускус

Булгур — это крупа из пшеницы. Перед тем как превратиться в булгур и попасть на полки супермаркетов, пшеница проходит несколько этапов: ее дробят (это может быть как мелкий, так и крупный помол) и подвергают тепловой обработке. Ну а кускус — это манная крупа, смоченная водой, присыпанная сухой мукой и просеянная. По внешнему виду кускус больше похож на небольшие шарики.

Слиперы и слипоны

Их достаточно легко перепутать, ведь слиперы и слипоны схожи не только по звучанию, но и по внешнему виду. Разберемся же, что есть что. Слипоны — это низкая обувь без шнурков на толстой резиновой подошве, часто с эластичными вставками по бокам от широкого язычка. Слиперы, в отличие от слипонов, не имеют вставок по бокам, их язычок у́же и длиннее, они могут быть как с закрытой пяткой, так и с открытой. Само слово «слиперы» происходит от английского slip — «скользить», то есть слиперы — это обувь, в которую легко скользнуть ногой.

Ковер и палас

Различие между ковром и паласом заключается главным образом в наличии и отсутствии ворса сверху. Ковер — это текстильное напольное покрытие, которое состоит из основы и ворса, который к этой основе крепится. Исходя из своего строения ковер не может быть двусторонним. А вот палас может, потому что ворса на нем нет. И ковры, и паласы ткут как вручную, так и на специальном оборудовании.

Пояс и ремень

Мы часто путаем эти две вещи, потому что они выполняют схожую функцию — фиксируют и стягивают одежду, служат для закрепления и переноски каких-либо вещей (например, инструментов), а также подчеркивают талию. Основное отличие пояса в том, что у него нет пряжки. Ремни чаще всего изготавливают из кожи, пластика или тяжелой ткани. Пояс может быть сделан как из однородного материала, так и быть плетеным, вязаным.

Печать и штамп

Если не вникать в суть, то может показаться, что разница у печатей и штампов лишь в форме оттиска: у печати он часто круглый, а у штампа — прямоугольный. Но на самом деле отличие не во внешнем виде, а в их предназначении. Печати служат для заверения подлинности документов. А штампы призваны донести информацию: например, после оплаты товаров или услуг продавец может поставить штамп «оплачено», а врач может поставить штамп «здоров» на нужном листке.

Модем и роутер

Разбираемся в основном отличии: модем нужен для того, чтобы соединить вашу домашнюю сеть с интернетом в целом (например, кабель, который монтажники проводят в квартиру, подсоединяется к модему). А роутер необходим, чтобы этим интернетом могли пользоваться любые устройства в вашем доме — и проводные, и беспроводные. Часто случается, что провайдер предоставляет вам одну-единственную коробку, которая служит и модемом, и роутером, но это разные технологии — не все модемы включают в себя роутеры, и не все роутеры имеют встроенные модемы.

Портфель и рюкзак

Отличить одно от другого проще простого, если запомнить перевод этих слов. Портфель — слово французского происхождения: porte — «несу», feuilles — «листы бумаги». Отсюда и форма этой сумки: узкая, прямоугольная, иногда со скругленными углами. А рюкзак — слово немецкое, (rucksack — «заплечная сумка»), предназначен он для переноски грузов на спине. Рюкзак может быть различных конструкций, но в большинстве случаев имеет две лямки, идущие от шеи к бокам.

Молескин и ежедневник

Все мы знаем, что ежедневник — это тетрадь для ведения записей. А Moleskine — это итальянская торговая марка канцелярских товаров. Выпускает Moleskine не только ежедневники, но именно ежедневники этой фирмы приобрели большую популярность — такую, что само название стало нарицательным. Основные особенности этого блокнота — резинка, тканевая закладка, закругленные углы и твердый переплет даже для маленьких форматов.